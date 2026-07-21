Calendarul economic: Date solide de pe piața muncii din Marea Britanie, sondajul ZEW din Germania în centrul atenției

Aspecte esențiale Datele privind piața muncii din Marea Britanie au surprins în sens pozitiv.

Sondajul ZEW privind încrederea economică din Germania se află astăzi în centrul atenției.

3M, Charles Schwab și General Motors urmează să-și prezinte rezultatele financiare trimestriale.

Calendarul macroeconomic de astăzi este relativ gol, sondajul ZEW privind încrederea economică din Germania fiind așteptat să fie cea mai importantă publicație a zilei. Între timp, cele mai recente date privind piața muncii din Marea Britanie au arătat o reziliență surprinzătoare, sugerând că condițiile de angajare rămân solide în ciuda ratelor ridicate ale dobânzilor. Creșterea numărului de locuri de muncă a depășit cu ușurință așteptările, creșterea șomajului a fost mult mai mică decât se prevăzuse, iar rata șomajului s-a menținut constantă la 4,9%. Deși creșterea salariilor a fost ușor sub așteptări, raportul general întărește opinia că piața muncii din Marea Britanie rămâne într-o formă solidă. Calendarul economic(ora României) 09:00 Marea Britanie – Variația numărului de angajați (mai): -4.000, față de -8.000 așteptat și +2.000 anterior. Rata șomajului: 4,9% , în linie cu așteptările ( 4,9% ) și neschimbată față de valoarea anterioară ( 4,9% ).

Variația numărului de șomeri: 6.700 , față de 29.4000 așteptat și 31.200 anterior.

Variația numărului de locuri de muncă (trimestrial): 147.000 , față de 80.000 estimat și 100.000 anterior.

Câștigurile medii săptămânale, anul: 4,3% , sub prognoza de 4,5% și față de 4,4% anterior.

Câștigurile medii săptămânale (fără bonusuri) față de aceeași perioadă a anului trecut: 3,4% , în conformitate cu așteptările ( 3,4% ) și neschimbată față de valoarea anterioară ( 3,4% ). 09:00 Elveția – Balanța comercială: 5,224 miliarde CHF, comparativ cu 6,110 miliarde CHF anterior 11:00 Zona euro – Ancheta BCE privind creditarea bancară 12:00 Germania – Indicele de încredere economică ZEW: 15,3 preconizat față de 10,5 anterior. 12:00 Germania – Condițiile actuale ZEW: -77,7 așteptat față de -81,0 anterior.

12:00 Zona euro – Indicele de încredere economică ZEW: 9,5 anterior. 15:15 SUA – Variația săptămânală a ocupării forței de muncă (ADP): 19.750 anterior. 23:30 SUA – Raportul săptămânal API privind stocurile de petrol Stocuri de benzină: +8,2% anterior

Stocuri de distilați: -1,664 milioane de barili anterior

Stocuri la Cushing: +2,3 milioane de barili anterior

Stocuri de țiței: -0,564 milioane de barili anterior Calendarul raportărilor financiare În jurul orei 12:30 ET: General Motors, 3M și Charles Schwab urmează să-și prezinte rezultatele financiare pentru al doilea trimestru al anului 2026. Graficul GBPUSD (interval zilnic) Lira sterlină s-a apreciat în urma raportului optimist privind piața muncii și se apropie de media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), situată în apropierea nivelului de 1,3440. O depășire susținută a nivelului de 1,3500 ar putea semnala începutul unui impuls de creștere mai puternic, în timp ce zona de 1,3420 rămâne un nivel important de suport Sursa: xStation 5

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