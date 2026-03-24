Calendarul economic: Datele PMI ocupă prim-planul, în timp ce petrolul își reia creșterea

Deși calendarul economic de astăzi este mai bogat decât cel de ieri, piețele globale rămân dependente de evoluțiile din Orientul Mijlociu. În ciuda ultimatumului de cinci zile dat de Donald Trump pentru încheierea unui acord diplomatic, atacurile nocturne asupra infrastructurii energetice iraniene au relansat creșterea pe piețele petrolului brut. Mai devreme, sesiunea asiatică a adus o serie de date din Japonia sub așteptări. Indicatorul PMI preliminar din sectorul manufacturier pentru luna martie a scăzut la 51,4, dezamăgind estimările consensuale care prevedeau o revenire la 53,2. În plus, inflația CPI națională s-a răcit în mod neașteptat la 1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, în scădere față de 1,5% în februarie. Cu toate acestea, analiștii sugerează că Banca Japoniei rămâne pe calea unei majorări a ratei dobânzii în aprilie, având în vedere efectele semnificative de transmitere ale șocului energetic actual asupra prețurilor interne. Calendar economic (Consens via Reuters): 10:15 ora României – Franța: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul manufacturier (Prognoză: 49,4; Anterior: 50,1)

10:15 ora României – Franța: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul serviciilor (Prognoză: 49,2; Anterior: 49,6)

10:30 ora României – Germania: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul manufacturier (Prognoză: 49,6; Anterior: 50,9)

10:30 ora României – Germania: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul serviciilor (Prognoză: 52,5; Anterior: 53,5)

11:00 ora României – Zona euro: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul manufacturier (Prognoză: 49,4; Anterior: 50,8)

11:00 ora României – Zona euro: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul serviciilor (Prognoză: 51,1; Anterior: 51,9)

11:30 ora României – Marea Britanie: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul manufacturier (Prognoză: 50,0; Anterior: 51,7)

11:30 ora României – Marea Britanie: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul serviciilor (Prognoză: 52,8; Anterior: 53,9)

14:30 ora României – SUA: Costurile unitare ale forței de muncă pentru Q4 (Prognoză: 2,8% trimestrial; Anterior: -1,9% trimestrial)

14:30 ora României – SUA: Productivitatea în sectorul non-agricol în Q4 (Prognoză: 2,8% trimestrial; Anterior: 4,9% trimestrial)

15:45 ora României – SUA: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul manufacturier (Prognoză: 51,5; Anterior: 51,6)

15:45 ora României – SUA: Indicatorul PMI preliminar pentru sectorul serviciilor (Prognoză: 52,0; Anterior: 51,7)

22:30 ora României – SUA: Raport API privind stocurile de țiței (Anterior: 6,6 milioane de barili) Cum ar putea reacționa piața? Indicatorii PMI preliminari (Zona euro, Germania, Marea Britanie): Aceștia oferă o primă imagine a sănătății economice pentru luna curentă. Cu EURUSD tranzacționându-se în prezent la 1,16, orice abatere semnificativă în sectorul manufacturier german sau al zonei euro (mai ales dacă scade sub pragul de contracție de 50,0) ar putea declanșa o vânzare masivă a monedei euro, pe măsură ce piețele reevaluează traiectoria politicii BCE.

Costurile unitare ale forței de muncă și productivitatea în SUA: În contextul actual al ratelor dobânzilor „mai mari pentru mai mult timp”, Fed este extrem de concentrată pe presiunile inflaționiste. Un cost unitar al forței de muncă mai mare decât cel așteptat (prognozat la 2,8%) ar sugera că inflația determinată de creșterea salariilor reprezintă încă o amenințare, ceea ce ar putea consolida și mai mult USD față de principalele valute.

Raportul API privind stocurile de țiței: Având în vedere atacurile din timpul nopții din Iran și situația precară din Golful Persic, datele săptămânale privind stocurile vor fi analizate cu atenție. O „scădere” (reducere a stocurilor) ar oferi un sprijin fundamental suplimentar pentru actuala creștere a prețurilor petrolului.

