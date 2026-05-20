Deschiderea sesiunii din SUA: NASDAQ în creștere în așteptarea rezultatelor NVIDIA

Aspecte esențiale Piețele americane au deschis în creștere.

Stabilizarea randamentelor obligațiunilor alimentează această creștere.

În urma anunțurilor privind grevele de la Samsung, Micron și AMD conduc clasamentul câștigurilor.

NVIDIA se tranzacționează fără o direcție clară în așteptarea rezultatelor din această seară.

Piețele americane au deschis astăzi în teritoriul pozitiv, urmând exemplul celor europene. Atât S&P 500 (0,7%), cât și NASDAQ Composite (1,3%) se tranzacționează în creștere. Acțiunile sunt susținute de o scădere de 4% a prețurilor la energie, care a încetinit creșterea randamentelor obligațiunilor. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a depășit ieri 4,68%, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025, când a fost inaugurat președintele Trump. Aceasta reprezintă o creștere cumulată a randamentelor de peste 70 de puncte de bază din februarie. Deși impactul acestei mișcări asupra pieței bursiere a fost surprinzător de mic până în acest moment, bănuim că, dacă tendința continuă, presiunea s-ar putea intensifica semnificativ. Stabilizarea de astăzi permite investitorilor să se concentreze pe deplin asupra raportului din această noapte al NVIDIA. Datorită dependenței puternice a companiei de doar cinci companii (Microsoft, Amazon, SMC, Alphabet și Meta), care reprezintă peste 50% din veniturile sale, predictibilitatea veniturilor NVIDIA este ușor mai mare decât în cazul multor alte companii. Prin urmare, atenția ar trebui să se concentreze asupra detaliilor. Printre altele – cum se descurcă noile produse, precum Rubin, procesorul Vera și DGX Spark. Acțiunile companiei nu se îndreaptă într-o direcție anume, în așteptarea raportului programat pentru 23:30, ora României. Micron și AMD sunt însă în creștere. Prima este susținută de greva planificată pentru joi de angajații unuia dintre cei mai mari concurenți ai săi, Samsung. Cea de-a doua beneficiază, de asemenea, de creșterile prețului țintă stabilite de unii analiști. Toate acestea s-au întâmplat în absența unor schimbări majore în mediul macroeconomic și geopolitic. Astăzi nu vor fi publicate date macroeconomice critice pentru piață (următoarele publicări – datele PMI din mai – sunt programate pentru mâine). De asemenea, nu am primit niciun anunț specific din partea lui Donald Trump, care își continuă retorica imprevizibilă cu privire la războiul din Iran. Analiză tehnică US100 (interval zilnic) Sursa: xStation (20.05.2026) US100 evoluează într-un canal ascendent foarte abrupt și dinamic, în urma unei reveniri puternice de la minimele înregistrate la jumătatea lunii martie 2026. După ce a atins un nou maxim, piața își trage sufletul. Prețul se află în prezent într-o corecție locală, dar rămâne în jumătatea superioară a canalului. Dacă această corecție se extinde, primul nivel important de oprire și suport este nivelul Fibonacci de 23,6% (în jur de 28.000 de puncte). Modelul este clar favorabil tendinței ascendente. Prețul s-a abătut semnificativ de la medii (în special de la media mobilă de 50 de zile), confirmând impulsul puternic, dar semnalează și un avertisment – piața este ușor supraîncălzită pe termen scurt. Știri despre companie Micron Technology (MU.US): Acțiunile au crescut cu peste 17%, impulsionate de fuga investitorilor de la producătorii asiatici pe fondul rapoartelor privind o potențială grevă la fabricile Samsung. Compania a început, de asemenea, livrările de mostre ale modulelor inovatoare de memorie pentru servere DDR5 de 256 GB și implementează în masă SSD-uri revoluționare și puternice de 245 TB. Ambele produse sunt componente critice necesare pentru scalarea fizică continuă a infrastructurii mondiale de inteligență artificială.

Target (TGT.US): Gigantul retail a raportat rezultatele pentru primul trimestru al anului 2026, depășind semnificativ așteptările pieței atât în ceea ce privește profitul, cât și vânzările. Profitul ajustat pe acțiune a ajuns la 1,71 dolari (consensul era de 1,46 dolari), în timp ce veniturile au crescut cu 6,7% față de anul trecut, ajungând la 25,4 miliarde de dolari. Creșterea a fost determinată de traficul puternic în magazine (în creștere cu 4,4%) și de o creștere de aproape 9% a vânzărilor digitale, susținută de noul serviciu de livrare în aceeași zi (Target Circle 360). În ciuda majorării previziunilor privind vânzările anuale, acțiunile au scăzut cu peste 5%. Investitorii au fost îngrijorați de scăderea marjei operaționale (de la 6,2% la 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut), determinată în principal de creșterea costurilor de vânzare și administrative.

Lowe's (LOW.US): Liderul pieței americane de produse pentru amenajarea locuințelor a înregistrat rezultate solide pentru primul trimestru al anului 2026, depășind previziunile de pe Wall Street atât în ceea ce privește profitul, cât și veniturile. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) s-a situat la 3,03 dolari, comparativ cu așteptările de 2,97 dolari. Cea mai mare surpriză în sens pozitiv s-a dovedit a fi creșterea vânzărilor comparabile (0,6%), marcând al patrulea trimestru consecutiv de cifre pozitive în acest sens. Acest succes a fost determinat, printre altele, de o creștere de 15,5% a comerțului electronic și de cererea continuă din segmentul contractorilor profesioniști și de pe piața aparatelor electrocasnice de mari dimensiuni. Consiliul de administrație și-a menținut integral previziunile pentru întregul an. În ciuda tuturor celor menționate mai sus, acțiunile companiei se tranzacționează în prezent la un nivel ușor mai scăzut (-0,5%).

Hasbro (HAS.US): Producătorul american de jucării și jocuri a înregistrat un început fantastic de an 2026, depășind cu ușurință pragul de 1 miliard de dolari în ceea ce privește veniturile (față de așteptările pieței de 963,9 milioane de dolari). Câștigul pe acțiune s-a situat la 1,47 dolari (consensul fiind de 1,13 dolari). Adevăratul motor al profiturilor s-a dovedit a fi segmentul Wizards and Digital Gaming , care a crescut cu 26%. Monopoly Go! , un joc pentru mobil, a adus încă 41 de milioane de dolari la profituri. Totuși, entuziasmul general a fost umbrit de o prognoză a EBITDA pe întreg anul ușor mai slabă decât se aștepta și de o scădere masivă de 24% a veniturilor din segmentul de divertisment. Acest lucru a dus la o scădere a acțiunilor companiei cu peste 8%.

