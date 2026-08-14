⬇️Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (14 august 2026)

În această săptămână, piețele financiare s-au concentrat din nou asupra situației geopolitice, în special în ceea ce privește Orientul Mijlociu, însă, în lipsa unor schimbări majore de perspectivă, investitorii și-au îndreptat atenția tot mai mult către datele macroeconomice care urmau să fie publicate. Am asistat, încă o dată, la o serie de publicări de date care ar trebui să împiedice Fed să recurgă la posibile majorări ale ratei dobânzii.
Săptămâna viitoare le va aduce investitorilor o serie de factori catalizatori macroeconomici și corporativi cheie. În centrul atenției se vor afla publicarea procesului-verbal al ședinței Fed din iulie (procesul-verbal al FOMC), rezultatele financiare ale marilor lanțuri de retail din SUA (în frunte cu Walmart), o serie de date privind inflația (inclusiv din Japonia și Marea Britanie) și indicatorii PMI preliminari pentru principalele economii.
Având în vedere acest program, piețele cu cel mai mare potențial de volatilitate în această săptămână vor fi USDJPY, US500 și GBPUSD.
USDJPY
Moneda japoneză se confruntă cu o săptămână plină de date macroeconomice semnificative care ar putea stabili direcția perechii USDJPY în săptămânile următoare. La începutul săptămânii, piața analizează estimările privind PIB-ul Japoniei pentru trimestrul al doilea. Între timp, vineri vor fi publicate o valoare-cheie a inflației CPI din Japonia și indicatorul PMI preliminar pentru economie. În ceea ce privește dolarul, procesul-verbal de miercuri al recentei ședințe a Fed („procesul-verbal al FOMC”) va fi crucial.
Între timp, Banca Japoniei (BoJ) rămâne sub presiune din cauza creșterii costurilor de trai și a presiunilor salariale. În trecut, valorile mai ridicate ale inflației CPI au stârnit speculații cu privire la o înăsprire mai rapidă a politicii monetare de către BoJ, ceea ce a dus la reacții bruște ale yenului. În prezent, piața preconizează deja o probabilitate de 80% pentru o majorare a ratei dobânzii în septembrie, ceea ce ar putea susține eforturile recente ale guvernelor din Japonia și SUA de a consolida yenul. Dacă inflația de vineri va surprinde în sens pozitiv, iar procesul-verbal al Fed de miercuri va dezvălui îngrijorări mai mari în rândul factorilor de decizie americani cu privire la o încetinire economică, perechea USDJPY ar putea fi supusă unei presiuni descendente.
US500 (contracte futures pe S&P 500)
Indicii bursieri americani intră într-o perioadă de testare a sănătății consumatorilor interni. Deși sezonul raportărilor financiare este aproape de final, urmează rapoartele financiare ale giganților din segmentul comerțului cu amănuntul: Home Depot (marți), Target și Lowe’s (miercuri) și Walmart (joi). Imaginea completă a economiei SUA va fi completată de procesul-verbal de miercuri al ultimei ședințe a Fed și de datele preliminare privind indicele PMI din sectorul manufacturier și al serviciilor din SUA, care vor fi publicate vineri.
Merită menționat faptul că rezultatele financiare ale Walmart servesc drept test decisiv pentru evaluarea a aproape 70% din PIB-ul SUA generat de consum. Din punct de vedere istoric, orientările conducerii Walmart privind cererea de consum ar putea declanșa mișcări puternice la nivelul întregului indice S&P 500. Previziunile mai slabe, combinate cu procesul-verbal al FOMC care indică riscuri persistente de inflație, ar putea deveni un pretext pentru realizarea de profituri pe piața bursieră. În același timp, piața bursieră americană va rămâne sensibilă la schimbările așteptărilor privind perspectivele ratei dobânzii.
GBPUSD
A treia piață care merită o atenție specială este așa-numitul „Cable”, și anume perechea GBPUSD, în principal datorită unui calendar extrem de încărcat pentru economia britanică. Marți vom primi date privind piața muncii din Marea Britanie (rata șomajului prognozată la 4,9%), miercuri un raport-cheie privind inflația CPI (valoare prognozată de 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut), iar vineri indicatori PMI preliminari și date privind vânzările cu amănuntul.
Prețurile pieței privind viitoarele rate ale dobânzii ale Băncii Angliei (BoE) sunt extrem de sensibile la presiunea salarială și la inflația din sectorul serviciilor. Valorile CPI din Marea Britanie, mai mari decât se aștepta în ultimele luni, au împiedicat efectiv BoE să adopte o orientare acomodativă, dar, în același timp, Banca Angliei însăși nu a decis să majoreze ratele dobânzii în acest an, la fel ca BCE, chiar dacă, pe fondul crizei energetice actuale, erau preconizate până la 3 sau 4 majorări pentru acest an. În prezent, piața se așteaptă la o singură majorare sau chiar la niciuna până la sfârșitul acestui an. Dacă inflația de miercuri va surprinde în sens pozitiv, în timp ce datele PMI din SUA de vineri vor fi dezamăgitoare, perechea GBP/USD ar putea înregistra o creștere puternică.
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