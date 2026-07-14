Discursul lui Warsh în fața Congresului: Toleranță zero față de inflație, dar fără modificări ale ratelor dobânzilor?

Astăzi, la 17:00 ora României, Kevin Warsh va ține un discurs în fața Congresului SUA, prezentând un raport privind politica monetară condusă de Fed. Merită menționat faptul că textul discursului a fost publicat în prealabil, ceea ce nu a fost neapărat cazul în ultimii ani. Prima apariție a lui Kevin Warsh în fața Camerei Reprezentanților va rămâne în istorie, nu doar pentru omagiul adus lui Alan Greenspan, decedat recent. Warsh se prezintă ca un reformator care, pe de o parte, dorește o politică monetară fermă pentru a elimina inflația persistentă, iar pe de altă parte, lansează o revizuire profundă și structurală a metodelor de funcționare existente ale Fed. Puncte cheie din discursul lui Kevin Warsh Prioritate absolută, adică sfârșitul inflației: Warsh a declarat că, dacă Fed va conduce politica monetară în mod corespunzător (și el este convins că așa va fi), perioada de cinci ani de inflație ridicată va deveni istorie. În textul discursului, el a subliniat că inflația pe termen lung depinde aproape exclusiv de politica monetară, iar Fed are „toleranță zero” față de nivelul ridicat al acesteia.

Ratele dobânzilor neschimbate: În cadrul ședinței FOMC din iunie, ratele au fost menținute la 3,50% – 3,75% .

Economie puternică, dar inegală: Consumul gospodăriilor crește moderat, iar producția industrială urcă constant. Sectorul imobiliar rămâne însă punctul slab.

Boomul investițiilor bazat pe AI: Cheltuielile pentru tehnologiile moderne cresc într-un ritm rapid. Investițiile în echipamente au crescut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile în sectorul tehnologic au crescut cu aproape 25% . Potrivit lui Warsh, creșterea puternică a productivității se datorează implementării inteligenței artificiale.

Piața muncii stabilă: Șomajul rămâne scăzut, concedierile sunt limitate, iar creșterea salariilor nominale este solidă și ține pasul cu afluxul de noi lucrători.

Audit major al Rezervei Federale: Warsh a numit nu mai puțin de 5 grupuri de lucru speciale pentru a verifica fundamentele operațiunilor Fed: Comunicarea cu piața (dacă metoda actuală de anunțare a deciziilor are sens). Politica bilanțului (inclusiv o analiză a așa-numitului sistem al rezervelor abundente) Metodologia datelor (acces la date în timp real mai precise). Impactul AI asupra productivității și ocupării forței de muncă . Modele de inflație (verificarea dacă teoriile economice existente ale Fed sunt încă valabile).

Optimism cu o notă de prudență: Cele mai recente date privind inflația (atât inflația de bază, cât și cea a prețurilor de consum) au fost mai scăzute decât se aștepta, ceea ce mulțumește Fed. Cu toate acestea, Warsh avertizează că războiul în curs și prețurile ridicate ale petrolului ar putea inversa rapid această tendință pozitivă. Comentariu privind textul discursului Discursul lui Kevin Warsh semnalează o schimbare semnificativă în comunicarea Fed. Numirea a cinci grupuri de lucru (inclusiv cele dedicate bilanțului și modelelor de inflație) arată că noul șef respinge vechile dogme în favoarea flexibilității și a analizei datelor în timp real. Aceasta înseamnă că, de exemplu, valoarea mai scăzută a inflației înregistrată astăzi ar putea fi crucială atunci când banca centrală ia decizii pe termen scurt. Intervalul actual al ratei dobânzii, cu un nivel maxim de 3,75%, va rămâne probabil valabil pentru o perioadă mai îndelungată. Scăderea inflației elimină necesitatea unor noi majorări, dar riscurile geopolitice și o economie puternică împiedică reducerile rapide. Un aspect crucial este faptul că revoluția AI și creșterea investițiilor în tehnologie stimulează productivitatea, permițând Statelor Unite să crească fără a genera noi presiuni inflaționiste. Pe de altă parte, AI reprezintă o amenințare pentru inflația legată de energie, dar acest lucru ar putea avea în primul rând un efect pe termen scurt, care nu ar trebui să aibă o importanță majoră pentru banca centrală. Pentru dolar, aceasta este o situație favorabilă, deși nu neapărat cea mai bună. Pe de o parte, dolarul nu are încă o alternativă, iar investitorii nu au o viziune clară asupra direcției pe care o va urma politica monetară din SUA. Cu toate acestea, menținerea nivelului actual al ratelor dobânzilor și așteptările încă ridicate ale pieței privind majorările vor limita slăbiciunea monedei. O vânzare masivă a dolarului ar putea avea loc atunci când riscul unui șoc energetic se va atenua, deși este dificil de precizat când s-ar produce o astfel de situație. Merită reținut faptul că, după citirea textului, vor urma o serie de întrebări din partea congresmenilor, iar mâine aceeași declarație va fi citită în fața comisiei Senatului. Este de remarcat faptul că, în ciuda așteptărilor crescânde privind ratele dobânzilor din SUA, randamentele la 2 ani rămân relativ stabile, deși la un nivel ridicat. Pe de altă parte, randamentele din Germania cresc până la cele mai ridicate niveluri de la jumătatea anului 2024, semnalând o presiune mai mare asupra BCE pentru a majora ratele dobânzilor. Diferențialul de randament ar putea indica faptul că, pe termen scurt, perechea EURUSD ar putea fi ușor subevaluată, dar aceasta va reacționa în mare măsură la comportamentul pieței de datorii din SUA. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

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