Rezumatul zilei: Perechea EUR/USD încearcă să inverseze tendința; Wall Street înregistrează a treia săptămână consecutivă de creșteri 🚨

Principalul factor care determină volatilitatea pieței: Principalul motor al piețelor rămâne sezonul raportărilor financiare ale companiilor americane, care se apropie de final și a generat rezultate financiare de o amploare fără precedent. Creșterea profiturilor la nivelul pieței în ansamblu se situează în prezent la aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, confirmând un sprijin fundamental solid. Investitorii asimilează aceste date senzaționale în urma unei serii de creșteri recente pe Wall Street și intră într-o fază de stabilizare. În același timp, datele mai slabe privind consumul atenuează îngrijorările legate de inflație și reduc presiunea pentru majorarea ratelor dobânzilor. Geopolitică: Investitorii continuă să monitorizeze îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu, inclusiv trecerea navelor prin strategicul Strâmtoarea Hormuz. Nu s-a înregistrat niciun progres în negocierile dintre SUA și Iran. Între timp, gruparea Houthi a atacat o instalație a companiei Saudi Aramco din Najran folosind o dronă. Atacul a fost o reacție la ceea ce Yemenul a descris ca fiind o încălcare a suveranității sale de către avioanele de vânătoare saudite, care au pătruns în spațiul aerian din nord-estul orașului Saada Date macroeconomice: Economia SUA a dat semne de slăbiciune, cu o scădere neașteptată a vânzărilor cu amănuntul în luna iulie și o deteriorare semnificativă a încrederii consumatorilor în luna august. În Europa, situația pare ceva mai stabilă datorită accelerării creșterii economice, PIB-ul UE înregistrând o creștere de jumătate de procent față de trimestrul anterior în al doilea trimestru. Inflația din Franța a înregistrat o ușoară revenire la 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, determinată de creșterea prețurilor la servicii și energie. În Germania, prețurile cu ridicata au crescut semnificativ, în principal din cauza creșterii taxelor pe combustibili și a turbulențelor internaționale Indici: Indicele american S&P 500, care a atins ieri un maxim istoric, se tranzacționează astăzi în ușoară scădere, dar se îndreaptă totuși spre a treia săptămână consecutivă de creșteri. Principalii indicatori de evaluare sugerează că, deși se află aproape de maximele sale, piața tehnologică nu este extrem de supraîncălzită și rămâne sub nivelurile medii observate începând cu 2023. Piețele bursiere europene se tranzacționează fără o direcție clară, contractele futures pe principalii indici rămânând stabile. Indicele german DAX înregistrează creșteri modeste, susținut de companiile din sectorul IT. Acțiuni: Sectorul tehnologic din Europa câștigă în mod evident teren pe fondul zvonurilor privind o posibilă preluare a companiei Workday, ale cărei acțiuni au înregistrat ieri un salt de aproape 18%. Sesiunea de tranzacționare de astăzi înregistrează însă o lichidare naturală a profiturilor pe această acțiune, cu scăderi de câteva procente. De cealaltă parte a Atlanticului, acțiunile producătorilor autohtoni de drone înregistrează creșteri semnificative, reacționând cu entuziasm la impunerea de tarife asupra concurenților străini. Cisco Systems are o performanță mai slabă în urma unei retrogradări din partea analiștilor, pe fondul îngrijorărilor legate de o încetinire a creșterii. Valute: Dolarul american pierde teren la sfârșitul săptămânii, cedând locul unui euro în creștere. Moneda europeană încearcă să depășească o medie importantă a prețului pe termen lung, ceea ce ar putea deschide calea către noi câștiguri pe graficele de tranzacționare. Yenul japonez are un comportament surprinzător, fiind din nou supus unei presiuni de ofertă, în ciuda așteptărilor privind o înăsprire a politicii băncii centrale. Mărfuri: Pe piața petrolului brut, contractele futures pe Brent au renunțat la câștigurile inițiale și se stabilizează în jurul valorii de 87 de dolari pe baril. Metalele prețioase își recuperează încet pierderile după corecția de ieri. Prețul aurului crește și a depășit pragul de 4.360 de dolari pe uncie, în timp ce argintul urmează același trend, ajungând la aproape 65 de dolari pe uncie. Prețurile gazelor naturale continuă, de asemenea, să crească. Criptomonede: Piața activelor digitale înregistrează astăzi ușoare scăderi, în concordanță cu o răcire generală a sentimentului pieței. Bitcoin a scăzut la aproximativ 62.900 de dolari, pierzând o fracțiune de procent față de închiderea de ieri. Sectorul așteaptă în continuare un impuls din partea investitorilor instituționali și pune bazele unei posibile rupere a corelației sale cu piețele bursiere. Deciziile viitoare ale băncilor centrale rămân un indicator-cheie pentru direcția viitoare a capitalului speculativ în spațiul digital. Volatilitatea pieței observată la sfârșitul zilei pentru anumite instrumente. Sursă: xStation

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