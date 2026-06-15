Calendarul economic: Va găsi yenul un nivel de sprijin? (15.06.2026)

Astăzi, piețele sunt influențate în principal de acordul încheiat între SUA și Iran, care eclipsează toate datele macroeconomice publicate de marile economii. Oricum, aceste date sunt destul de reduse ca număr. Vineri seara, am primit doar date secundare privind încrederea consumatorilor și așteptările privind inflația, date publicate de Universitatea din Michigan. Pentru astăzi este programată publicarea datelor privind producția industrială pentru Zona Euro (aprilie) și Statele Unite (mai). Cu toate acestea, investitorii așteaptă deja cu nerăbdare deciziile de politică monetară de mâine din Australia și Japonia, care vor da startul unei săptămâni extrem de intense pe acest front. Există indicii puternice că Banca Japoniei va opta pentru o nouă majorare a ratei dobânzii, ridicând rata de referință la 1%. Date macroeconomice Vineri Raportul Universității din Michigan din iunie s-a dovedit promițător: Așteptările privind inflația pe un an au scăzut la 4,6% (de la 4,8% în luna precedentă). Așteptările privind inflația pe cinci ani au scăzut și mai semnificativ (de la 3,9% la 3,4% ). Indicele încrederii consumatorilor a crescut la 48,9 (față de 44,8 în mai).

Calendar macroeconomic Luni (orar CET) Marți (orar CET) Calendarul raportărilor financiare SUA Canopy Growth ( CGC.US ) – înainte de deschiderea sesiunii

Quantum ( QMCO.US ) – după închiderea sesiunii

Dave & Buster’s Entertainment ( PLAY.US ) – după închiderea sesiunii

Nuvve Holding ( NVVE.US ) – după închiderea sesiunii

Regencell Bioscience ( RGC.US ) – după închiderea sesiunii 3 piețe de urmărit Petrolul brut (OIL) Anunțul acordului dintre SUA și Iran a dus la o scădere de aproape 4,5% a prețurilor petrolului Brent. Semnarea acordului este programată pentru vinerea viitoare. Între timp, Strâmtoarea Hormuz va fi deminată. Aur (GOLD) Scăderea anxietății geopolitice globale a dus, în mod paradoxal, la o creștere a prețurilor metalelor prețioase, pe care o atribuim în primul rând scăderii randamentelor obligațiunilor de stat la nivel mondial. Cu toate acestea, prețul aurului rămâne în continuare aproape de minimele din 2026. NIKKEI 225 (JP225) Știrile de astăzi din Washington au permis indicelui să câștige aproape 5%. Ne așteaptă ședința Băncii Japoniei (BoJ) în noaptea de luni spre marți, care se preconizează că va aduce o majorare a ratei dobânzii. Orientările viitoare prezentate de factorii de decizie vor fi cruciale atât pentru yen, cât și pentru NIKKEI 225.

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