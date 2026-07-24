Când ne va afecta creșterea prețurilor la petrol?

Ar putea să se repete șocul inflaționist din 2022, având în vedere că Strâmtoarea Hormuz rămâne în continuare blocată?

Urmărind indicatorii economici potriviți, se poate observa clar o criză energetică care se instalează treptat, similară (deși nu identică) cu cea pe care am văzut-o în 2022.

O revenire a inflației pare, de asemenea, în acest moment, doar o chestiune de timp, dar va avea o structură și o amploare radical diferite.

Transformarea petrolului în combustibil

Este posibil ca cererea puternică de combustibil să țină în frâu prețurile petrolului? Parțial, da.

Este important să înțelegem că, în prezent, cel mai mare gâtuire de pe piața globală a hidrocarburilor nu este țițeiul, ci capacitatea de rafinare. Datele nu lasă nicio îndoială în acest sens.

Marjele de rafinare (NYMEX 3-2-1) [2025-2026]

Sursa: Bloomberg Finance

Ponderea marjei de rafinare într-un baril de petrol este în prezent cea mai ridicată din istorie, iar nimic nu sugerează că această situație se va schimba. Înțelegerea sursei acestui fenomen în contextul actual ajută la explicarea așa-numitei elasticități a ofertei.

Oferta de țiței poate fi crescută destul de rapid, fie prin creșterea ritmului de producție, fie prin eliberarea de țiței din rezervele strategice.

Acest lucru determină scăderea prețurilor petrolului, dar nu alimentăm cu țiței rezervoarele mașinilor, avioanelor și navelor.

Petrolul brut trebuie prelucrat și, spre deosebire de extracție, rafinăriile nu își pot mări rapid producția. Aceasta înseamnă că, atunci când se eliberează rezerve de petrol în timp ce penuria de combustibil persistă, rafinăriile sunt inundate cu petrol brut pe care nu îl pot prelucra și își reduc achizițiile.

Rezultatul este o situație absurdă în care petrolul brut devine mai ieftin în ciuda penuriei, în timp ce combustibilul devine mai scump în ciuda prețului mai mic al petrolului brut.

Lumea dispune de rezerve de petrol și de capacitatea de a crește moderat producția, dar nu și capacitatea de rafinare.

Utilizarea industriei de rafinare a petrolului în SUA, China și Rusia

În prezent, peste 12% din capacitatea globală de rafinare este blocată dincolo de Strâmtoarea Hormuz.

În SUA și Europa, rafinăriile funcționează la capacitate maximă și nu există perspective vizibile de extindere sau investiții.

Rafinăriile din Rusia dispuneau de o rezervă uriașă de producție, care a fost redusă la zero de atacurile cu drone.

Rafinăriile din China rămân un mister, deși probabil dețin una dintre cheile pentru înțelegerea situației actuale de pe piață.

Oare China dirijează piața din umbră?

În primul rând, faptele:

Stocurile de petrol și combustibil ale Chinei sunt necunoscute, dar estimările și publicațiile fragmentare sugerează că sunt cele mai mari din lume.

China și-a redus importurile de petrol cu aproape jumătate de la începutul războiului din Iran. Asta înseamnă că aproximativ 20 de milioane de tone de țiței au dispărut de pe piață (aproximativ 5-10% din cererea globală).

China a petrecut ultimii doi ani cumpărând cantități record de petrol de pe piață.

Denumirea de „fabrica lumii” nu a apărut din senin. China reprezintă, singură, aproximativ 30% din producția industrială globală (2025).

China nu își poate acoperi singură cererea de petrol, dar capacitatea sa de rafinare acoperă acum aproape toate nevoile țării, cu un potențial implicit de export.

China a redus importurile, oferind pieței petrolului o marjă de siguranță uriașă, utilizându-și în același timp rezervele de petrol și benzină pentru a se proteja de inflația prețurilor. Procedând astfel, ea exportă parțial această „dezinflație”, deoarece introduce pe piață bunuri și produse fără adaosul de cost al combustibilului.

Toate acestea sunt esențiale pentru a înțelege de ce un eveniment cu implicații atât de catastrofale precum blocarea Strâmtorii Hormuz are un impact relativ redus asupra datelor și evaluărilor actuale.

Cu toate acestea, forțele care suprimă prețurile sunt temporare, în timp ce factorii care determină creșteri suplimentare ale inflației sunt inevitabili.

Un foc inflaționist?

Focul are nevoie de combustibil, căldură și oxigen pentru a arde. Inflația funcționează similar.

Spirala inflaționistă pe care am observat-o în 2022 a avut trei componente principale. Dacă se elimină una dintre ele, mecanismul încetează să mai funcționeze.

Factorul ofertei: fabricile și porturile închise, alături de sancțiuni, au destabilizat piața și au limitat cantitatea de produse disponibile.

Factorul cererii: stimulentele fiscale, economiile ridicate ale consumatorilor și poziția financiară solidă a firmelor au creat un spațiu enorm pentru creșterea prețurilor.

Acești doi factori au dat naștere unui al treilea factor:

Puterea de stabilire a prețurilor, adică capacitatea de a fixa prețurile. Companiile nu numai că au putut transfera costurile către client, dar și-au putut mări marjele, nu pentru că erau nevoite, ci pentru că puteau.

Astăzi, două dintre aceste trei elemente lipsesc. Cum, de ce și ce înseamnă asta?

Factorul ofertei se comportă destul de bine. Blocarea Strâmtorii Hormuz și conflictul în curs din Ucraina mențin tensiunea pe piețele de materii prime, dar nu s-a ajuns încă la o penurie propriu-zisă.

Evoluția prețurilor rămâne lentă. Un nivel de 90 USD pe baril este peste medie, dar nu reprezintă un nivel de criză. În același timp, inflația în țările dezvoltate este de „doar” 3–4%.

Acest lucru se întâmplă deoarece factorul cererii și puterea de stabilire a prețurilor sunt în mare parte absente. Acest mecanism de piață va afecta inflația odată ce prețurile combustibililor se vor apropia de consumatori. În acest context, devine clar că expansiunea inflației este un fenomen întârziat, dar aproape inevitabil. Dar putem presupune că amploarea creșterilor de prețuri va fi aceeași ca în 2022? Multe semne sugerează că nu va fi așa.

Slăbiciunea consumatorilor și puterea de stabilire a prețurilor

Factorul cererii reprezintă disponibilitatea și capacitatea consumatorilor de a cheltui bani. Situația consumatorilor este astăzi slabă, iar în unele locuri dezastruoasă

Puterea de cumpărare a consumatorilor era deja în scădere în perioada 2024–2025, iar acest fenomen era vizibil. Totuși, acest lucru a fost mascat de economii și credite. Aceste surse s-au epuizat, iar creșterea economică nu se traduce în salarii pentru majoritatea forței de muncă.

Dimpotrivă, asistăm la o perioadă de creștere a șomajului, a cărei amploare este ascunsă de calitatea scăzută a datelor, de scăderea ratei de participare la forța de muncă și de munca pe bază de contracte temporare, din ce în ce mai răspândită.

În aceste condiții, puterea de stabilire a prețurilor este semnificativ limitată. Consumul stagnează și, în unele locuri, este în scădere, rezervele s-au epuizat, iar starea pieței muncii este îndoielnică. Presiunea menționată anterior, generată de producția ieftină din China, nu face decât să înrăutățească capacitatea companiilor de a controla prețurile.

Perspectiva pieței

Ce se întâmplă, însă, când factorii de producție, costurile energetice și costurile de transport cresc, dar clientul final pur și simplu nu mai are loc în bugetul său pentru cheltuieli mai mari?

Marjele se comprimă.

Multe companii au înregistrat o creștere fără precedent a marjelor în ultimii ani și, teoretic, dispun de un tampon pe care îl pot ceda. Problema este că nu toate companiile au profitat de „anii de inflație” pentru a-și majora marjele, iar sectoarele care ar putea avea cel mai mult de pierdut de data aceasta, și anume sectoarele de consum, nu gestionează extinderea marjelor la fel de bine ca sectoarele energetic, financiar sau tehnologic.

Cine va câștiga și cine va pierde cel mai mult?

Nu toată lumea va avea de pierdut, cel puțin nu în aceeași măsură. Diferitele segmente de piață și modele de afaceri sunt adaptate în grade diferite la condițiile de piață care vor urma.

Companiile cu un control mai bun al costurilor și o capacitate mai puternică de a-și apăra marjele se vor descurca mai bine. Printre acestea se vor număra:

Comerțul cu amănuntul axat pe produse alimentare și economii de scară (de exemplu, Walmart)

Rafinăriile (exemplu Chevron, Valero)

Mașinile second-hand și întreținerea acestora (de exemplu, AutoZone)

În schimb, vor avea de suferit companiile cu cea mai mare și mai puțin flexibilă expunere la segmentele cele mai expuse riscului. Printre acestea se vor număra:

Companiile aeriene low-cost, în special cele din segmentul de prețuri mai mici (cum ar fi Frontier Group)

Sectorul financiar axat pe așa-numitele credite subprime (CRMT)

Restaurantele, în special cele cu atmosferă informală (de exemplu, Dine Brands)

Totuși, este necesară o avertizare: acesta este un singur scenariu, care presupune că nu se produce nicio schimbare în contextul macroeconomic.