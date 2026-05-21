Calendarul economic – Vor anunța indicatorii PMI slabi din Asia o slăbiciune în Europa și SUA?

Calendarul macroeconomic de astăzi pare destul de extins, dar merită menționat faptul că o cantitate semnificativă de date importante a fost deja publicată în timpul sesiunii asiatice. Mai jos prezentăm o privire de ansamblu asupra celor mai importante date publicate, deși merită subliniat faptul că imaginea lăsată de indicatori PMI nu arată prea bine, ceea ce ar putea sugera, de asemenea, valori ușor mai slabe din perspectiva europeană sau americană. Australia (Răcirea pieței muncii) Raportul privind piața muncii din aprilie a adus o deteriorare clară a sănătății economice. Rata șomajului a crescut neașteptat la 4,5% (cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, față de o valoare estimată de 4,3%), în timp ce ocuparea forței de muncă a scăzut cu 18,6 mii de locuri de muncă (față de o creștere estimată de 17,5 mii). Slăbiciunea este confirmată și de scăderea ratei de participare la 66,7% și de creșterea șomajului în rândul tinerilor peste 11%. Singura divergență pozitivă a fost o creștere de 0,8% a orelor lucrate. Aceste date apropie semnificativ Banca Centrală a Australiei (RBA) de o pauză în majorările ratei dobânzii în iunie. Japonia (Succesul exporturilor) Luna aprilie a adus o revenire masivă, mai bună decât se aștepta, a comerțului exterior japonez. Balanța comercială a înregistrat un excedent de 301,9 miliarde JPY (piața se aștepta la un deficit de -29,7 miliarde JPY), datorită unei creșteri de 14,8% a exporturilor față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 9,3%). Pe de altă parte, comenzile de utilaje din martie au scăzut cu 9,4% față de luna precedentă (mai mult decât prognoza de -8,1%), dar au crescut cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ consensul (4,5%). AUD puternic datorită geopoliticii, dar doar pentru moment Dolarul australian a fost una dintre cele mai puternice monede în timpul sesiunii de ieri, în principal datorită speranțelor legate de Orientul Mijlociu. Datele de astăzi duc la un nou val de vânzări masive ale AUD. Dolarul australian a beneficiat de un val de creștere potențială a materiilor prime industriale, dar datele de astăzi și revenirea prețurilor la petrol în creștere slăbesc din nou moneda. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 10:15 ora României, Franța - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna mai (preliminar). Prognoză: 52,2. Anterior: 52,0.

10:15 ora României, Franța - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna mai (preliminar). Prognoză: 46,4. Anterior: 46,6.

10:30 ora României, Germania - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna mai (preliminar). Prognoză: 51,1. Anterior: 51,0.

10:30 ora României, Germania - PMI pentru sectorul serviciilor – preliminar (mai). Prognoză: 47,2. Anterior: 47,0.

11:00 ora României, Zona euro - indicatorul PMI compozit pentru luna mai (preliminar). Anterior: 49,2.

15:30 ora României, SUA - Cereri inițiale de șomaj. Prognoză: 210.000. Anterior: 211.000.

15:30 ora României, SUA - Indicele Fed Philadelphia privind sectorul manufacturier pentru luna mai. Consens: 19,0. Anterior: 18,0.

15:30 ora României, SUA - Autorizații de construcție pentru luna aprilie. Prognoză: 1,37M. Anterior: 1,39M.

15:30 ora României, SUA - Locuințe începute pentru luna aprilie. Prognoză: 1,45 milioane. Anterior: 1,41 milioane.

16:45 ora României, SUA - indicatorul PMI privind sectorul manufacturier pentru luna mai (preliminar). Prognoză: 53,0. Anterior: 53,8.

16:45 ora României, SUA - indicatorul PMI privind sectorul serviciilor pentru luna mai (preliminar). Prognoză: 51,1. Anterior: 51,1. AUDUSD a pierdut aproape în totalitate revenirea de ieri și s-a întors în zona de cerere. Sursă: xStation5

