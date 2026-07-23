Calendarul economic: Marile companii din sectorul tehnologic, tensiunile legate de Iran și decizia BCE ⏰

Astăzi, piața este influențată de trei aspecte cheie: rezultatele marilor companii din sectorul tehnologic, tensiunile legate de Iran și decizia BCE. Ce influențează piața? Cheltuielile marilor companii din sectorul tehnologic îi sperie pe investitori – Alphabet și Tesla au raportat venituri solide, dar piața a sancționat ambele companii pentru cheltuielile de capital masive (Alphabet până la 205 miliarde de dolari până în 2026, Tesla +142% față de aceeași perioadă a anului trecut), provocând o scădere a prețurilor acțiunilor lor. În zilele următoare, Meta, Microsoft, Amazon și Apple își vor prezenta rezultatele – piața va analiza cu aceeași atenție atât planurile lor de investiții în IA, cât și profiturile propriu-zise.

Prețurile petrolului cresc pe fondul amenințărilor lui Trump la adresa Iranului – președintele SUA a anunțat un atac asupra infrastructurii nucleare iraniene (Pickaxe Mountain), iar în largul coastelor Arabiei Saudite a avut loc un alt atac asupra unui petrolier. Goldman Sachs avertizează că prețul petrolului Brent ar putea depăși 120 de dolari pe baril în al patrulea trimestru dacă perturbările din Strâmtoarea Hormuz persistă.

BCE urmează să-și anunțe decizia privind rata dobânzii la 15:15 (ora României)– piața se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate (rata de refinanțare 2,40%, rata de depozit 2,25%), dar situația „extrem de volatilă” legată de războiul din Iran ar putea influența tonul conferinței de presă de la 15:45 (ora României).

UniCredit depășește previziunile – profit net de 2,9 miliarde de euro în trimestrul al doilea, iar directorul general Andrea Orcel a descris progresul înregistrat în tranzacția cu Commerzbank drept „cel mai bun posibil”. Calendarul macroeconomic de astăzi (orar CET) Piața muncii din Australia a adus o surpriză pozitivă – numărul locurilor de muncă a crescut cu 76.300, față de o prognoză de 15.100, ceea ce reprezintă un semnal de înăsprire a politicii monetare pentru RBA. În restul zilei, în SUA și Canada, atenția se va concentra asupra vânzărilor cu amănuntul și a datelor privind piața muncii, însă BCE și situația geopolitică din jurul Iranului vor rămâne principalii factori care determină volatilitatea pe piața petrolului și a indicilor bursieri. Înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare din Europa, Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX și Lockheed Martin urmează să-și prezinte astăzi rezultatele, în timp ce SAP și Intel își vor face publică situația financiară după închiderea sesiunii de tranzacționare din SUA.

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