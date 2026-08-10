Piața FX: Yenul revine la pierderi, dolarul sub presiune (10.08.2026)

În urma unei intervenții fără precedent a Ministerului Finanțelor din Japonia și a Departamentului Trezoreriei din SUA, yenul s-a apreciat cu peste 5%, recuperând pierderile înregistrate în ultimele 5 luni, de la izbucnirea războiului din Iran. După ce a atins un minim local sub nivelul de 156, perechea USDJPY a revenit pe o traiectorie ascendentă.

Figura 1: Evoluția săptămânală a unor valute selectate [față de USD] (31.07 - 07.08)

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Yenul japonez (JPY)

Factorii fundamentali nu s-au modificat semnificativ și continuă să exercite presiune asupra monedei japoneze. Problema principală rămâne operațiunea de tip „carry trade”, adică tranzacționarea bazată pe diferența dintre ratele dobânzilor. Atâta timp cât discrepanța dintre nivelurile previzionate ale ratelor dobânzilor din Statele Unite și Japonia rămâne semnificativă, chiar și intervențiile în valoare de aproape 90 de miliarde de dolari s-ar putea dovedi insuficiente pentru a inversa definitiv tendința.

Figura 2: USDJPY (31.10.2025 - 10.08.2026)

Sursa: xStation, 10.08.2026

În prezent, diferența dintre ratele dobânzilor de pe cele două maluri ale oceanului se situează la 2,675%. Estimările pieței sugerează că aceasta se va reduce ușor în lunile următoare, ajungând la aproximativ 2,35% în iulie 2027. Cu toate acestea, se pare că investitorii se așteaptă la măsuri mai decisive din partea Băncii Japoniei, următoarea ocazie în acest sens urmând să apară abia pe 18 septembrie. O decizie de majorare a ratelor dobânzilor la acea dată ar putea constitui un semnal important pentru piață, determinând creșterea pariurilor pe majorări ulterioare în lunile următoare. În prezent, probabilitatea unei astfel de măsuri este evaluată la aproximativ 60%.

Figura 3: Traiectoria implicită a politicii monetare a Băncii Japoniei (majorări/reduceri) (2026-2027)

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Între timp, atenția pieței se va concentra asupra Statelor Unite și asupra evoluției situației din Orientul Mijlociu. Japonia depinde aproape în totalitate de importuri pentru a-și acoperi necesarul de energie, iar în condiții normale, aproape 90 % din țițeiul său provine din Orientul Mijlociu.

Figura 4: Structura importurilor de țiței ale Japoniei (2024)

Sursa: OEC, 10.08.2026

Cu toate acestea, nu se pot exclude intervenții ulterioare, lucru de care piețele par să se teamă. Poziționarea față de yen s-a modificat semnificativ după ce mulți investitori și-au lichidat pozițiile speculative short, din teama unor noi măsuri menite să apere cursul de schimb.

Figura 5: Poziționarea față de yen (2000 - 2026)

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Dolarul american (USD)

A fost publicat raportul NFP pentru luna iulie. Numărul de noi locuri de muncă din economia SUA a scăzut cu 23 de mii, situându-se cu 5 deviații standard sub așteptări. Deși fenomenele extreme apar mult mai frecvent în lumea macroeconomiei (așa-numitele „cozi groase”), presupunând că datele urmează o distribuție normală, ar trebui să așteptăm 290.000 de ani pentru o altă valoare similară.

Figura 6: NFP și componenta de ocupare a forței de muncă din indicele PMI ISM (2016 - 2026)

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Reacția pieței a fost cu siguranță vizibilă, deși nu atât de puternică pe cât s-ar fi așteptat mulți. Pierderile dolarului au fost limitate, printre altele, de scăderea ratei șomajului (la 4,1%) și de problemele legate de ajustarea sezonieră a datelor (scăderea a rezultat în principal din numărul mai mic de locuri de muncă din sectorul învățământului public).

Figura 7: NFP și rata șomajului (1980 - 2026)

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Merită menționat, totuși, că prețurile mai ridicate la energie au afectat companiile din sectoarele comerțului cu amănuntul, divertismentului și ospitalității (și asta în ciuda faptului că Cupa Mondială s-a încheiat în iulie). În prezent, investitorii nu sunt siguri ce direcție va urma Fed în septembrie; având în vedere evaluările pieței, șansele unei majorări pot fi comparate cu aruncarea unei monede.

Toate privirile sunt îndreptate către datele privind inflația din iulie, programate pentru publicare miercuri. Dacă, în ciuda creșterii prețurilor la petrol și gaze, acestea vor indica valori similare cu cele din iunie, ne așteptăm ca comitetul condus de Kevin Warsh să se abțină de la o majorare a ratei dobânzii până la următoarea ședință.

Figura 8: Inflația CPI din SUA (2004 - 2026)

Source: XTB

Sursa: XTB Research, 10.08.2026

Pentru Warsh însuși, aceasta ar fi o situație extrem de favorabilă. În cazul intensificării îngrijorărilor legate de inflație, comitetul ar fi practic obligat să majoreze ratele dobânzilor, mai ales în contextul reluării discuțiilor privind independența Fed. Subiectul a revenit în atenție după noi amenințări din partea lui Donald Trump la adresa Lisei Cook, una dintre persoanele cu putere de decizie din cadrul FOMC. Acestea au apărut la mai mult de o lună după ce Curtea Supremă a considerat ilegale acțiunile recente ale președintelui în acest domeniu.