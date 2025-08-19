Calendarul economic: Datele CPI din Canada în centrul atenției

Contractele futures se tranzacționează mixt înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare europene

Calendarul economic include în principal raportul privind inflația CPI din Canada și datele privind piața imobiliară din SUA

Investitorii ar putea reacționa, de asemenea, la rezultatele trimestriale ale Home Depot și la eventualele știri geopolitice Sesiunea de astăzi se anunță liniștită. Calendarul macroeconomic nu conține un număr mare de publicări de date, iar investitorii ar putea reacționa secundar la întâlnirile de ieri de la Casa Albă privind războiul din Ucraina. În acest sens, așteptăm acum detalii cu privire la întâlnirea fizică dintre Putin și Zelensky și garanțiile de pace negociate în cadrul NATO. Pe de altă parte, atenția pieței se îndreaptă încet spre Jackson Hole, unde Jerome Powell urmează să țină un discurs despre perspectivele politicii monetare actuale și viitoare a SUA (vineri). Calendar macroeconomic detaliat pentru sesiunea de astăzi: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil 15:30 ora României, Canada - Date privind inflația pentru luna iulie: CPI ajustat YoY): prognoză 3,0%; anterior 3,0%;

CPi mediu (YoY): prognoză 3,1%; anterior 3,1%;

CPI (MoM): prognoză 0,3%; anterior 0,1%;

CPI (YoY): prognoză 1,7%; anterior 1,9%;

CPI de bază (MoM): prognoză 0,4%; anterior 0,1% 15:30 ora României, Statele Unite - Permise de construire pentru luna iulie: prognoză 1,390 milioane; anterior 1,393 milioane; anterior -0,1%; 15:30 ora României, Statele Unite - Construcții noi pentru luna iulie: prognoză 1,290 milioane; anterior 1,321 milioane; anterior 4,6%; 15:30 ora României, Canada - Date privind inflația pentru luna iulie: CPI de bază (YoY): anterior 2,7%;

CPI comun (YoY): prognoză 2,7%; anterior 2,6%; 18:30 ora României, Statele Unite - Date privind PIB-ul: Atlanta Fed GDPNow (T3): prognoză 2,5%; anterior 2,5%; 21:10 ora României, Statele Unite - Declarația membrului FOMC, Michelle Bowman 23:30 ora României, Statele Unite - raportul săptămânal API privind stocurile de petrol: Modificare săptămânală a stocurilor de petrol: anterior 1,500 milioane; Mâine: 02:50 ora României, Japonia - Date privind balanța comercială: Balanța comercială ajustată: prognoză -0,07 T; anterior -0,24 T;

Balanța comercială: prognoză 196,2 M; anterior 153,1 M;

Importuri (YoY): prognoză -10,4%; anterior 0,2%;

Exporturi (YoY): prognoză -2,1%; anterior -0,5%; 02:50 AM ora României, Japonia - Comenzi de mașini și echipamente de bază pentru luna iunie: (MoM): prognoză -0,4%; anterior -0,6%; (YoY): prognoză 5,0%; anterior 4,4%; 04:00 ora României, China - Rata dobânzii de referință pentru împrumuturi pe 5 ani în China pentru luna august: prognoză 3,50%; anterior 3,50%; 04:15 ora României, China - Rata dobânzii de referință pentru împrumuturi: prognoză 3,00%; anterior 3,00%; 05:00 ora României, Noua Zeelandă - Declarația RBNZ privind rata dobânzii 05:00 ora României, Noua Zeelandă - Decizia RBNZ privind rata dobânzii pentru decembrie: prognoză 3,00%; anterior 3,25%; 05:00 ora României, Noua Zeelandă - Declarația RBNZ privind politica monetară 06:00 ora României, Noua Zeelandă - Conferința de presă a RBNZ

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."