Cât de mare este amenințarea pentru companiile aeriene europene?

Din punct de vedere al pieței, companiile aeriene se numără printre cei mai evidenți perdanți ai războiului din Iran. Acest conflict nu numai că a blocat un coridor aerian extrem de important prin Orientul Mijlociu, dar a și declanșat o creștere explozivă a prețurilor la combustibilul pentru avioane. Combustibilul pentru avioane este un vector energetic mult mai rar decât alte produse petroliere. Acest lucru se vede clar în situațiile financiare ale companiilor aeriene, combustibilul reprezentând, în medie, aproximativ 30% din costurile lor operaționale. Sursa: Bloomberg Finance Având în vedere că Orientul Mijlociu deținea o pondere disproporționat de mare în aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane, blocarea strâmtorii și atacurile asupra infrastructurii au determinat o creștere a prețurilor combustibilului cu 100% până la 200%, în funcție de regiune. Consecința firească ar fi o presiune puternică asupra costurilor companiilor aeriene – adică o creștere a costurilor de aproximativ 30–60%. Dar este într-adevăr așa? Companiile aeriene nu se bazează exclusiv pe capriciile pieței și ale producătorilor atunci când își planifică bugetele. Ele utilizează instrumente financiare care le permit să elimine 70–80% din volatilitatea prețului combustibilului. Aceasta înseamnă că o creștere de câteva zeci de procente, în termeni reali, se poate reduce la doar câteva procente. Acest lucru este pozitiv din perspectiva rezultatelor potențiale ale companiilor aeriene; totuși, o astfel de strategie face ca prețul și cererea să fie mai puțin strâns legate, iar în contextul unei oferte reduse în mod persistent, acest lucru poate implica o penurie fizică. Analiștii de la Cirium și Bloomberg indică faptul că, deocamdată, marii operatori aerieni din Europa nu dau semne de șoc al ofertei/combustibilului. Nu este posibil, însă, să se determine în ce măsură aceste entități anticipează deciziile politice și reacțiile pieței și în ce măsură aceasta este pur și simplu o „fațadă de curaj”. Ceea ce nu poate fi acoperit prin hedging este, totuși, congestia fizică în coridoarele aeriene. Războaiele din Ucraina și Iran lasă o centură foarte îngustă peste Caucaz prin care aeronavele pot călători din Asia de Est către Europa și invers. Și aici, piața ar putea fi luată prin surprindere. O escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu nu trebuie să elimine cererea de călătorii, dar ar putea să o devieze în altă parte — lucru care se va reflecta în volumul călătoriilor. Consensul analiștilor privind rezultatele companiilor este profund negativ. De exemplu, în urma rezultatelor Lufthansa din primul trimestru, se așteaptă o pierdere netă și o scădere de aproape 10% a veniturilor. Un scenariu mai plauzibil este acela în care companiile aeriene, în special cele din Europa, ar putea sfida așteptările sumbre ale pieței și ar putea surprinde în mod pozitiv cu rezultatele unui trimestru dificil. Dacă, totuși, rezultatele se vor dovedi, din anumite motive, mai slabe decât așteptările pesimiste, acest lucru ar putea declanșa o adevărată fugă a capitalului din sector. LHA.DE (Interval D1) Prețul acțiunii continuă să mențină o tendință ascendentă ușoară. Momentumul EMA100 și EMA200 rămâne bullish, dar intersecția dintre EMA50 și EMA100 indică o presiune clară pe termen scurt. Apărarea liniei de tendință va fi crucială pentru susținerea tendinței ascendente și pentru recuperarea potențială a pierderilor. Dacă vânzătorii preiau controlul, nivelul țintă pentru o corecție suplimentară este în jur de 7,1 EUR. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."