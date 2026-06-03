Calendarul economic: Rapoartele PMI și piața muncii din SUA în centrul atenției 🔎

Piețele globale încep sesiunea într-un context caracterizat de un apetit ridicat pentru risc, determinat de nivelurile record atinse de indicele S&P 500 și de indicele MSCI ACWI, precum și de avansul acțiunilor din sectorul semiconductorilor. În același timp, încrederea pieței rămâne fragilă din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, care continuă să susțină prețurile petrolului și să sporească volatilitatea pe piețele de mărfuri. În Asia, atenția a fost atrasă de datele mai slabe privind PIB-ul australian, de o creștere puternică a indicatorului PMI Caixin pentru sectorul serviciilor din China și de stabilizarea indicelui PMI pentru sectorul serviciilor din Japonia în jurul pragului de 50 de puncte. Calendarul macroeconomic de astăzi se concentrează în principal pe datele din sectorul serviciilor din Europa și Statele Unite, precum și pe evoluțiile de pe piața muncii din SUA. Publicările cheie pentru dolar, piețele obligațiunilor și indicii bursieri includ raportul ADP privind ocuparea forței de muncă, indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor ISM, datele privind comenzile din sectorul manufacturier și Raportul Beige Book al Fed. Evenimente cheie ale zilei: 10:55 ora României — Germania: indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: consens 47,8

11:00 ora României — Zona Euro: indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: consens 46,4

12:00 ora României — Zona Euro: inflația PPI (YoY): consens 4,8%

15:15 ora României — SUA: Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă: consens 116.000

16:45 ora României — SUA: indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor: consens 50,9

17:00 ora României — SUA: indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor ISM: consens 53,7 și comenzi industriale(MoM): consens 4,6%

17:30 ora României — SUA: Raportul săptămânal EIA privind stocurile de țiței

21:00 ora României — SUA: Raportul Beige Book al Fed

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