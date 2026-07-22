Calendarul economic: Este momentul raportărilor financiare ale Tesla și Google (22.07.2026)

Sezonul raportărilor financiare din SUA este în plină desfășurare. General Motors a publicat ieri date surprinzător de bune. Veniturile companiei au atins 48 de miliarde de dolari, față de așteptările de 47 de miliarde, iar profitul pe acțiune (EPS) a crescut la 3,57 dolari, față de 3,2 dolari cât se preconiza.

În plus, compania și-a revizuit în sus cu câteva procente previziunile de la sfârșitul anului fiscal pentru indicatorii operaționali cheie. Astăzi este rândul unor jucători și mai importanți. Urmează rapoartele trimestriale mult așteptate ale Tesla și Google. Ziua nu pare la fel de intensă pe frontul macroeconomic. Publicarea celor mai importante date ale zilei a avut deja loc. Inflația din Marea Britanie, deși a surprins în sens negativ în ceea ce privește indicatorul global, nu le-a dat investitorilor motive să-și retragă pariurile privind majorările ratei dobânzii de către BoE. 🌏 Publicații macroeconomice cheie Marți Germania Indicele ZEW al încrederii economice pentru Germania a crescut cu 15,8 puncte în iulie, consolidându-se clar în teritoriu pozitiv și semnalând o îmbunătățire suplimentară a așteptărilor privind economia germană. Evaluarea situației economice actuale s-a îmbunătățit, de asemenea, deși într-o măsură mult mai mică. Indicatorul a crescut cu 3,4 puncte, ajungând la -77,6 puncte, ceea ce înseamnă că condițiile actuale sunt încă evaluate foarte negativ. Președintele ZEW, Achim Wambach, a indicat că reformele încep să dea rezultate, iar îmbunătățirea vizează atât sectoarele de export, cât și cererea internă. Sectorul auto rămâne unul dintre segmentele economiei cu cele mai slabe performanțe. Ungaria Atenția noastră s-a îndreptat ieri, totuși, asupra Ungariei, ceea ce ar putea părea oarecum neașteptat. MNB, sau Banca Națională a Ungariei, a efectuat a doua reducere a ratei dobânzii de la izbucnirea războiului din Iran. Această reducere este o consecință a faptului că inflația (1,7%) a scăzut sub ținta de inflație a băncii (3% ± 1pp.). Chiar și în ciuda reducerilor, rata de referință din Ungaria rămâne cu 2 pp. mai mare decât în Polonia. Prin urmare, există un spațiu semnificativ pentru o relaxare monetară suplimentară. Dacă creșterea salarială, încă destul de dinamică (7% în termeni reali, adică după luarea în calcul a inflației), nu va constitui un obstacol, ne așteptăm la reduceri continue în cadrul următoarelor ședințe. Miercuri Marea Britanie Astăzi, Insulele Britanice se află în prim-plan, de unde ne-au parvenit datele privind inflația din luna iunie. Rata inflației globale a scăzut mai mult decât se aștepta (la 2,6%), ceea ce a fost, desigur, în mare parte o consecință a prețurilor mai mici la combustibil la benzinării. Cu toate acestea, pentru investitori, lipsa schimbărilor la nivelul inflației de bază, care a rămas la 2,6%, și scăderea foarte mică a inflației din sectorul serviciilor (3,6%), care rămâne principalul factor de îngrijorare pentru Banca Angliei, pot fi mai importante. Analizând evaluările pieței, investitorii se așteaptă în continuare la două majorări ale ratei dobânzii din partea Băncii Angliei înainte de sfârșitul anului. Prima ar putea avea loc încă din septembrie. Este dificil să ne așteptăm la o majorare la următoarea ședință (30 iulie). 📆 Calendar macroeconomic Miercuri Polonia: Vânzări cu amănuntul (iunie) Ora: 10:30 Valoarea anterioară: 3% Consens: 5,3%

Polonia: Încrederea consumatorilor (iunie) Ora: 10:30 Valorile anterioare: -9,9 Consens: -10,2

Africa de Sud: Inflația CPI(iunie) Ora: 11:00 Valorile anterioare: 4,5% Consens: 4,7%

Stocurile de țiței ale Departamentului Energiei (DOE) Ora: 17:30 Valoare anterioară: -1.692.000 Consens: -1.950.000

Joi Australia: Rata șomajului (iunie) Ora: 04:30 Valoare anterioară: 4,4% Consens: 4,4%

Polonia: Rata șomajului (iunie) Ora: 10:30 Valoare anterioară: 5,9% Consens: 5,8%

🗂️ Publicarea rezultatelor companiilor AT&T ($T.US) – înainte de deschiderea pieței (BMO)

Philip Morris ($PM.US) – înainte de deschiderea pieței (BMO)

GE Vernova ($GEV.US) – înainte de deschiderea pieței (BMO)

Tesla ($TSLA.US) – după închiderea pieței (AMC)

Alphabet ($GOOGL.US) – după închiderea pieței (AMC)

IBM ($IBM.US) – după închiderea pieței (AMC)

ServiceNow ($NOW.US) – după închiderea pieței (AMC)

Southwest Airlines ($LUV.US) – după închiderea pieței (AMC) 3 piețe de urmărit US500 : Ne confruntăm, fără îndoială, cu cea mai intensă zi a acestei săptămâni în ceea ce privește publicarea rezultatelor celor mai mari companii americane. Atenția pieței se va concentra, în mod firesc, asupra giganților – Tesla, Google, AT&T și IBM. Cotațiile acestora pot influența semnificativ indicii din care fac parte, precum și sentimentul general al pieței.

PETROL: Tensiunile dintre SUA și Iran au crescut drastic după moartea a cel puțin 3 soldați americani, care au decedat în urma atacurilor iraniene din Iordania și Irak de weekendul trecut. Am avut 11 nopți consecutive de bombardamente. Mediatorii (Qatar, Egipt și Pakistan) trebuiau să prezinte ieri ambelor părți o propunere pentru un armistițiu de 10 zile, ceea ce oferă o rază de speranță pentru revenirea la situația de după semnarea memorandumului de 60 de zile. Atât autoritățile de la Teheran, cât și administrația președintelui Trump și-au manifestat disponibilitatea de a relua negocierile.

USDJPY: Perechea a atins ieri cel mai înalt nivel din ultimii aproape 40 de ani, depășind pragul de 163 pentru prima dată din 1986. Pe termen lung, acest lucru este, evident, în primul rând o consecință a revenirii în favoare a strategiei „carry trade”. În ultimele zile, însă, factorul dominant care determină deprecierea este problema escaladării în continuare a tensiunilor dintre SUA și Iran și creșterea prețurilor la materiile prime energetice care rezultă din aceasta. Aproape 90% din cererea de energie a Japoniei provine din importuri, iar în condiții normale, principalii săi furnizori sunt țările din Orientul Mijlociu.

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