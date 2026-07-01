Calendarul economic: Summitul băncilor centrale de la Sintra ar putea amplifica volatilitatea pieței valutare (01.07.2026)

Începutul sesiunii de astăzi este caracterizat de o relativă liniște și de o scădere a volatilității, în urma recentei reveniri a optimismului legat de AI. Contractele futures pe indicii cheie de pe ambele maluri ale Atlanticului (US500, EU50) înregistrează în prezent o scădere marginală de 0,2%, oferind pieței o pauză după creșterile de ieri. Cu toate acestea, se așteaptă ca volatilitatea să crească rapid pe parcursul sesiunii, care este astăzi extrem de încărcată cu date macroeconomice. Pe lângă valorile finale ale indicelui PMI din sectorul manufacturier pentru luna iunie, așteptăm datele privind inflația din Zona Euro, raportul ADP privind piața muncii din SUA și raportul EIA privind stocurile de țiței. Momentul culminant pentru investitori ar putea fi masa rotundă a șefilor băncilor centrale din cadrul forumului BCE care se desfășoară în prezent la Sintra, unde Kevin Warsh urmează să-și facă debutul. Publicări cheie din sesiunea asiatică Japonia: Valori trimestriale foarte solide ale indicelui Tankan. Indicele din sectorul manufacturier a crescut la 22 de puncte (consens: 16 puncte, valoare anterioară: 17 puncte), în timp ce indicele din sectorul serviciilor s-a situat la 37 de puncte (consens: 35 de puncte). Acest lucru semnalează o reziliență ridicată și o stare sănătoasă a economiei japoneze la începutul celei de-a doua jumătăți a anului.

China: Indicatorul PMI Caixin pentru sectorul manufacturier din iunie a înregistrat o ușoară scădere la 51,7 puncte (consens: 51,8 puncte, valoare anterioară: 51,8 puncte). Cu toate acestea, indicele rămâne stabil în zona de expansiune economică (peste pragul de 50 de puncte).

Australia: Valoarea finală a indicelui PMI din sectorul manufacturier pentru luna iunie a fost revizuită ușor în sens ascendent, la 51,5 puncte (față de prognoza de 51,2). Pe de altă parte, datele din luna mai privind finalizarea construcției de locuințe noi au înregistrat o scădere notabilă de -1,1% față de luna precedentă (consensul se aștepta la o creștere de 0,7% față de luna precedentă). Calendar macroeconomic (ora României) 09:30 Noua Zeelandă – Indicele prețurilor materiilor prime (anual) (iunie). Valoare anterioară: 16,8%

10:00 Polonia – indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie). Consens: 49,4 | Valoare anterioară: 49,4

10:50 Franța - indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie) (final). Consens: 50,7 | Valoare anterioară: 49,7

10:55 Germania - indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie) (final). Consens: 50 | Valoare anterioară: 50,1

11:00 Zona euro - indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie) (final). Consens: 51,3 | Valoare anterioară: 51,6

11:30 Marea Britanie - indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie) (final). Consens: 53,1 | Valoare anterioară: 53,9

12:00 Zona euro - Inflația IAPC (an/an) (iunie) (estimare preliminară). Consens: 3,0% | Valoare anterioară: 3,2%

12:00 Zona euro – Inflația HICP (lunar) (iunie). Valoare anterioară: 0,1%

12:00 Zona euro – Inflația HICP de bază (anual) (iunie). Consens: 2,6% | Valoare anterioară: 2,6%

12:00 Zona euro – Inflația HICP de bază (lunar) (iunie). Valoare anterioară: 0,3%

13:15 Zona euro – Discursul lui Philip Lane, membru al Comitetului executiv al BCE

15:15 SUA – Raportul ADP (iunie) (Variația numărului de locuri de muncă). Consens: 118k | Valoare anterioară: 122k

16:00 Zona Euro - Discurs al președintei BCE, Christine Lagarde

16:00 Marea Britanie - Discurs al guvernatorului BoE, Andrew Bailey

16:00 Canada - Discurs al guvernatorului BoC, Tiff Macklem

16:00 SUA - Discurs al președintelui Fed, Kevin Warsh

16:45 SUA - indicatrul PMI pentru sectorul manufacturier (iunie) (final). Consens: 55,7 | Valoare anterioară: 55,1

17:00 SUA - PMI ISM în sectorul manufacturier (iunie). Consens: 54 | Valoare anterioară: 54

17:00 SUA - Indicele ISM al ocupării forței de muncă în sectorul manufacturier (iunie). Valoare anterioară: 48,6

17:00 SUA - Indicele ISM al prețurilor plătite în sectorul manufacturier (iunie). Consens: 79 | Valoare anterioară: 82,1

17:00 SUA - Indicele ISM al comenzilor noi din sectorul manufacturier (iunie). Valoare anterioară: 56,8

17:00 Zona euro - Discursul președintei BCE, Christine Lagarde

17:30 SUA - Variația stocurilor de țiței (EIA). Consens: -4,0 milioane de barili | Valoare anterioară: -6,09 milioane de barili

17:30 SUA - Variația stocurilor de benzină (EIA). Consens: -0,9 milioane de barili | Valoare anterioară: 2,06 milioane de barili 3 piețe de urmărit astăzi EUR/USD – Această pereche valutară majoră se află în pragul unei volatilități semnificative. La ora 12:00, investitorii vor afla valoarea preliminară cheie a inflației HICP din Zona Euro pentru luna iunie (se așteaptă o scădere la 3,0% anual). Cu toate acestea, ne așteaptă un adevărat rollercoaster la ora 16:00, când șefii celor mai importante bănci centrale din lume (BCE, BoE, BoC și Fed) vor lua cuvântul simultan. Împreună cu datele din SUA care vor fi publicate în cursul după-amiezii, aceste evenimente vor determina direcția evoluției cursului euro-dolar înainte de raportul NFP.

S&P 500 (US500) – Indicii americani se confruntă cu un maraton macroeconomic în cursul după-amiezii. Primul factor declanșator va fi raportul ADP de la ora 15:15, care va servi drept indicator pentru datele guvernamentale de joi(NFP). Cu toate acestea, punctul crucial al sesiunii rămâne publicarea indicelui ISM pentru sectorul manufacturier la ora 17:00. Consensul estimează că acesta se va menține la 54 de puncte — orice abatere mai pronunțată (în special în subcomponentele privind comenzile noi și prețurile plătite) va avea un efect imediat asupra poziționării capitalului pe Wall Street.

Petrolul Brent (OIL) – Prețurile materiilor prime vor reacționa la datele oficiale săptămânale ale Departamentului Energiei al SUA (EIA), care vor fi publicate la ora 17:30. Consensul pieței sugerează o nouă scădere clară a stocurilor de „aur negru” cu 4 milioane de barili. Dacă datele vor confirma o scădere mai accentuată a stocurilor și o creștere a cererii de benzină, prețurile petrolului ar putea beneficia de un suport tehnic pentru a ieși din actuala consolidare locală. După ce a depășit recent media mobilă exponențială pe 10 zile (EMA10; galben), EURUSD se tranzacționează din nou în scădere, consolidând tendința descendentă care se menține intactă încă din aprilie. Această traiectorie este alimentată și mai mult de divergența tot mai mare de politică monetară dintre BCE, care renunță la poziția sa restrictivă, și Fed, despre care piețele anticipează că ar putea majora ratele dobânzilor în septembrie. Sursă: xStation5

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