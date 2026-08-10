Comentariu privind piața valutară: Piața muncii slăbește dolarul, dar yenul revine la tendința descendentă

Aspecte esențiale Datele de pe piața muncii din SUA au slăbit dolarul și au pus sub semnul întrebării atitudinea agresivă a Rezervei Federale.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, ceea ce afectează cotațiile petrolului brut, în ciuda eforturilor diplomatice.

Yenul japonez revine la o tendință descendentă, iar intervențiile valutare anterioare ale Băncii Japoniei nu au adus rezultate durabile.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Începutul unei noi săptămâni pe piețele financiare aduce o ușoară corecție a evoluțiilor care au urmat publicării datelor nefavorabile de pe piața muncii din SUA, vinerea trecută. Imaginea mai slabă a pieței muncii pune sub semnul întrebării așteptările încă „hawkish” privind potențialele măsuri ale Rezervei Federale. Ca răspuns, dolarul american a fost vândut pe scară largă, aurul a dat din nou dovadă de rezistență, iar indicii bursieri americani au înregistrat creșteri semnificative. Sentimentele pozitive au fost alimentate și de așteptările privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, dar în acest moment este dificil de precizat dacă se vor înregistra progrese. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar prețul petrolului se redresează ușor Începutul noii săptămâni aduce o ușoară redresare a prețurilor pe piața petrolului brut. Petrolul Brent se tranzacționează în jur de 83 de dolari pe baril, iar petrolul WTI în jur de 78 de dolari pe baril. Înainte de weekend, au apărut informații despre un potențial acord de deschidere a Strâmtorii Ormuz, în cooperare între Iran și Oman. Cu toate acestea, Iranul însuși nu dorește să poarte discuții cu Statele Unite, iar zvonurile spun că țara ar dori să perceapă o taxă de până la 5-7% din valoarea transportului atunci când navele trec prin coridorul din Strâmtoarea Ormuz. Acest lucru este, desigur, inacceptabil nu numai pentru Statele Unite, ci și pentru orice companie de transport. Prin urmare, șansele de succes ale ultimei inițiative de pace par foarte mici. Date slabe de pe piața muncii din SUA. Ce va arăta inflația? Atenția investitorilor se îndreaptă rapid de la datele de vineri privind piața muncii către indicatorul cheie al acestei săptămâni, și anume inflația IPC din SUA, care va fi publicată miercuri. Acesta va fi cel mai important moment al calendarului macroeconomic, care va oferi mai multe indicii cu privire la perspectivele politicii monetare a Fed înaintea ședinței din septembrie. O valoare a inflației mai mare decât cea așteptată ar putea determina din nou creșterea ratelor dobânzilor de pe piață și ar putea da un impuls consolidării monedei americane, în timp ce o încetinire a dinamicii prețurilor va întări convingerea pieței cu privire la necesitatea relaxării politicii monetare. Prognozele indică o ușoară scădere a inflației, ceea ce ar putea duce la o reducere și mai mare a așteptărilor privind majorările ratei dobânzii în SUA. Până de curând, se preconiza o majorare completă în septembrie, iar acum aceste șanse au scăzut la 1/3. Cu toate acestea, dacă prețul petrolului s-ar apropia de 100 de dolari pe baril, așteptările pieței privind majorările ar putea crește din nou în mod evident. Yenul pierde din nou teren. Miliarde de dolari cheltuiți pe intervenții s-au dus pe apa sâmbetei? Pe piața valutară globală, o nouă depreciere a yenului japonez atrage atenția. Deși datele de vineri din SUA au provocat o creștere temporară a monedei japoneze, începutul sesiunii de luni aduce o revenire la slăbiciune, iar perechea USDJPY urcă în zona de 158,5. Yenul rămâne cea mai slabă monedă din grupul G10, printre altele din cauza expirării efectului intervențiilor anterioare pe piață. Deși Fed ar putea adopta acum o atitudine mai moderată față de perspectivele politicii monetare, nu am primit niciun anunț nou din partea Băncii Japoniei care să poată stabiliza yenul. Prin urmare, nu se poate exclude faptul că cei aproape 90 de miliarde de dolari cheltuiți de Japonia pentru intervenție nu au adus rezultate durabile.

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