🚨Ce determină scăderea prețului petrolului?

Aspecte esențiale Impactul imediat asupra prețurilor: Petrolul brut a înregistrat o creștere vertiginoasă de peste 18% în doar o săptămână , ca urmare a reaprinderii conflictului din Orientul Mijlociu și a blocării transportului de petrol din Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pe care piața o consideră deja blocată.

Petrolul brut a înregistrat o creștere vertiginoasă de peste , ca urmare a reaprinderii conflictului din Orientul Mijlociu și a blocării transportului de petrol din Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie pe care piața o consideră deja blocată. Amenințarea inflației globale: Piața nu a asimilat încă riscul penuriei; dacă ostilitățile nu încetează, Brent ar putea atinge 100 de dolari , inversând tendința de deflație preconizată pentru a doua jumătate a anului și afectând creșterea economică globală.

Piața nu a asimilat încă riscul penuriei; dacă ostilitățile nu încetează, Brent ar putea , inversând tendința de deflație preconizată pentru a doua jumătate a anului și afectând creșterea economică globală. SUA rămâne fără instrumente: Cu rezervele strategice la cele mai scăzute niveluri din anii 1980 și stocurile comerciale la nivelurile din 2018, Trump nu mai are marjă de manevră pentru a elibera mai mulți barili și a încetini creșterea prețurilor la benzină, pierzând astfel o pârghie cheie de negociere împotriva Iranului.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Petrolul revine din nou în centrul atenției din cauza reluării conflictului din Orientul Mijlociu. Deși a reacționat cu o oarecare întârziere, prețul petrolului a ajuns să crească din nou și a înregistrat deja o creștere de peste 18% în doar o săptămână. Problema este din nou evidentă: traficul în Strâmtoarea Ormuz se blochează din nou, iar petrolul brut nu mai circulă. Trebuie să subliniem că, chiar dacă una dintre părți susține că strâmtoarea este deschisă, dacă cealaltă o consideră închisă, navele nu vor traversa această rută. De fapt, am văzut deja cum reluarea traficului petrolier se desfășura destul de lent, în ciuda faptului că strâmtoarea era oficial deschisă pentru trecere. Există riscul unei penurii de petrol? Deși prețul petrolului a scăzut brusc, considerăm că piața încă nu ia în calcul riscul unei penurii. Acesta nu este scenariul nostru principal deoarece Trump poate anunța din nou o armistițiu în orice moment, dar, fără îndoială, nu este exclus ca prețul petrolului Brent să se apropie din nou de 100 de dolari dacă ostilitățile nu încetează în zilele următoare. Acest lucru ar avea un impact foarte important asupra inflației și creșterii economice globale deoarece se vorbea deja despre un exces de ofertă de petrol în 2027 și chiar despre posibilitatea ca acesta să apară la sfârșitul acestui an. Ceea ce ar fi putut fi o a doua jumătate a anului marcată de deflație începe să devină din nou inflaționistă. Rezervele strategice ale SUA sunt în pericol În Statele Unite, rezervele strategice se află la cel mai scăzut nivel din anii 1980, în timp ce stocurile comerciale ating niveluri la fel de scăzute ca cele din 2018. Adică, în fața unei noi creșteri a prețurilor la benzină în Statele Unite, Trump nu va putea elibera un volum suplimentar de barili de petrol, ceea ce îi ia, fără îndoială, o pârghie importantă în negocierile cu Iranul. În orice caz, rata de 20% pe care Trump a impus-o tuturor navelor care tranzitează această rută îngreunează considerabil tranzitul și negocierile, deoarece reprezintă o provocare nu doar pentru regimul iranian, ci și pentru restul țărilor. Războaiele sunt imprevizibile, dar cu Trump totul devine mult mai complicat, deoarece de la o zi la alta el își poate schimba complet discursul.

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