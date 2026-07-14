Mai grav decât bula „dot-com”: prăbușirea acțiunilor IBM

International Business Machines (IBM) a publicat rezultatele preliminare pentru al doilea trimestru al anului 2026. A spune că rezultatele sunt dezamăgitoare ar fi o subestimare gravă. Acțiunile companiei s-au prăbușit cu aproape 20%, antrenând în cădere și o mare parte a sectorului tehnologic. Analiza tehnică IBM (Interval D1) (13.07.2026) Corecția bruscă a acțiunilor IBM survine aproape exact în momentul în care mediile mobile EMA100 și EMA200 au generat așa-numita formațiune „Golden Cross”, un fenomen relativ rar. Având în vedere intervalele Fibonacci și mișcările semnificative ale prețului din ultimele luni, acțiunea ar putea încheia sesiunea sub nivelul Fibonacci de 78,6% (în jur de 240 USD). Un nivel de rezistență mult mai greu de depășit se va situa în jurul valorii de 215 USD, nivel pe care cumpărătorii l-au apărat în repetate rânduri în ultimii doi ani. Sursă: xStation5 De ce o reacție atât de violentă? Semnalul negativ pentru piață generat de aceste rezultate este foarte puternic, dar nu este în totalitate clar. Cifrele principale din comunicat, fără context, nu justifică o reacție atât de extremă pentru o companie de această dimensiune. La deschiderea pieței, compania a pierdut peste 50 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață. Veniturile s-au situat la 17,2 miliarde de dolari, față de cele 17,8 miliarde de dolari estimate.

Câștigul pe acțiune (EPS) a arătat mai bine, crescând la 2,93 dolari, dar rămânând totuși sub așteptările pieței, care se situau la cel puțin 3,00 dolari. Acest comunicat a apărut pe fondul unei creșteri puternice a valorii companiei, susținută de expansiunea în domeniul calculului cuantic și al inteligenței artificiale. Din mai 2026, acțiunile au crescut de la aproximativ 215 USD la aproape 300 USD. Chiar și o ușoară ratare a estimărilor privind profitul poate fi suficientă pentru a determina o reevaluare semnificativă a unei acțiuni de la care piața se așteaptă la un efect de levier operațional semnificativ, dar asta tot nu explică amploarea scăderii. Cheia pentru înțelegerea reacției pieței o reprezintă comentariile directorului general cu privire la cheltuielile de capital. Directorul general a menționat că, spre sfârșitul ultimului trimestru, clienții au început brusc și în mod semnificativ să-și redirecționeze cheltuielile de capital către memoria de calcul, care devine un gât de sticlă din ce în ce mai acut în ciclul de investiții. Conducerea a recunoscut deschis că acest lucru ar putea afecta rezultatele companiei, cel puțin pe durata restului anului fiscal curent. Poziția IBM sugerează, de asemenea, că, dacă acest gigant se confruntă cu o presiune reală din cauza prețurilor memoriilor, atunci restul sectorului se află într-o situație similară. O preocupare suplimentară provine din faptul că, de obicei, compania nu publică „comunicate preliminare”. Rezultatele urmau să fie prezentate abia pe 22 iulie. Acest lucru creează haos și alimentează speculațiile și îndoielile, ceea ce reprezintă, de asemenea, un factor care influențează evoluția acțiunilor. Chiar și așa, deocamdată, o scădere de 15% până la 20% nu reflectă o deteriorare profundă a profitabilității, ci mai degrabă o amânare a veniturilor în timp.

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