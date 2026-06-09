Calendarul economic: Piețele așteaptă datele privind inflația din SUA (09.06.2026)

Diminuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu le permite investitorilor să-și îndrepte din nou atenția către datele macroeconomice din marile economii. Cu toate acestea, începutul săptămânii nu este prea încărcat din acest punct de vedere, iar cele mai importante publicări de date ale zilei de astăzi au avut deja loc. Date macroeconomice Luni Comenzile din industria germană au dezamăgit puternic, înregistrând o scădere semnificativă de 3,8% față de luna precedentă în aprilie. Acesta este încă un indicator care nu inspiră optimism în ceea ce privește creșterea economică în cadrul blocului comunitar.

Decizia BCE privind rata dobânzii și conferința de presă a președintei Christine Lagarde sunt programate pentru joi. Dacă aceasta va evidenția blocajele economice, euro ar putea fi supus presiunilor.

Conform unui sondaj realizat de Fed New York, așteptările privind inflația pe un an în Statele Unite au scăzut ușor de la 3,6% la 3,5%. Cu toate acestea, piețele așteaptă deja cu nerăbdare raportul CPI de miercuri. Marți Datele privind producția industrială germană au fost ușor mai bune decât consensul, atenuând îngrijorările stârnite de datele privind comenzile industriale de ieri. Scăderea de la an la an a fost de doar 0,5%.

China a înregistrat o revenire surprinzător de puternică a comerțului. Exporturile din luna mai au crescut cu până la 14,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ciuda unei creșteri și mai dinamice a importurilor (27,4% față de aceeași perioadă a anului trecut), balanța comercială a crescut. Calendar macroeconomic Marți Ora Românie Țară Indicator Perioadă Consens Anterior 12:00 Africa de Sud PIB Q1 1,7% YoY 0,8% YoY 15:00 Mexic Inflația CPI Mai 4,03% YoY 4,45% YoY 17:00 Sua Vânzările de case existente Mai 4,07M 4,02M Miercuri (Primele ore) Ora Românie Țară Indicator Perioadă Consens Anterior 04:30 China Inflația CPI Mai 1,3% YoY 1,2% YoY 09:00 Norvegia Inflația CPI Mai 3,1% YoY 3,4% YoY 09:00 Suedia GDP Aprilie -0,1% MoM 1,9% MoM Calendarul raportărilor financiare Europa Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (înainte de deschiderea pieței)

Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (după închiderea pieței) SUA J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (înainte de deschiderea pieței)

Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (după închiderea pieței)

Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (după închiderea pieței) 3 piețe de urmărit Euro (EUR) Moneda comună așteaptă ședința BCE de joi. Se așteaptă ca banca centrală să ia o decizie cu privire la prima majorare a ratei dobânzii din ciclul actual. Acest lucru este deja pe deplin inclus în prețuri de piețe, astfel încât atenția se va îndrepta către conferința de presă a președintei Christine Lagarde.

US100 După scăderea de vineri, indicii americani încep să revină. Investitorii rămân îngrijorați de perspectiva unei corecții mai profunde. Știrile din Orientul Mijlociu rămân critice. Coroana norvegiană (NOK) Moneda scandinavă rămâne puternic dependentă de schimbările în sentimentul pieței și de prețurile extrem de volatile ale materiilor prime energetice. Mâine dimineață, se confruntă cu o altă provocare odată cu publicarea datelor privind inflația din luna mai.

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