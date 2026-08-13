Rezultatele financiare ale Cisco: Comenzi solide, dar marja a dezamăgit

Compania americană de rețelistică a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea al anului 2026, în urma cărora acțiunile sale au înregistrat o scădere de aproximativ 7% la deschiderea bursei de pe Wall Street. În ciuda faptului că rezultatele au depășit ușor așteptările ridicate generate de investițiile în AI, piața a reacționat negativ la publicarea acestora. Rezultate financiare Veniturile au crescut la 17,3 miliarde USD, față de așteptările de aproximativ 16,8 miliarde USD, reprezentând o creștere de aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Câștigul pe acțiune (EPS) a fost mai puternic, situându-se la 1,22 USD (non-GAAP) față de așteptările de 1,17 USD, o creștere de aproximativ 100% față de aceeași perioadă a anului trecut. Merită menționat faptul că rezultatul din al doilea trimestru al anului 2026 de anul trecut a reprezentat o anomalie contabilă, cu o bază artificial de scăzută, dar rezultatul rămâne totuși impresionant: EPS-ul a crescut cu aproape 20% față de trimestrul anterior.

Marja brută a fost slabă, scăzând de la 68,4% la 66,3% în cel mai recent trimestru al anului fiscal curent. Mai multe informații pot fi obținute analizând segmentele specifice de afaceri. Rețele: totalul comenzilor a crescut cu 40%, respectiv cu 25% excluzând comenzile de la companiile „hyperscale”. Comenzile au totalizat 9,3 miliarde USD în anul fiscal curent. AI: pentru următorul an fiscal, compania se așteaptă la venituri din AI de 7,5 miliarde USD. Aceasta reprezintă o creștere față de cele 4 miliarde USD din anul curent.

Securitate: segmentul a crescut cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 2,22 miliarde USD. Previziuni Proiecțiile conducerii privind rezultatele de la sfârșitul anului au depășit consensul anterior. Se preconizează că veniturile la sfârșitul următorului an fiscal vor ajunge la 72,8 miliarde USD, cu aproximativ 6% mai mult decât estimarea anterioară.

Previziunile privind EPS au crescut mult mai rapid și mai clar: EPS-ul prognozat pentru următorul trimestru ajunge la 1,33 USD, ceea ce ar implica o creștere ipotetică de la an la an de puțin sub 30%.

De departe, cel mai slab element al conferinței privind rezultatele financiare a fost perspectiva privind marja pentru următorul trimestru, pentru care compania se așteaptă la o scădere de 60 de puncte de bază, până sub 66%. Concluzie Rezultatele Cisco au confirmat că această companie beneficiază de ciclul de investiții în curs, dar se confruntă cu dificultăți în optimizarea costurilor. Cererea este puternică și generalizată. Principalul motor rămâne segmentul de rețele, susținut în primul rând, deși nu exclusiv, de investițiile hiperscalerilor. Creșterea este vizibilă, dar pare oarecum dezamăgitoare în comparație cu restul industriei, mai ales având în vedere amploarea și experiența companiei. Cu toate acestea, deoarece Cisco se așteaptă la o creștere suplimentară a vânzărilor de infrastructură de AI, la continuarea ciclului de modernizare a rețelelor și la îmbunătățirea securității și a serviciilor, piața are încă spațiu pentru a reflecta o traiectorie mai optimistă. Acestea fiind spuse, „plafonul” de evaluare în contextul speculațiilor legate de rezultate financiare este mult mai scăzut pentru Cisco decât pentru alte companii legate de boom-ul AI. De asemenea, merită menționat faptul că structura creșterii devine din ce în ce mai axată pe hardware, ceea ce sporește presiunea asupra marjei brute și face ca îmbunătățirea în continuare a profitabilității să depindă de disciplina costurilor, un domeniu în care compania se confruntă în mod evident cu o problemă. În trimestrele următoare, cheia succesului va fi nu numai ritmul de transformare a comenzilor de AI în venituri, ci și, din ce în ce mai mult, apărarea marjelor și îmbunătățirea fluxului de numerar liber (FCF). Analiza tehnică CISCO (interval H1) În ciuda scăderilor semnificative față de ultimul maxim (aproximativ 12%) și a unei spargeri în jos a canalului ascendent pe termen lung, prețul își menține în continuare o perspectivă tehnică moderat optimistă. Zona de rezistență cuprinsă între 107 și 101 este extinsă și s-ar putea dovedi mai puternică decât se așteaptă în prezent vânzătorii. Acest lucru ar putea susține acțiunea pe termen scurt și mediu, în cazul în care aceasta se va apropia de limita inferioară a canalului larg de consolidare. Următorul obiectiv pentru cumpărători, pornind de la nivelurile actuale, este rezistența din jurul valorii de 120, urmată de o nouă testare a zonei de rezistență cuprinsă între 126 și 130. Această mișcare ar fi susținută de fenomenul „crucea de aur” (mediile mobile exponențiale de 100 și 200). Sursă: xStation5

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