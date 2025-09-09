Câștigurile Oracle: la ce să ne așteptăm❓

Oracle (ORCL.US), un gigant al serviciilor cloud, este o companie care și-a construit poziția de-a lungul deceniilor în principal pe baze de date și software pentru întreprinderi, iar astăzi se concentrează din ce în ce mai mult pe dezvoltarea cloud computingului și a inteligenței artificiale. Pe de o parte, Oracle încă obține o parte semnificativă din veniturile sale din sistemele tradiționale de baze de date și aplicații de afaceri, în timp ce, pe de altă parte, rolul serviciilor Oracle Cloud Infrastructure și SaaS este în creștere. Compania a devenit unul dintre beneficiarii boom-ului AI, în parte datorită contractelor de profil înalt cu OpenAI și alți parteneri. Rezultatele financiare de astăzi, publicate după închiderea pieței, nu vor fi doar un raport trimestrial, ci și un test al modului în care piața evaluează strategia Oracle în lumea cloud și AI.

Sursa: xStation

Pe termen scurt, compania se află într-o tendință ascendentă foarte puternică – prețul acțiunilor a crescut cu peste 90% față de minimele locale din aprilie, iar mai multe bănci de investiții își ridică previziunile de preț, ajungând chiar la 300–325 USD. Acest lucru se datorează așteptărilor privind creșterea în continuare a veniturilor din cloud, creșterea numărului de comenzi restante și creșterea cererii de infrastructură pentru modelele de AI.

În același timp, apar voci mai prudente – de exemplu, RBC Capital consideră că evaluarea este deja prea mare, indicând o posibilă încetinire a creșterii OCI. Pe termen lung, întrebările cheie se referă nu numai la contractele viitoare de AI, ci și la capacitatea companiei de a menține marjele de profit în contextul creșterii cheltuielilor de capital pentru centrele de date și echipamente.

În ultimele săptămâni, s-a vorbit și despre concedieri masive la Oracle – peste 3.000 de persoane, în principal din departamentele de marketing și servicii pentru clienți, ceea ce face parte dintr-un val mai larg de restructurări în industria tehnologică. Pe de altă parte, piața este în fierbere din cauza zvonurilor despre posibile contracte de miliarde de dolari cu OpenAI, care ar intra în vigoare din 2028 și ar crește semnificativ veniturile pe termen lung din cloud. Aceste semnale contradictorii înseamnă că rezultatele de astăzi vor fi analizate cu o atenție deosebită.

După cum se poate observa în graficele privind veniturile și indicatorii de evaluare, creșterea companiei este stabilă, iar indicatorii foarte ridicați se normalizează treptat.

Scenariul de bază al pieței în prezent este că compania va depăși previziunile atât în ceea ce privește EPS, cât și veniturile, va înregistra o creștere puternică a OCI și va oferi semnale clare cu privire la executarea acordului cu OpenAI și alte parteneriate. În acest caz, acțiunile ar putea continua creșterea dinamică.

Cu toate acestea, dacă firma dezamăgește, de exemplu, cu venituri din cloud mai mici decât se aștepta, comentarii mai prudente cu privire la marje și CAPEX și lipsa de detalii despre contractele mari de AI, un astfel de raport ar putea deveni un pretext pentru realizarea de profituri și o corecție a prețului acțiunilor după creșterile semnificative din ultimele luni.

Este de remarcat faptul că rezultatele preconizate pentru primul trimestru al noului an fiscal Q1 FY26 – care este, de fapt, al doilea trimestru calendaristic – vor fi mai slabe decât cele raportate pentru perioada anterioară, Q4 FY25. La acel moment, Oracle a înregistrat venituri de 15,9 miliarde USD și EPS de 1,70 USD, mai mari decât estimările actuale de consens de aproximativ 15,0 miliarde USD și 1,48 EPS. Cu toate acestea, o astfel de slăbiciune nu înseamnă neapărat probleme imediate – Q4 tinde să fie, în mod tradițional, o perioadă mai puternică din punct de vedere al vânzărilor pentru companie. Cu toate acestea, piața va urmări dacă scăderea este doar un efect sezonier sau un semnal că rata de creștere a serviciilor cloud și AI începe să se stabilizeze. Dacă se dovedește că cifrele mai mici sunt un efect temporar, investitorii ar putea ignora diferența față de Q4.

Cu toate acestea, dacă compania nu prezintă perspective solide pentru trimestrele următoare, va exista îngrijorarea că evaluarea acțiunilor – deja foarte ridicată – nu are o bază suficientă în veniturile reale. În cazuri extreme, acest lucru ar putea duce la o corecție mai mare în sector.