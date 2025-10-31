Calendarul economic: Datele macroeconomice și discursurile oficialilor Fed în centrul atenției (31.10.2025)

În SUA, atenția se va concentra pe discursurile oficialilor Fed (Logan, Bostic, Hammack), care ar putea confirma că nu sunt prevăzute reduceri ale ratei dobânzii pentru ședința din decembrie.

În Canada, atenția pieței se îndreaptă către raportul lunar PIB, prognozat la 0,0%, fără impact asupra deciziilor Băncii Canadei.

În Europa, investitorii se vor concentra pe vânzările cu amănuntul din Germania și Elveția dar și pe datele privind inflația din Franța, Italia și Zona Euro; publicarea CPI din Zona Euro nu va schimba probabil politica BCE.

În Europa, investitorii se vor concentra pe vânzările cu amănuntul din Germania și Elveția dar și pe datele privind inflația din Franța, Italia și Zona Euro; publicarea CPI din Zona Euro nu va schimba probabil politica BCE.

Datele macroeconomice cheie și discursurile membrilor Fed în centrul atenției Astăzi pe piața europeană, atenția investitorilor se va îndrepta către datele privind vânzările cu amănuntul din Germania și Elveția, precum și către datele privind inflația din Franța, Italia și pentru Zona Euro. Evenimentul principal va fi publicarea datelor CPI din Zona Euro, deși nu se așteaptă ca datele actuale să influențeze politica Băncii Centrale Europene. BCE a încheiat deja ciclul de relaxare monetară și se concentrează în prezent pe monitorizarea situației economice, subliniind că nu va reacționa la abaterile pe termen scurt de la ținta de inflație de 2%. În timpul sesiunii din SUA, atenția se va concentra pe datele PIB lunare din Canada, prognoza fiind de zero la sută, comparativ cu 0,2% în perioada anterioară. Deocamdată, aceste cifre nu vor afecta deciziile Băncii Canadei, care a redus deja ratele dobânzilor la limita inferioară și semnalează un potențial sfârșit al ciclului său de relaxare, lăsând totuși loc pentru măsuri suplimentare, în funcție de evoluțiile economice. Investitorii vor urmări cu atenție și discursurile oficialilor Rezervei Federale a SUA, care marchează sfârșitul perioadei de blackout. Discursurile lui Logan, Bostic și Hammack, cunoscuți pentru poziția lor hawkish, ar putea confirma că nu sunt planificate reduceri ale ratei dobânzii la ședința Fed din decembrie, influențând sentimentul pieței. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 09:00 ora României, Germania – Prețurile de import pentru luna septembrie MoM: actual 0,2%; prognoză -0,2%; anterior -0,5%

YoY: actual -1%; prognoză -1,5%; anterior -1,5% 09:00 ora României, Germania – Vânzări cu amănuntul pentru luna septembrie MoM: actual 0,2%; anterior -0,2%

YoY: actual 1,9%; anterior 1,8% 09:00 ora României, Turcia – Balanța comerțului exterior (USD, luna septembrie) actual -6,9 miliarde; anterior -4,21 miliarde 09:00 ora României, Marea Britanie – Indicele național al prețurilor locuințelor pentru luna octombrie MoM: actual 0,3%; prognoză 0,0%; anterior 0,5% 09:30 ora României, Ungaria – Indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna septembrie MoM: anterior -0,8%

YoY: anterior 2,3% 09:30 ora României, Elveția – Vânzări cu amănuntul pentru luna septembrie MoM: prognoză 0,2%; anterior -0,2%

YoY: previziune 0,3%; anterior -0,2% 09:45 ora României, Franța – Inflația preliminară CPI pentru luna octombrie CPI (MoM): prognoză 0,1%; anterior -1%

CPI (YoY): prognoză 1,0%; anterior 1,2%

HICP (MoM): prognoză 0,1%; anterior -1,1%

HICP (YoY): prognoză 1,0%; anterior 1,1% 09:45 ora României, Franța – Indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna septembrie MoM: anterior -0,2%

YoY: anterior 0,1% 11:00 ora României, Polonia – inflația preliminară CPI pentru luna octombrie MoM: prognoză 0,4%; anterior 0,0%

YoY: prognoză 2,9%; anterior 2,9% 12:00 ora României, Zona Euro – IAPC preliminar pentru octombrie HICP (MoM): anterior 0,1%

Core HICP (MoM): anterior 0,1%

HICP (YoY): prognoză 2,1%; anterior 2,2%

Core HICP (YoY): prognoză 2,3%; anterior 2,4% 12:00 ora României, Italia – inflația preliminară CPI pentru luna octombrie MoM: prognoză 0,0%; anterior -0,2%

YoY: prognoză 1,6%; anterior 1,6% 14:30 ora României, Canada – PIB lunar pentru august prognoză: 0,0%; anterior: 0,2% 15:30 ora României, SUA – Discursul președintelui Fed Dallas, Lorie Logan 15:45 ora României, SUA – PMI Chicago pentru octombrie Previziune: 42,3; anterior: 40,6 18:00 ora României, SUA – Discursul președintelui Fed Atlanta, Raphael Bostic 18:00 ora României, SUA – Discursul președintelui Fed Cleveland, Beth Hammack 19:00 ora României, SUA – raportul Baker Hughes privind numărul de platforme petroliere (piața petrolului) anterior: 420 Companii importante din SUA care raportează astăzi (înainte de deschiderea sesiunii) Exxon Mobil Corporation

Abbvie Inc.

Chevron Corporation

Linde plc

Aon plc

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."