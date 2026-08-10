Datele privind piața muncii și Orientul Mijlociu temperează așteptările privind majorările ratei dobânzii. Ce urmează?

Aspecte esențiale Scăderea așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii din cauza slăbiciunii pieței muncii: Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către FED în septembrie a scăzut de la 67% la 44% după ce, în iulie, s-au pierdut 23.000 de locuri de muncă din sectorul non-agricol, iar creșterea salariilor s-a moderat la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii de către FED în septembrie a scăzut de la 67% la 44% după ce, în iulie, s-au pierdut 23.000 de locuri de muncă din sectorul non-agricol, iar creșterea salariilor s-a moderat la 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ameliorarea presiunilor inflaționiste datorită scăderii prețului petrolului brut: Percepția pieței privind diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a exercitat o presiune descendentă asupra prețurilor petrolului, ceea ce contribuie la limitarea așteptărilor privind inflația de consum pe termen scurt.

Percepția pieței privind diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a exercitat o presiune descendentă asupra prețurilor petrolului, ceea ce contribuie la limitarea așteptărilor privind inflația de consum pe termen scurt. Marjă de manevră pentru Rezerva Federală: Combinația dintre o piață a muncii mai puțin dinamică și costuri mai mici ale energiei reduce înclinația spre consum, permițând FED-ului să controleze inflația fără a fi nevoie să aplice majorări suplimentare ale ratei dobânzii în acest an.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Cu doar o săptămână în urmă, piața anticipa, cu o probabilitate de 67%, o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către FED la ședința din septembrie. Doar o săptămână mai târziu, aceste așteptări s-au redus la 44%. Ce s-a schimbat? Date slabe privind ocuparea forței de muncă Datele privind ocuparea forței de muncă din iulie din Statele Unite nu au fost bune. De fapt, au fost destul de slabe. Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat a indicat crearea a aproximativ 44.000 de noi locuri de muncă, sub nivelul preconizat de 70.000 și după ce datele din iunie au fost revizuite în sens descendent. În plus, observăm o scădere a ocupării forței de muncă în sectorul industrial cu 3.000 de locuri de muncă, în timp ce sectorul serviciilor continuă să înregistreze o creștere de aproximativ 47.000. Dar atenție, deoarece sectorul de agrement și ospitalitate, precum și comerțul cu amănuntul și logistica, au suferit pierderi de locuri de muncă cuprinse între 8.000 și 11.000 de posturi fiecare, în ciuda Cupei Mondiale. Să nu uităm că sectorul comerțului cu amănuntul este unul dintre cele care reflectă cel mai bine starea de spirit a consumatorului american, așa că, desigur, putem spune că inflația începe să afecteze buzunarele consumatorilor. Dar cel mai grav s-a întâmplat vineri, cu o pierdere de 23.000 de locuri de muncă, conform raportului privind locurile de muncă din sectorul non-agricol, comparativ cu crearea preconizată de 80.000 și datele din iunie, care indicau 20.000 de locuri de muncă create. Aceasta este a doua lună din 2026 în care se înregistrează pierderi de locuri de muncă (martie fiind prima). Creșterea salariilor încetinește Fără îndoială, aceste date negative privind ocuparea forței de muncă nu facilitează majorarea ratei dobânzii de către FED. Dar nu totul este o veste proastă. Creșterea salariilor pare să se modereze, iar datele din iulie au indicat o creștere de 3,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 3,5% cât se aștepta și cu 3,4% în iunie. Salariile care cresc mai lent pot însemna, de asemenea, o scădere a tendinței americanilor de a consuma, ceea ce poate determina o încetinire a inflației. Adică, FED ar putea vedea în slăbiciunea pieței muncii o cale de a evita majorarea ratelor dobânzilor, iar inflația ar putea începe să încetinească fără nicio majorare suplimentară a ratei dobânzii în acest an. Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu? Aici intră în joc o altă variabilă: Orientul Mijlociu. Piețele anticipează din nou sfârșitul războiului din Orientul Mijlociu. Suntem sceptici și considerăm că, dincolo de unele anunțuri bombastice pe placul lui Trump, nu va exista niciun acord de pace concret și nici deschiderea Strâmtorii Ormuz. Dar... este posibil ca acest lucru să nu conteze, cel puțin pe termen scurt. Investitorii au determinat deja scăderea prețurilor petrolului brut, iar acest lucru în sine reprezintă deja o frână pentru inflație. În absența unor probleme grave de aprovizionare și având în vedere o vară care pare sub control, așteptările privind pacea sunt mai mult decât suficiente pentru ca prețurile energiei să nu mai exercite presiuni ascendente asupra inflației și pentru ca investitorii să nu-și ancoreze așteptările la niveluri mai ridicate. Așteptările mai scăzute privind inflația la nivelul consumatorilor se pot traduce, de asemenea, într-o inflație reală mai redusă.

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