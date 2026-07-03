Calendarul economic: Pe ce se concentrează piețele după publicarea datelor NFP? (03.07.2026)

Astăzi este o zi fără tranzacționare pe piețele din SUA. Americanii se bucură de un weekend prelungit cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței (4 iulie). Din acest motiv, datele NFP nu au fost publicate, în mod excepțional, în prima vineri a lunii, ci cu o zi mai devreme. Să reamintim că acestea s-au dovedit a fi o surpriză neplăcută pentru investitori, indicând o creștere a numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol semnificativ mai mică decât se aștepta (+49.000 față de +107.000), însoțită de o revizuire semnificativă în sens descendent a datelor pentru ultimele două luni (-74.000). Figura 1: Evoluția numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol (NFP) și a subcomponentei de ocupare a forței de muncă din indicele ISM PMI (2023 - 2026) Sursa: XTB Research, 03.07.2026 Astăzi, atenția se concentrează în principal asupra datelor PMI. A trecut deja publicarea datelor din Asia, iar în continuare urmează revizuirea valorilor pentru țările europene. 🌏 Publicații cheie din sesiunea asiatică China Conform datelor PMI din iunie, ritmul de creștere din sectorul serviciilor a încetinit ușor, dar a rămas foarte solid (54,1). Un rol cheie l-a jucat creșterea comenzilor din străinătate. Numărul comenzilor a crescut pentru a opta oară consecutiv, ceea ce a contribuit la o nouă creștere a ocupării forței de muncă, și anume la cel mai rapid ritm din iulie 2024.

Costurile mai mari cu personalul, materiile prime și transportul au contribuit la creșterea prețurilor, ceea ce este în concordanță cu cele mai recente date privind inflația PPI (3,9%, cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 4 ani). Japonia În Țara Soarelui Răsare, nu am putut vorbi decât despre o revizuire a datelor, care are o importanță secundară. Cu toate acestea, indicatorul pentru sectorul serviciilor a crescut de la 51,8 la 52,2. Merită menționat în acest context faptul că numărul de comenzi noi, atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, a crescut cu al doilea ritm cel mai rapid din ultimii trei ani, în principal datorită unei cereri interne mai puternice, nu a exporturilor. Declarațiile ministrului finanțelor, Satsuki Katayama, au atras mai multă atenție; aceasta a afirmat că Tokyo rămâne pregătită să intervină pe piața valutară. De asemenea, ea a subliniat cooperarea strânsă cu Washingtonul în acest domeniu. Ea s-a referit, de asemenea, la creșterea randamentelor obligațiunilor, menționând că politica fiscală va fi condusă astfel încât să se recâștige încrederea pieței. Australia Am înregistrat, de asemenea, o revizuire modestă în sens ascendent a datelor PMI din iunie din Antipozi. Indicatorul pentru sectorul serviciilor a crescut în cele din urmă la 50,5.

Numărul de comenzi noi a scăzut, atât pe piața internă, cât și pe cea externă.

Inflația prețurilor de producție este la cel mai scăzut nivel din ianuarie.

Încrederea în perspectivele pentru următoarele 12 luni a scăzut la cel mai scăzut nivel din noiembrie 2023, influențată de îngrijorările legate de mediul economic și de modificările fiscale din bugetul federal. Calendar macroeconomic (ora României) Spania: PMI pentru sectorul serviciilor Ora: 10:15 Consens: 51 Valoarea anterioară: 50,1

Italia: PMI pentru sectorul serviciilor Ora: 10:45 Consens: 50,3 Valoarea anterioară: 49,4

Germania: PMI pentru sectorul serviciilor (revizuire) Ora: 10:55 Consens: 46,8 Valoarea anterioară: 48,1

Zona euro: PMI pentru sectorul serviciilor (revizuire) Ora: 11:00 Consens: 48,9 Valoarea anterioară: 47,7

Marea Britanie: PMI pentru sectorul serviciilor (revizuire) Ora: 11:30 Consens: 48,7 Valoarea anterioară: 49,3

Marea Britanie: Discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey Ora: 18:00

Publicarea rezultatelor financiare Niciuna, piața din SUA este închisă cu ocazia sărbătoririi celei de-a 250-a aniversări a independenței. 3 piețe de urmărit Yenul japonez (JPY): Perechea USDJPY a scăzut sub bariera psihologică de 162. Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, subliniază însă că Tokyo rămâne pregătit să intervină pe piața valutară.

Aurul și argintul: Prețurile metalelor prețioase se redresează de la minimele locale, ceea ce poate fi atribuit în primul rând scăderii randamentelor obligațiunilor de stat din cele mai mari economii. Această evoluție este susținută de datele de ieri privind piața muncii din SUA.

EU50: În contextul lipsei de tranzacționare pe piața americană, atenția investitorilor se va îndrepta către Europa. Principala întrebare este dacă rotația capitalului către sectoare mai defensive va continua.

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