Calendarul economic: Miercuri vor fi publicate rezultate financiare importante pentru trimestrul al doilea și rata inflației PPI (15.07.2026)

Sezonul raportărilor financiare din Statele Unite accelerează. Datele publicate ieri de IBM au dus la cea mai mare scădere a prețului acțiunilor companiei din 1986 (nu am asistat la o scădere atât de bruscă nici măcar în timpul spargerii bulei „dot-com”). De asemenea, am asistat la ceea ce este probabil cea mai importantă publicare macroeconomică a lunii – rata inflației CPI pentru luna iunie din SUA. Totuși, aceasta nu reprezintă sfârșitul publicărilor de date relevante pentru piață, întrucât urmează publicarea ratei inflației la nivelul producătorilor (15:30 ora României), care va completa tabloul schițat de datele de ieri. Publicări macroeconomice cheie Marți Statele Unite În contextul scăderii prețurilor la energie, mulți se așteptau la o scădere a inflației din SUA în luna iunie. Amploarea acesteia reprezintă însă o surpriză semnificativă pentru piețe. Pe o bază lunară, prețurile au scăzut pentru prima dată din 2020, din perioada pandemiei de COVID-19 – cu până la 0,4%. Poate chiar mai important, inflația de bază (2,6%), care este o măsură ce exclude prețurile cele mai volatile la energie și alimente, s-a dovedit a fi mult mai scăzută decât se aștepta.

Președintele Fed s-a prezentat în fața Congresului în cadrul audierii semestriale. Acesta a declarat că „inflația este, într-un fel, o alegere”, asumându-și întreaga responsabilitate pentru stabilitatea prețurilor în numele Fed. Întrebat despre o eventuală presiune din partea președintelui Donald Trump (de exemplu, în ceea ce privește reducerile ratei dobânzii), el a răspuns ferm că intenționează să „își facă pur și simplu treaba” și că „nu există loc pentru politică” în cadrul băncii centrale. Miercuri China Creșterea PIB-ului a încetinit până la cel mai scăzut nivel din 2022. Economia chineză a crescut în trimestrul al doilea cu 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Această evoluție este afectată de criza pieței imobiliare, de cererea internă slabă și de scăderea investițiilor (în scădere cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului trecut în prima jumătate a anului). Exporturile rămân însă puternice, în special în sectorul tehnologic.

Datele privind vânzările cu amănuntul (+1% față de aceeași perioadă a anului trecut) și vânzările cu amănuntul (+5,3%) au arătat o ușoară îmbunătățire. Calendar macroeconomic(ora României) Miercuri Zona Euro: Producția industrială (mai) Ora: 12:00 Valoarea anterioară: 0,3% Consens: -0,4%

Statele Unite: Inflația PPI (iunie) Ora: 15:30 Valoare anterioară: 6,5% Consens: 6,2%

Canada: Decizie privind rata dobânzii Ora: 16:45 Valoare anterioară: 2,25% Consens: 2,25%

Joi Coreea de Sud: Decizie privind rata dobânzii Ora: 01:30 Valoare anterioară: 2,5% Consens: 2,75%

Marea Britanie: Producția industrială (mai) Ora: 09:00 Anterior: -0,2% Consens: 1,3%

Publicarea rezultatelor financiare Johnson & Johnson (JNJ.US) – Înainte de deschiderea pieței

Morgan Stanley (MS.US) – Înainte de deschiderea pieței

Blackrock (BLK.US) – Înainte de deschiderea pieței

United Airlines (UAL.US) – După închiderea pieței

BitMine Immersion (BTCM.US) – După închiderea pieței

Kinder Morgan (KMI.US) – După închiderea pieței 3 piețe de urmărit Petrol: Investitorii par să nu acorde prea multă atenție declarațiilor președintelui american, care a renunțat la propunerea de a introduce o taxă de 20% asupra mărfurilor care tranzitează strâmtoarea. Prețurile petrolului rămân însă ridicate, deoarece traficul în strâmtoare este în continuare foarte puternic restricționat în comparație cu situația din primele zile ale lunii iulie.

US500: Începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare a adus câteva surprize foarte semnificative (în frunte cu IBM). Astăzi vor urma alte publicări importante. În plus, piața va analiza datele privind inflația de ieri și declarațiile președintelui Fed, Kevin Warsh. EURNOK: De la începutul lunii, coroana norvegiană s-a apreciat deja cu peste 1,5% față de dolar. Principalul factor este, desigur, creșterea prețurilor la materiile prime energetice. În fundal rămâne ședința din august a Băncii Norvegiei (Norges Bank), care ar putea aduce o majorare a ratei dobânzii.

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