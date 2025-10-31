Atlassian depășește previziunile privind veniturile și profiturile în primul trimestru al anului 2026

Atlassian raportează o creștere a veniturilor de 21% în primul trimestru al anului 2026, impulsionată de expansiunea puternică a serviciilor cloud și de adoptarea tot mai largă a inteligenței artificiale.

Atlassian a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului fiscal 2026, care au depășit așteptările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile. Veniturile companiei au atins 1,43 miliarde USD, reprezentând o creștere de 21% față de anul precedent și depășind prognoza de 1,40 miliarde USD. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 1,04 USD, semnificativ peste consensul de 0,84 USD. Segmentul cloud a înregistrat cea mai puternică creștere, generând venituri de 998 de milioane de dolari, în creștere cu 26% față de anul precedent și reprezentând aproximativ 70% din veniturile totale. Adoptarea instrumentelor de inteligență artificială ale companiei a fost la fel de impresionantă, numărul utilizatorilor activi lunar ajungând la 3,5 milioane, o creștere de 50% față de trimestrul anterior, poziționând Atlassian din ce în ce mai mult ca o platformă strategică de AI pentru clienții enterprise. Principalele aspecte financiare: Venituri totale: 1,43 miliarde USD (+21% față de anul precedent)

Câștig ajustat pe acțiune (EPS non-GAAP): 1,04 USD (consens 0,84 USD)

Venituri din cloud: 998 milioane USD (+26% față de anul precedent)

Venituri operaționale non-GAAP: 322,7 milioane USD

Venituri operaționale GAAP: pierdere de 96,3 milioane USD (inclusiv 55,7 milioane USD în costuri de restructurare)

Previziuni privind veniturile pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026: 1,535–1,543 miliarde USD (prognoza analiștilor 1,51 miliarde USD) Compania a înregistrat o redresare operațională semnificativă, trecând de la o pierdere operațională de 32 milioane USD în același trimestru al anului trecut la un venit operațional non-GAAP de 322,7 milioane USD. Rezultatele GAAP au arătat în continuare o pierdere operațională de 96,3 milioane USD, în principal din cauza costurilor de restructurare de 55,7 milioane USD. Conducerea estimează venituri între 1,535 și 1,543 miliarde USD pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2026, depășind așteptările pieței de 1,51 miliarde USD, și a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni în valoare de 2,5 miliarde USD, continuând autorizația anterioară de 1,5 miliarde USD. Este de remarcat faptul că CEO-ul a vândut acțiuni în valoare de 1,25 milioane USD în cadrul unui plan 10b5-1 prestabilit chiar înainte de publicarea rezultatelor, ceea ce poate ridica semne de întrebare, dar nu modifică perspectivele pe termen lung ale companiei. Reacția pieței a fost pozitivă, acțiunile crescând cu aproape 8% după publicarea rezultatelor, reflectând încrederea investitorilor în strategia cloud și creșterea AI a Atlassian. Pentru investitorii de retail, este important să monitorizeze stabilitatea veniturilor din cloud, adoptarea continuă a instrumentelor de AI și impactul programului de răscumpărare a acțiunilor asupra prețului acțiunilor. Riscurile cheie includ pierderile operaționale GAAP în curs, volatilitatea potențială a prețului acțiunilor din cauza vânzărilor de acțiuni ale CEO-ului și dependența puternică de veniturile din cloud și AI, care ar putea fi afectate de migrarea mai lentă a întreprinderilor sau de evoluțiile normative în domeniul inteligenței artificiale. Sursa: xStation 5

