Calendarul economic: Piața așteaptă datele privind inflația PCE la sfârșitul lunii

Cele mai importante date publicate în sesiunea de astăzi vor fi, fără îndoială, raportul privind inflația cheltuielilor de consum personal (PCE) din SUA. Fiind indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru măsurarea inflației, acesta ar putea fi crucial în formarea unui consens pentru o reducere a ratei dobânzii, deși datele privind CPI și piața muncii (NFP) din august vor fi, de asemenea, publicate înainte de reuniunea din septembrie. Este de remarcat faptul că inflația PCE ar putea fi afectată de tarifele, deși se așteaptă ca impactul principal să se vadă în cifrele din august. În această după-amiază vor fi publicate și datele privind inflația din Germania, cea mai mare economie din Zona Euro, iar indicele final al încrederii consumatorilor pentru luna august al Universității din Michigan va fi publicat la scurt timp după deschiderea sesiunii din SUA. În această dimineață, au fost publicate cifrele privind vânzările cu amănuntul din Germania, care au indicat o performanță slabă. Vânzările au scăzut cu 1,5% față de luna precedentă în iulie, o scădere mai accentuată decât cea prevăzută de 0,4%. Prețurile de import au scăzut cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 0,4% față de luna precedentă, o scădere mai mare decât cea anticipată, care este legată de puterea euro. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În Franța, inflația CPI din august a fost de 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu așteptările de 1,0%. PIB-ul final pentru trimestrul al doilea a fost de 0,3% față de trimestrul anterior, în conformitate cu așteptările. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei: 10:00 ora României, Spania - Inflația CPI pentru luna august (YoY): prognoză 2,8%; anterior 2,7% 10:00 ora României, Spania - Inflația CPI pentru luna august (MoM): prognoză 0,1%; anterior -0,1% 10:00 ora României, Spania - Vânzări cu amănuntul în luna iulie (MoM): prognoză 0,1%; anterior -0,3% 15:00 ora României, Germania - Inflația CPI pentru luna august (YoY): prognoză 2,1%; anterior 2,0% 15:00 ora României, Germania - Inflația CPi pentru luna august (MoM): prognoză 0,0%; anterior 0,3% 15:30 ora României, SUA - Inflația PCE de bază (YoY): prognoză 2,9%; anterior 2,8% 15:30 ora României, SUA - Inflația PCE de bază (MoM(: prognoză 0,3%; anterior 0,3% 15:30 ora României, SUA - Inflația PCE (YoY): prognoză 2,6%; anterior 2,6% 15:30 ora României, SUA - Inflația PCE (MoM): prognoză 0,3%; anterior 0,3% 15:30 ora României, Canada - PIB Q2 (YoY): prognoză -0,6%; anterior 2,2% 15:30 ora României, Canada - PIB luna iunie (MoM): prognoză 0,1%; anterior -0,1% 17:00 ora României, SUA - Indicele de încredere a consumatorilor publicat de UoM pentru luna august: prognoză 58,6; anterior 61,7 17:00 ora României, SUA - Așteptări privind inflația pe 1 an: prognoză 4,9%; anterior 4,5% 17:00 ora României, SUA - Așteptări privind inflația pe 5 ani: prognoză 3,9%; anterior 3,4%

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."