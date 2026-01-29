Caterpillar înregistrează creșteri după rezultatele financiare din Q4 📈AI susține industria?

Caterpillar (CAT.US) a înregistrat un trimestru solid atât în ceea ce privește veniturile, cât și câștigurile pe acțiune, dar tarifele vamale s-au evidențiat în mod clar ca fiind principalul risc pentru 2026. Compania estimează că impactul negativ total al tarifelor vamale în 2026 ar putea ajunge la aproximativ 2,6 miliarde de dolari, cu mult peste intervalul comunicat în octombrie 2025 (1,6-1,75 miliarde de dolari pe an). Caterpillar a devenit un beneficiar ceva mai puțin evident al boomului centrelor de date și, deși rămâne un „barometru” clasic al ciclului industrial global, activitatea sa de producere a energiei acționează ca un tampon, contribuind la stabilizarea rezultatelor chiar și în condițiile în care ciclul construcțiilor se află încă în fază de redresare. Rezultate pentru Q4 (trimestrul încheiat la 31 decembrie 2025) Venituri: 19,1 miliarde de dolari față de 16,2 miliarde de dolari în urmă cu un an

EPS ajustat: 5,16 dolari față de 5,14 dolari în urmă cu un an

Profit operațional: 2,66 miliarde de dolari, în scădere cu 9% (conform raportului) Caterpillar a indicat 1,03 miliarde de dolari în costuri de producție nefavorabile, legate în mare parte de tarifele mai mari. Cererea și volumele sunt favorabile, dar contextul costurilor rămâne dificil. Deci, ce anume a susținut trimestrul? Cererea susținută și puternică pentru echipamente de generare a energiei electrice / generatoare de rezervă .

Motorul imediat este construirea rapidă a centrelor de date (AI → nevoi mai mari de putere de calcul → cheltuieli de infrastructură de miliarde de dolari → cerere mai puternică de energie de rezervă).

Compania a majorat, de asemenea, prețurile pentru o parte din portofoliul său de echipamente industriale, ceea ce a contribuit la protejarea marjelor și la compensarea parțială a condițiilor mai slabe din sectorul tradițional al construcțiilor. Privind în perspectivă, așteptările pentru 2026 sunt mai constructive: analiștii anticipează o revenire a creșterii în sectorul construcțiilor, susținută de creșterea comenzilor dealerilor, stabilizarea activității de construcții non-rezidențiale (deși nu neapărat a locuințelor) și creșterea cererii din partea flotelor de închiriere de echipamente. Pe termen scurt, perspectiva Wall Street pentru CAT este o combinație interesantă: cerere puternică de generatoare + putere de stabilire a prețurilor versus tarife, costuri de producție mai mari și un context de construcții încă modest. După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile se tranzacționează la niveluri record, în jur de 660 USD pe acțiune. Sursa: xStation 5

