Perechea dolar-yen își revine după scăderile de vineri

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Cursul de schimb USDJPY a recuperat rapid cea mai mare parte a pierderilor cauzate de raportul slab privind piața muncii din SUA și se tranzacționează astăzi în jurul valorii de 158,20 - 158,50, practic la nivelurile la care se afla perechea înainte de publicarea datelor. Datele privind ocuparea forței de muncă din SUA, publicate vineri, au indicat o scădere a numărului de locuri de muncă cu 23.000, comparativ cu creșterea preconizată de 80.000, ceea ce a declanșat o vânzare masivă a dolarului și a dus perechea USDJPY de la aproximativ 158,30 la aproximativ 156,70, înainte ca cumpărătorii să revină rapid pe piață. Atenția pieței se concentrează acum asupra publicării, miercuri, a IPC-ului SUA pentru luna iulie, care va determina dacă Rezerva Federală mai are spațiu de manevră pentru a majora ratele dobânzilor în septembrie. Cotația dolar-yen japonez Graficul zilnic atașat al perechii USDJPY (interval de timp D1) arată o tendință ascendentă clară și bine definită, menținută încă din februarie, prețul evoluând constant în jurul unei deviații standard sub sau peste VWAP-ul ancorat încă de la începutul anului 2026 (ca zonă principală de suport a tendinței ascendente pe termen lung). Un element cheie al configurației graficului îl reprezintă zona largă de rezistență din jurul nivelului de 159,000 – 160,000, indicată în grafic ca „Zona de rezistență”. Acesta este același nivel care, anterior, între martie și mai, a acționat ca zonă de consolidare și a respins în mod repetat mișcările de preț (și care constituie în prezent nucleul principal al zonei de valoare, observând profilul de volum marcat de la începutul anului). Lumânarea roșie lungă de vineri, cu o umbră inferioară extinsă, a reprezentat o reacție la cifrele slabe privind ocuparea forței de muncă: s-a înregistrat o scădere bruscă din zona 163, 000 – 164,000 până la nivelul de rezistență, urmată de o revenire care a determinat perechea să închidă săptămâna la aproximativ 158,500. Prețul actual (158,496) se află chiar la limita inferioară a zonei de rezistență, ușor sub nivelul de 159,000, ceea ce sugerează că piața testează dacă vechea rezistență poate deveni acum un nou suport. La ce ne putem aștepta în ceea ce privește perechea dolar-yen? Balanța riscurilor rămâne incertă, dar, deocamdată, pare ușor înclinată spre creștere, cu condiția ca tensiunile legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran și de Strâmtoarea Ormuz să persiste, ceea ce menține randamentele obligațiunilor la un nivel ridicat (obligațiunile americane pe 10 ani se mențin în jurul valorii de 4,655%). În același timp, riscul unei noi intervenții comune a SUA și Japoniei ar putea limita creșterile în jurul nivelului de 160, în timp ce o valoare semnificativ mai slabă a IPC ar putea deschide calea către o scădere în intervalul 155 – 156, unde investitorii s-au arătat anterior dispuși să cumpere în timpul corecțiilor. Datele privind IPC din iulie, care vor fi publicate miercuri (o prognoză de 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 3,5% anterior), vor constitui un test cheie pentru a determina direcția viitoare a perechii, întrucât ne vor permite să aflăm dacă piața va continua să-și reducă așteptările privind o majorare a ratelor dobânzilor Rezervei Federale în septembrie și va inversa tendința, sau dacă va prevala narațiunea actuală.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."