📈US100 revine peste media EMA pe 100 de zile

Acțiunile de pe Wall Street revin în sfârșit la creștere după un început nervos al sesiunii, beneficiind de o scădere bruscă a prețurilor petrolului și de speranțele privind posibila utilizare a rezervelor strategice de către țările IEA/G7. Indicii recuperează pierderile din dimineață legate de escaladarea războiului cu Iranul și atacurile asupra infrastructurii petroliere, investitorii începând să se repoziționeze pentru un conflict mai scurt și un risc mai mic de șoc de aprovizionare de durată. Dow Jones a crescut cu aproximativ 0,5%, S&P 500 cu 0,4%, iar Nasdaq Composite, axat pe tehnologie, cu 0,6%, reflectând îmbunătățirea sentimentului după revenirea de luni de la „minimul de război”. Scăderea Brent sub 90 de dolari atenuează îngrijorările legate de o nouă creștere a costurilor energiei și alimentează o rotație de la active defensive către active mai riscante, inclusiv companii în creștere reprezentate de Nasdaq 100. În același timp, anunțul unei reuniuni extraordinare a AIE și semnalele de disponibilitate de a elibera rezerve acționează ca o „plasă de siguranță” pentru piața bursieră, chiar dacă întreruperile fizice ale aprovizionării din Strâmtoarea Ormuz rămân o amenințare reală la adresa stabilității pieței petrolului. Pentru a treia oară în ultimele 10 luni, US100 apără zona EMA de 200 de zile, iar impulsul ascendent de astăzi împinge contractul peste EMA de 100 de zile. Pe termen mediu, acest lucru înseamnă că tendința ascendentă definită de aceste curbe rămâne intactă. Petrolul va fi esențial pentru tranzacționarea ulterioară a US100 deoarece este principalul factor care reflectă temerile legate de conflictul în curs din Golful Persic. Graficul de mai jos arată corelația inversă dintre US100 și OIL observată în ultimele zile. Sursa: xStation

