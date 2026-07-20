Câștigarea Cupei Mondiale alimentează și euforia pieței bursiere? La ce se poate aștepta Spania?

Economia reală dictează trendul: Pe termen lung, evoluția indicilor depinde strict de contextul macroeconomic (de exemplu, criza datoriilor a dus bursa din Spania pe minus în 2011, în ciuda succesului din fotbal).

Bursa ignoră euforia sportivă: Victoria la Cupa Mondială nu garantează creșteri pe termen scurt; bursa spaniolă chiar a scăzut imediat după titlul din 2010.

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Spania a câștigat Cupa Mondială 2026, la 16 ani după primul titlu mondial. Odată cu revenirea echipei pe aceste culmi, reapare aceeași întrebare: poate victoria să stimuleze piața bursieră a unei țări? Potrivit lui Radu Puiu, analist financiar XTB România, logica pare simplă aici, pentru că milioane de oameni se bucură, optimismul crește, încrederea consumatorilor se îmbunătățește, iar companiile se bucură de o expunere mediatică enormă. Totuși, piețele bursiere funcționează după alte reguli.

Bilanțul este diferit, dacă ne uităm la cum au evoluat piețele din țările câștigătoare ale Cupei Mondiale în acest secol: trei dintre cele șase campioane au înregistrat creșteri, iar celelalte trei au încheiat cu pierderi. Cea mai bună performanță s-a înregistrat după Cupa Mondială din 2022 din Qatar, când indicele argentinian a avansat cu 2,34% după victoria echipei Albiceleste. La polul opus, Brazilia a înregistrat cea mai slabă reacție, cu o scădere de 2,21% după câștigarea turneului din 2002. Între cele două extreme există o diferență de 4,55 puncte procentuale, ceea ce reflectă faptul că fiecare Cupă Mondială a fost condiționată de un context economic complet diferit.

Nici în Spania nu s-a înregistrat o sărbătoare pe piața bursieră după ce a câștigat primul titlu mondial. După ce echipa națională a câștigat Cupa Mondială din 2010 în Africa de Sud, indicele Ibex 35 a scăzut cu 0,68% în sesiunea următoare. Datele arată, așadar, că victoria poate ridica moralul unei țări, dar de obicei nu este suficientă pentru a modifica așteptările investitorilor.

Prima reacție completă a pieței spaniole la succesul din 2026 va putea fi evaluată după încheierea primei ședințe de tranzacționare de după finală. Indiferent de evoluția indicelui, experiența edițiilor anterioare arată că o singură sesiune bursieră nu este suficientă pentru a identifica un efect economic durabil al victoriei, punctează Radu Puiu.

Cum s-au descurcat piețele din statele câștigătoare?

Dacă extindem orizontul la douăsprezece luni, performanța medie a pieței bursiere din țările campioane se îmbunătățește. Cu excepția cazului Argentinei, al cărei indice a fost puternic distorsionat de inflația ridicată și de deprecierea peso-ului, principalii indici au înregistrat o reevaluare medie de 9,8% în cursul anului care a urmat câștigării Cupei Mondiale.

Cea mai bună performanță a fost înregistrată de Germania. Indicele german DAX a avansat cu 18,8% în cele douăsprezece luni care au urmat Cupei Mondiale din 2014 din Brazilia. Au urmat Brazilia (+16,5%) și Italia (+15,4%). Pe de altă parte, Spania a fost singura țară europeană care a încheiat anul pe minus, cu o scădere de 4,5%, afectată de agravarea crizei datoriei suverane din Zona Euro, deși, dacă luăm în calcul dividendele, ar fi înregistrat totuși o creștere în acea perioadă. Așadar, trei dintre cele patru mari piețe dezvoltate au încheiat anul următor cu creșteri de două cifre. Spania a fost singura excepție, afectată de criza datoriei suverane.

Spania a câștigat Cupa Mondială din 2010 în cel mai prost moment economic

Dacă există o țară care demonstrează că succesul sportiv nu se traduce întotdeauna în succes pe piața bursieră, aceea este Spania. Echipa națională a câștigat prima Cupă Mondială din istoria sa pe 11 iulie 2010, după ce a învins Olanda într-una dintre cele mai memorabile nopți din istoria sportului spaniol. Cu toate acestea, în timp ce milioane de oameni sărbătoreau golul istoric al lui Andrés Iniesta, piețele au început să-și îndrepte atenția către o problemă mult mai importantă: sustenabilitatea datoriei suverane a mai multor țări europene.

Cu doar câteva săptămâni înainte, Grecia avusese nevoie de primul său plan de salvare financiară, iar investitorii începeau să pună la îndoială capacitatea altor țări sudice de a se finanța pe piețe. Spania se număra printre acestea. Deficitul public ridicat, fragilitatea sistemului financiar și spargerea bulei imobiliare au determinat ca atenția investitorilor să se îndrepte rapid de la succesul sportiv către deteriorarea fundamentelor economice, arată analistul XTB România.

Deși Ibex a reușit să recupereze o parte din terenul pierdut în lunile care au urmat Cupei Mondiale și a înregistrat o creștere de aproximativ 6% în următoarele trei luni, situația a ajuns să se deterioreze din nou. La un an după câștigarea Cupei Mondiale, principalul indice spaniol înregistra o scădere de aproape 4,5%, fiind singurul dintre marii campioni europeni ai secolului XXI care a încheiat anul următor pe minus.

Cu alte cuvinte, Cupa Mondială a schimbat istoria fotbalului spaniol, dar nu a reușit să modifice cursul unei economii care, câteva luni mai târziu, urma să intre pe deplin în criza datoriilor suverane europene.

Bursa de valori ține cont de beneficii, nu de goluri

Evoluția principalelor companii spaniole arată, de asemenea, că și comportamentul pieței bursiere a ajuns să depindă mult mai mult de fiecare sector în parte decât de succesul naționalei. Reacția imediată nu a fost, de asemenea, uniformă în rândul companiilor din Ibex. În prima sesiune de tranzacționare de după finală, Grifols (+1,99%), Naturgy (+0,73%), Indra (+0,60%) și Sacyr (+0,52%) s-au remarcat, în timp ce cele mai mari scăderi au fost înregistrate de CaixaBank (-2,07%), Bankinter (-1,91%), ArcelorMittal (-1,67%) și Inditex (-1,43%). O dispersie care demonstrează încă o dată că investitorii au continuat să acorde o importanță mult mai mare factorilor specifici ai fiecărei companii decât rezultatului sportiv în sine.

La un an după Cupa Mondială, cele mai bune rezultate au fost înregistrate de companii precum Sacyr (+81%), Grifols (+70%), Ferrovial (+49%) sau Inditex (+30%), în timp ce bănci precum Banco Sabadell (-35%), Santander (-24%), BBVA (-19%) sau companii imobiliare precum Colonial (-62%) au înregistrat cele mai mari scăderi.

Cupa Mondială poate genera un impuls emoțional pentru câteva zile, dar evoluția cotațiilor revine rapid la dependența de factori precum creșterea economică, ratele dobânzilor, politica monetară sau capacitatea companiilor de a-și crește profiturile, explică Radu Puiu.