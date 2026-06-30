Calendarul economic: Piețele așteaptă datele JOLTS din SUA, indicele de încredere a consumatorilor și rezultatele financiare ale Nike

Datele publicate în această dimineață au indicat o activitate economică mai puternică în China și un tablou mixt al datelor din Europa. Atenția s-a concentrat în principal asupra PIB-ului Marii Britanii, care s-a situat ușor sub așteptări, asupra vânzărilor cu amănuntul din Germania, care au surprins în sens pozitiv, și asupra datelor preliminare privind inflația din Franța, care s-au dovedit mai slabe decât previziunile. Piețele așteaptă, de asemenea, datele privind inflația din Germania. Pentru piețele valutare, discursurile oficialilor BCE ar putea fi, de asemenea, importante, deoarece ar putea influența așteptările privind traiectoria ratelor dobânzilor. Cele mai importante date ale zilei vor veni din SUA în cursul după-amiezii. Investitorii vor urmări raportul JOLTS și Indicele de încredere a consumatorilor publicat de Conference Board, care ar putea influența dolarul american, randamentele obligațiunilor și sentimentul de pe Wall Street. Calendarul macroeconomic (ora României) 04:30 – Australia: Creditul sectorului privat (lunar) – valoare reală: 0,7%, prognoză: 0,6%, valoare anterioară: 0,7%

04:30 – Australia: Creditul imobiliar (lunar) – valoare reală: 0,5%, prognoză: 0,6%, valoare anterioară: 0,6%

04:30 – China: indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (NBS) – valoare reală: 50,3, prognoză: 50,0, valoare anterioară: 50,1

04:30 – China: indicatorul PMI pentru sectorul non-manufacturier (NBS) – valoare reală: 50,2, prognoză: 50,1, valoare anterioară: 49,9

04:30 – China: indicatorul PMI compozit – valoare reală: 50,6, prognoză: niciuna, valoare anterioară: 50,5

08:00 – Japonia: Începuturi de construcții de locuințe (anual) – valoare reală: 3,8%, prognoză: 3,1%, valoare anterioară: 11,4%

09:00 – Marea Britanie: PIB anual – valoare reală: 0,9%, prognoză: 1,1%, valoare anterioară: 1,1%

09:00 – Marea Britanie: PIB trimestrial – valoare reală: 0,6%, prognoză: 0,6%, valoare anterioară: 0,6%

09:00 – Germania: Vânzări cu amănuntul anuale – valoare reală: 1,8%, prognoză: 0,0%, valoare anterioară: -0,3%

09:00 – Germania: Vânzări cu amănuntul lunare – valoare reală: 1,1%, prognoză: 0,0%, valoare anterioară: -0,3%

09:00 – Germania: Prețurile de import față de luna precedentă – valoare reală: 0,7%, prognoză: 0,4%, valoare anterioară: 1,2%

09:00 – Marea Britanie: Contul curent – valoare reală: -22,13 miliarde GBP, prognoză: -21,3 miliarde GBP, valoare anterioară: -18,39 miliarde GBP

09:00 – Marea Britanie: Investițiile întreprinderilor (trimestrial) – valoare reală: 0,9%, prognoză: 0,7%, valoare anterioară: 0,7%

09:45 – Franța: inflația CPI preliminară (anual) – valoare reală: 1,8%, prognoză: 2,0%, valoare anterioară: 2,4%

09:45 – Franța: inflația CPI preliminară (lunar) – valoare reală: -0,2%, prognoză: 0,0%, valoare anterioară: 0,1%

09:45 – Franța: inflația HICP preliminară (anual) – valoare reală: 0,0%, prognoză: 0,1%, valoare anterioară: 0,1%

10:00 – Elveția: Indicatorul KOF – prognoză: 99,0, valoare anterioară: 98,0

10:40 – BCE: discursul lui Luis de Guindos

10:55 – Germania: Variația numărului de șomeri – valoare reală: 6,3k, prognoză: 6,3k, valoare anterioară: 6,5k

10:55 – Germania: Rata șomajului – valoare reală: 6,5%, prognoză: 6,3%, valoare anterioară: 6,3%

12:00 – Italia: inflația CPi preliminară (anual) – prognoză: 3,2%, valoare anterioară: 3,2%

12:00 – Italia: inflația HICP preliminară (anual) – prognoză: 3,2%, valoare anterioară: 3,2%

12:40 – BCE: discursul doamnei Isabel Schnabel

13:15 – BCE: discursul lui Philip Lane

14:30 – BCE: discursul lui Philip Lane

15:00 – Germania: inflația HICP preliminară (anual) – prognoză: 2,5%, valoare anterioară: 2,7%

15:00 PM GMT – Germania: inflația CPI (anual) – prognoză: 2,6%, valoare anterioară: 2,6%

15:00 PM GMT – Germania: inflația HICP (lunar) – prognoză: 0,1%, valoare anterioară: -0,1%

15:00 PM GMT – Germania: inflația CPI (lunar) – prognoză: 0,0%, valoare anterioară: -0,2%

15:30 – Canada: PIB (lunar) – prognoză: -0,1%, valoare anterioară: 0,4%

16:00 – SUA: Indicele prețurilor locuințelor S&P/Case-Shiller (anual) – prognoză: 0,9%, valoare anterioară: 0,8%

16:00 – SUA: Indicele prețurilor locuințelor FHFA (lunar) – prognoză: 1,7%, valoare anterioară: 1,7%

16:30 SUA: Declarație a lui Christopher Waller, membru al Fed

16:45 SUA: indicatorul PMI Chicago – prognoză: 55,1, valoare anterioară: 62,7

17:00 – SUA: raportul JOLTS privind posturile vacante – prognoză: 7,29 milioane, valoare anterioară: 7,61 milioane

20:00 – SUA: Indicele de încredere a consumatorilor al Conference Board – prognoză: 94,4, valoare anterioară: 93,1

După închiderea sesiunii din SUA – rezultatele trimestriale ale Nike (NKE.US) EURUSD (interval zilnic) Sursa: xStation5

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