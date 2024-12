Cât de sus ar putea ajunge Bitcoin, după pragul de 100.000 dolari? Domeniul cripto, de viitor în ochii apropiaţilor administraţiei Trump

După ce Bitcoin a atins pragul de 100 000 de dolari joia trecută, un nivel care părea de domeniul imaginarului până la alegeri, anul acesta, şi de-a dreptul stratosferic în anii trecuţi, sunt avute în vedere atât scenarii privind stabilizarea unei valori, cât şi dublarea acestei valori în 2025, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România. Cotaţiile au petrecut timp joi şi în weekend deasupra nivelului „rotund”, însă au revenit ulterior sub acesta. Marţi dimineaţa a fost uşor peste 97 000, cu peste 6% sub vârful istoric recent desenat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Jerome Powell, conducătorul Rezervei Federale, a comparat prima criptomonedă cu aurul, în intenţia de a o încadra, de fapt, într-o altă categorie decât dolarul. Comparaţia cu rol de distincţie a avut un efect important în rândul fanilor Bitcoin, care au văzut latura încurajatoare a mesajului „nu este un competitor pentru dolar, ci pentru aur” şi a susţinut avansul spre cotaţii de şase cifre. În egală măsură, de ajutor a fost şi intenţia preşedintelui Trump de a îl propune pe Paul Atkins, un susţinător al criptoactivelor, în fruntea SEC, autoritatea de reglementare a pieţelor bursiere din SUA. Se aşteaptă, astfel, o diferenţă majoră faţă de atitudinea din timpul lui Gary Gensler, un oponent al sectorului, subliniază Claudiu Cazacu. Chiar în timp ce deţinătorii pe termen lung îşi văd recompensată răbdarea şi „gustă” din satisfacţia de a indica rentabila lor preferinţă celor care au preferat alte criptoactive sau chiar alte tipuri de instrumente ca acţiunile sau obligaţiunile, cu performanţe mai slabe, traderii se întreabă ce ar putea urma. Cealaltă parte a mesajului lui Powell, în discursul său perceput favorabil, a vorbit despre volatilitatea ridicată a Bitcoin. Oscilaţiile ar putea alimenta viitoare „mişcări de amploare” Un prim val de marcare de profituri a fost deja observat: un fenomen natural după saltul de 42% de la alegerile din SUA - catalizatorul major al avansului recent - şi de 119,8% anul acesta, arată consultantul de strategie XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Pe termen scurt, oscilaţiile pot continua, iar o temperare a aprecierilor, cu dificultăţi de „aşezare” peste 100 000 de dolari, alături de unele ştiri, indică inclusiv un risc corectiv. Între preocupări ar putea fi amprenta speculativă a modelului MicroStrategy de a strânge bani prin majorare de capital şi obligaţiuni convertibile în acţiuni pentru achiziţionarea de Bitcoin, o nouă tranşă de 2,1 miliarde de dolari find acumulată la un preţ mediu de 98 783 de dolari. Riot Platforms dă startul companiilor mari din domeniu care vor să copieze aceeaşi strategie, nelipsită de riscuri în cazul unor corecţii mai ample ale pieţei. Alte firme mai mici, din Japonia sau Germania, au în vedere strategii similare. Creşterea volatilităţii ar putea alimenta mişcări de amploare, în spirală, ţinând seama şi de volumul mare de opţiuni, instrumente derivate asociate IBIT, ETF-ului cu active Bitcoin de peste 50 de miliarde de dolari. În plus, un pericol structural major ar putea veni în viitor dinspre progresul calculatoarelor cuantice. Cipul cuantic Willow anunţat de Google, cu 105 qubiţi, a semănat îngrijorare, fiindcă funcţionarea blockchain e bazată pe criptare, subliniază Claudiu Cazacu. Deşi membri ai comunităţii au comunicat pentru a linişti lucrurile, afirmând că suntem la ani distanţă de o tehnologie care ar putea sparge coloana vertebrală a sistemului, riscul poate rămâne ca un spin în spatele unor investitori mai prudenţi. În linii mari, însă, pe un orizont mediu, ar putea fi vorba de o stabilizare, înaintea căreia piaţa îşi va căuta noul nivel sau mai degrabă interval de echilibru. Între martie şi noiembrie 2024, Bitcoin a fluctuat într-un interval larg de aproximativ 20 mii de dolari lărgime, între reperele 53 000 - 73 000 de dolari, cu o excepţie pe 5 august, când a coborât în cursul zilei sub 50 000, revenind însă la închidere în interiorul intervalului consacrat. O bandă de lărgime asemănătoare ar da confortului unei scenariu de tip „business as usual”. În perspectivă, unele voci rămân optimiste, vorbind de posibila adoptare a Bitcoin de către mediul corporativ. Standard Chartered vede posibilă dublarea anul viitor, punctează consultantul de strategie din cadrul XTB România. Dinspre Casa Albă, semnalele rămân favorabile. Eric Trump, fiul preşedintelui ales al SUA, a afirmat că sistemele bancare moderne din întreaga lume sunt „depăşite” şi e doar o chestiune de timp până când tehnologia blockchain le va întrece. Scenariul de bază rămâne unul constructiv la finele mandatului lui Trump faţă de valorile curente, însă călătoria va fi, probabil, plină de mari peripeţii.

