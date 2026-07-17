Calendarul economic – Inflația din Europa și piața imobiliară din SUA în centrul atenției

Ziua de vineri aduce o relativă liniște pe piețele financiare, după o săptămână intensă de tranzacționare. Atenția principală a investitorilor se îndreaptă către datele privind piața imobiliară din SUA și publicarea datelor finale privind inflația consumatorilor (HICP) din luna iunie în Zona Euro. Indicii de pe Wall Street au înregistrat recent scăderi, determinate în principal de slăbiciunea sectorului tehnologic și de previziunile privind reducerea cheltuielilor de investiții în rândul principalilor producători de semiconductori. În plus, sentimentul pieței continuă să fie influențat de declarațiile reprezentanților băncilor centrale, Piero Cipollone de la BCE urmând să ia cuvântul astăzi. Pe piețele valutare, volatilitatea rămâne un factor-cheie pentru perechile euro-dolar american, care vor fi influențate direct de datele macroeconomice care vor fi publicate în această după-amiază de peste Atlantic. Publicări cheie din sesiunea asiatică Sesiunea asiatică nu a înregistrat publicări macroeconomice cu volatilitate ridicată, ceea ce a determinat participanții la piață să tranzacționeze în principal pe baza sentimentului global provenit de pe piețele principale.

La 02:00, Philip Jefferson, membru al Consiliului de administrație al Fed, a ținut un discurs public, care nu a oferit nicio indicii importante cu privire la traiectoria imediată a politicii monetare a Rezervei Federale. Calendarul macroeconomic(ora României) 09:00 România - Producția industrială s.a. lunar(mai). Valoarea anterioară: 1,5%

10:00 Republica Cehă - PPI anual(iunie). Consens: -0,4%. Valoarea anterioară: -0,1%

10:00 Republica Cehă - PPI anual(iunie). Consens: 1,5%. Valoarea anterioară: 1,5%

10:00 Slovacia - IAPC a/a (iunie). Consens: 3,5%. Valoarea anterioară: 4%

11:00 Zona euro - Contul curent s.a. (EUR) (mai). Consens: 17,5 miliarde. Valoarea anterioară: 15,7 miliarde

12:00 Zona euro - HICP finală anual(iunie). Prognoză: -0,1%. Valoarea anterioară: 0,1%

12:00 Zona euro - HICP finală anual(iunie). Prognoză: 2,8%. Valoarea anterioară: 3,2%

12:00 Zona euro – HICP de bază finală lunar (iunie). Prognoză: 0,2%. Valoarea anterioară: 0,3%

12:00 Zona euro – HICP de bază finală anual (iunie). Prognoză: 2,4%. Valoarea anterioară: 2,6%

14:00 Zona euro – Discurs al membrului Consiliului BCE, Piero Cipollone. Prognoză: fără date. Valoarea anterioară: fără date

15:30 SUA - Prețurile la export lunar (iunie). Prognoză: -0,4%. Valoarea anterioară: 1,3%

15:30 SUA - Prețurile la import lunar(iunie). Prognoză: -0,7%. Valoarea anterioară: 1,9%

15:30 SUA – Locuințe începute (iunie). Prognoză : 1.310.000. Valoarea anterioară: 1.177.000

15:30 SUA – Autorizații de construcție (iunie). Prognoză : 1.400.000. Valoarea anterioară: 1.410.000

16:15 SUA – Producția industrială lunar (iunie). Prognoză: 0,2%. Valoarea anterioară: 0,1%

16:15 SUA - Gradul de utilizare a capacității (iunie). Prognoză: 76,2%. Valoarea anterioară: 76,2%

17:00 SUA - Indicele preliminar al încrederii consumatorilor din Michigan (iulie). Prognoză: 51. Valoarea anterioară: 49,5

20:00 SUA - Numărul de platforme petroliere Baker Hughes (săptămânal).Prognoză: 446. Valoarea anterioară: 445 Piețe de urmărit EUR/USD – Datele finale privind inflația HICP din Zona Euro, combinate cu pachetul de date foarte așteptat privind piața imobiliară din SUA, ar putea declanșa mișcări semnificative asupra principalei perechi valutare.

Sectorul imobiliar din SUA și S&P 500 – Numărul de locuințe începute și al autorizațiilor de construcție vor oferi indicii cruciale privind starea consumatorului american și a economiei în ansamblu, în contextul unor rate ridicate ale dobânzii.

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