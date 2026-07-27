Calendarul economic: Ce trebuie să urmărim cu atenție săptămâna aceasta❓ (27.07.2026)

Piațele începe săptămâna pe fondul unei scăderi abrupte a prețurilor petrolului, în urma unor rapoarte conform cărora SUA și Iranul au încetat atacurile din Strâmtoarea Hormuz – acesta este principalul factor care determină evoluția sesiunii de astăzi. Petrolul WTI a scăzut cu peste 7%, în timp ce Brent a înregistrat o scădere de aproximativ 5% duminică, retrăgându-se de la maximele de două luni înregistrate în urma conflictului din Orientul Mijlociu. Ce influențează piața? La începutul săptămânii, piața mărfurilor pare să preia conducerea – OIL.WTI (-7,38%) și OIL (Brent, -6,54%) sunt liderii incontestabili ai scăderilor, în timp ce NATGAS a înregistrat o scădere de aproape 4%. La polul opus , argintul (+2,57%), US100 (+1,41%) și EU50 (+1,36%) înregistrează cele mai mari creșteri, sugerând o revenire după riscurile geopolitice și o reîntoarcere a apetitului pentru activele riscante. Principalii indici europeni (DE40 +1,32%, SPA35 +1,25%, ITA40 +1,20%) și US500 (+0,96%) sunt în creștere la deschidere, la fel ca și indicii asiatici JP225 (+1,31%) și CHN.cash (+1,33%). Datele macroeconomice de astăzi La ora 11:00 va fi publicat indicele Ifo german pentru luna iulie, iar la ora 15:30, datele privind comenzile de bunuri durabile din SUA pentru luna iunie – acestea sunt singurele date macroeconomice concrete din calendarul de astăzi. În fundal, însă, evoluțiile geopolitice și comerciale domină scena – vineri, administrația Trump a impus noi tarife în temeiul Secțiunii 301 (10–12,5%) asupra a 60 de parteneri comerciali, ceea ce alimentează din nou incertitudinea pe piețele globale. Date macoreconomice importante săptămâna aceasta(ora României) Luni, 27 iulie 11:00 Germania – Indicele Institutului Ifo (climatul de afaceri) pentru luna iulie

15:30 SUA – Comenzile de bunuri durabile (lunar) pentru luna iunie Marți, 28 iulie 06:05 Australia – Discursul guvernatorului RBA

23:40 SUA – Raportul API privind evoluția stocurilor de țiței Miercuri, 29 iulie 04:30 Australia – Inflația CPI (anual și trimestrial) pentru al doilea trimestru

17:30 SUA – Variația stocurilor de țiței și benzină, conform EIA

21:00 SUA – Decizia Fed privind rata dobânzii

21:30 SUA – Conferința de presă a FOMC Joi, 30 iulie 10:00 Spania – Inflația CPI pentru luna iulie și PIB-ul pentru al doilea trimestru

13:00 Zona euro – PIB (anual și trimestrial) pentru al doilea trimestru

14:00 Marea Britanie – Decizia privind rata dobânzii a Băncii Angliei (BoE)

15:00 Germania – Inflația CPI (anuală și lunară) pentru luna iulie

15:30 SUA – PIB (anualizat) pentru al doilea trimestru

15:30 SUA – Inflația PCE pentru iunie

16:30 SUA – Date privind stocurile de gaze naturale (EIA) Vineri, 31 iulie 01:00 Japonia – Decizia privind rata dobânzii a Băncii Japoniei (BoJ) și conferința de presă

02:50 Japonia – Producția industrială și vânzările cu amănuntul pentru iunie

04:30 China – Indicii PMI CFLP (pentru sectorul manufacturier și cel al serviciilor) pentru luna iulie

10:30 Polonia – Inflația CPI (anuală și lunară) pentru luna iulie

12:00 Zona euro – Inflația HICP și inflația HICP de bază (anuală și lunară) pentru luna iulie

Cel mai important eveniment al săptămânii va fi decizia Fed de miercuri (21:00 ora României), alături de conferința de presă a lui Jerome Powell – în prezent, piața preconizează o probabilitate de 35–40% pentru o majorare a ratei dobânzii, ceea ce reprezintă o creștere notabilă față de aproximativ 10% înregistrată încă în luna iunie, ca urmare a creșterii prețurilor la petrol și a îngrijorărilor legate de inflație. În plus, ne așteaptă un maraton de rezultate financiare ale companiilor din grupul „Magnificent 7” – Microsoft și Meta miercuri după închiderea pieței, Apple și Amazon joi, iar în afara sectorului marilor companii tehnologice, Visa, Samsung și ExxonMobil vor fi, de asemenea, în centrul atenției. Pe plan macroeconomic, săptămâna se încheie cu o serie de publicări importante: cifrele privind PIB-ul din SUA și Zona Euro pentru trimestrul al doilea (joi), decizia Băncii Angliei și inflația CPI din Germania (joi), iar vineri decizia Băncii Japoniei, indicele PMI din China și cifrele privind inflația CPI din Polonia și UE pentru luna iulie. Sursă: XTB

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