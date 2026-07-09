Ce trebuie să știm înainte de următorul sezon de raportări financiare ⏰

Se preconizează că perioada de raportare a rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru va aduce Europei încă un trimestru de creștere solidă a profiturilor, însă imaginea reală este puternic influențată de sectorul energetic. În SUA, așteptările sunt chiar mai mari – analiștii anticipează o nouă creștere a profiturilor de peste 20% pentru indicele S&P 500, determinată în principal de sectoarele tehnologiei și energiei. Cu toate acestea, încep să apară primele fisuri în narațiunea unui boom nesfârșit al AI, ceea ce ar putea schimba echilibrul de putere între piețele din SUA și cele europene.

Previziuni cheie pentru sezonul de raportare a rezultatelor financiare din al doilea trimestru

În Europa, se preconizează că profiturile vor crește cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut , dar, excluzând sectorul energetic, cifra este de doar aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului trecut .

Sectorul energetic din Europa joacă acum un rol similar cu cel al tehnologiei din SUA – este sectorul care „conduce” sezonul de raportare a rezultatelor financiare.

În SUA, se preconizează că indicele S&P 500 va înregistra o creștere a profitului de aproximativ 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând al doilea trimestru consecutiv cu o creștere de peste 20%.

Tehnologia și energia din SUA sunt factori cheie ai creșterii, dar cresc îngrijorările cu privire la sustenabilitatea boom-ului investițional în domeniul AI.

Indicii americani au înregistrat un al doilea trimestru foarte puternic, în timp ce unele piețe europene – în special din sudul Europei – încep să recupereze teren.

Dacă rezultatele din Q2 ale companiilor tehnologice americane și previziunile acestora pentru trimestrele următoare se vor dovedi dezamăgitoare, Europa ar putea să-și mențină avantajul relativ în lunile următoare.

Europa: sectorul energetic stimulează creșterea profiturilor

În al doilea trimestru, companiile europene se așteaptă la o nouă creștere solidă a profiturilor – prognoza consensuală indică o creștere de aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, confirmând continuarea redresării după anii recenți mai slabi. În același timp, această creștere este determinată în mare măsură de câteva dintre cele mai mari companii din sectorul petrolier și al gazelor naturale, ale căror profituri urmează să crească cu până la aproximativ 84% față de aceeași perioadă a anului trecut, dominând în mod evident imaginea de ansamblu a pieței.

Excluzând sectorul energetic, rata de creștere a profiturilor în Europa scade la aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce arată cât de concentrate sunt sursele de îmbunătățire. În practică, acest lucru înseamnă că piața europeană în ansamblu funcționează încă într-un mediu de creștere moderată, în timp ce cifrele spectaculoase se referă în principal la sectoarele care beneficiază de situația geopolitică și de creșterea anterioară a prețurilor materiilor prime.

Sectorul energetic ca „tehnologie europeană” – și limitele sale

În acest sezon al raportărilor financiare, sectorul energetic din Europa este echivalentul funcțional al sectorului tehnologic din SUA – acesta va fi principalul motor al creșterii profiturilor agregate. Alături de sectorul energetic, sectoarele chimic, industrial și bancar ar putea, de asemenea, să înregistreze performanțe bune, beneficiind atât de îmbunătățirea ciclului economic, cât și de marje de dobândă mai ridicate.

Sectoarele orientate către consumatori rămân punctul slab al economiei europene – în special sectorul auto și bunurile de consum discreționare, unde presiunile asupra costurilor, ratele ridicate ale dobânzilor și încetinirea cererii limitează potențialul de creștere a profiturilor. Tocmai aici slăbiciunea relativă a Europei ar putea fi cea mai evidentă în comparație cu piața americană.

Cât timp va susține sectorul energetic sezonul european al rezultatelor financiare?

Întrebarea cheie pentru investitori este: este sustenabil actualul boom al profiturilor din sectorul energetic și în ce măsură poate acesta să susțină în continuare indicii europeni? Profiturile companiilor petroliere și de gaze rămân extrem de sensibile la situația din Orientul Mijlociu și la fluctuațiile prețurilor petrolului, iar recentele scăderi de peste zece la sută ale prețurilor țițeiului Brent ne reamintesc cât de repede se poate schimba situația.

Până când companiile își vor publica rapoartele, inclusiv noile previziuni pentru trimestrele următoare, perspectivele privind profiturile europene – și, în sens mai larg, privind piața în ansamblu – vor rămâne ambigue și extrem de dependente de scenariu. Pentru investitori, acest lucru înseamnă că trebuie să monitorizeze îndeaproape nu doar rezultatele în sine, ci mai ales tonul comentariilor conducerii și orientările oferite pentru lunile următoare.

SUA: așteptări excepțional de optimiste înaintea sezonului de raportare a rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea

De cealaltă parte a Atlanticului, sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea se deschide pe fondul unui optimism excepțional de ridicat. Analiștii se așteaptă ca companiile din indicele S&P 500 să raporteze o creștere a profiturilor de aproximativ 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ar marca al doilea trimestru consecutiv cu o creștere de peste 20%. Aceste așteptări ridicate sunt în mare parte rezultatul unei serii de anunțuri pozitive din partea companiilor însele.

Conform datelor FactSet, numărul companiilor din S&P 500 care au publicat previziuni pozitive privind profiturile pentru al doilea trimestru se ridică la 111, ceea ce reprezintă aproximativ dublul mediei din ultimii 5 și 10 ani. Acest lucru sugerează că valul actual de optimism își are rădăcinile în tendințele reale ale afacerilor, mai degrabă decât exclusiv în narațiunea pieței. Merită să ținem cont de riscul „așteptărilor prea ridicate” – cu cât ștacheta este mai sus, cu atât este mai ușor să fii dezamăgit, chiar și în cazul unor rezultate obiectiv bune.

SUA, „victima propriului succes”

În ultimele șapte trimestre, indicele S&P 500 a depășit în mod constant previziunile consensuale privind profiturile, în timp ce, în același timp, valoarea sa a crescut cu peste 45% în total. Această serie de succese a determinat piața să se obișnuiască cu depășirea constantă a previziunilor, ceea ce, pe de o parte, a susținut valorile de piață, iar pe de altă parte, a ridicat ștacheta mult mai sus pentru viitor.

Dacă în acest sezon se va înregistra chiar și o ușoară încetinire a rezultatelor din trimestrul al doilea, iar companiile nu vor reuși să-și atingă ratele de creștere prognozate sau își vor revizui în jos previziunile, reacția investitorilor ar putea fi semnificativ mai nervoasă decât în trimestrele anterioare. Acest lucru se aplică în special companiilor cu potențial de creștere din sectorul tehnologiei și al inteligenței artificiale, unde o parte din scenariul pozitiv este deja în mare măsură reflectată în prețuri.

Tehnologia și energia – vedetele sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA

În SUA, la fel ca în Europa, unul dintre principalii beneficiari din ultimele luni a fost sectorul energetic, care a înregistrat cea mai mare creștere a previziunilor de profit pentru trimestrul al doilea – ajungând la aproximativ 60% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest lucru se datorează în mare parte tensiunilor geopolitice și creșterilor anterioare ale prețurilor materiilor prime, deși acesta este, prin însăși natura sa, un factor mai degrabă ciclic decât structural.

În același timp, companiile tehnologice americane, în special cele implicate în investiții în inteligența artificială, sunt estimate să contribuie foarte semnificativ la creșterea profiturilor indicelui S&P 500 în trimestrul al doilea. Se așteaptă o îmbunătățire semnificativă a rezultatelor în sectoarele cloud, semiconductori și infrastructură de IA, chiar dacă valorile de piață ale unor lideri de piață au fost deja ajustate.

IA sub lupă: Samsung, Meta, Nvidia și costurile în creștere

Rezultatele trimestriale ale Samsung Electronics au devenit unul dintre simbolurile actualului boom – compania a anunțat o creștere de aproximativ 19 ori a profitului operațional față de aceeași perioadă a anului trecut, determinată de cererea record de memorie pentru servere de AI. Paradoxal, prețul acțiunilor a scăzut ca reacție, pe măsură ce investitorii au început să pună la îndoială sustenabilitatea unei astfel de creșteri și posibilitatea unei încetiniri a investițiilor în infrastructura de AI.

În același timp, Meta a început să-și construiască o afacere bazată pe închirierea puterii de calcul IA excedentare, ceea ce piața ar putea interpreta ca un semn că investițiile sale în GPU-uri și infrastructură de până acum ar fi putut fi ușor „în avans față de cerere”. La aceasta se adaugă rapoartele privind creșterea costurilor pentru proiectele de infrastructură de IA – Nvidia estimează costul primei sale „fabrici de AI”, cu o capacitate de aproximativ un gigawatt, la circa 100 de miliarde de dolari, în timp ce Apple a semnalat creșteri de prețuri pentru anumite produse din cauza costurilor crescânde ale memoriei.

Va menține sectorul tehnologic creșterea profiturilor în SUA?

Pe termen scurt, este puțin probabil ca rezultatele din trimestrul al doilea să constituie o problemă – fundamentele multor companii din sectorul tehnologic rămân solide, iar investițiile anterioare în AI încep acum să se traducă în venituri și marje. Principala întrebare este ce vor anunța companiile cu privire la ratele lor viitoare de creștere și la planurile de cheltuieli de capital (CAPEX) pentru infrastructura de AI.

Dacă consiliile de administrație ale companiilor vor începe să semnaleze o abordare mai prudentă în ceea ce privește cheltuielile de capital, piața ar putea să-și revizuiască previziunile pentru anii următori – în special în sectoarele cele mai „înfierbântate” de povestea AI. Pentru unii investitori, acest lucru ar putea determina o reorientare a capitalului către sectoare sau regiuni mai defensive, inclusiv Europa.

Europa versus SUA: diferențe în performanța indicilor în trimestrul al doilea

În ceea ce privește performanța indicilor, SUA au înregistrat un al doilea trimestru impresionant – Nasdaq a înregistrat cea mai bună performanță din ultimii peste cinci ani, în timp ce Dow Jones a atins noi maxime istorice. Creșterea medie a principalilor indici americani a ajuns la aproximativ 14% în trei luni, ceea ce reflectă în mod clar amploarea entuziasmului legat de rezultate și de AI.

În Europa, indicii cheie, precum cei francezi, germani și britanici, au crescut într-un ritm semnificativ mai lent – cu aproximativ 6,8%, 8,2% și, respectiv, 3,2% în aceeași perioadă. Situația din sudul continentului este însă interesantă: indicii italieni și greci au înregistrat creșteri de peste 14%, iar cel spaniol de aproximativ 10%, depășind chiar și unele indici de referință din SUA în acest sens.

Europa a început mai bine al treilea trimestru – este acesta începutul unei schimbări de tendință?

În primele zile ale celui de-al treilea trimestru, indicii europeni au câștigat un avantaj relativ față de omologii lor americani – până acum, luna iulie a arătat mai bine pentru Europa, atât în ceea ce privește piața în ansamblu, cât și unele piețe periferice. Acest lucru ar putea sugera că unii investitori încep deja să se poziționeze în anticiparea unor posibile dezamăgiri din partea sectorului tehnologic american.

Dacă Europa își va menține acest avans va depinde în mare măsură de modul în care vor fi primite rezultatele celor mai mari companii tehnologice americane. Rezultate mai slabe decât se aștepta sau previziuni prudente ar putea determina piața să continue să se orienteze către piețe mai ieftine, mai puțin „saturate” de expunere la AI și mai diversificate din punct de vedere sectorial – iar aceasta este tocmai imaginea pe care Europa o oferă adesea.

Ce înseamnă rezultatele din al doilea trimestru pentru investitori în fiecare sezon?

Pentru investitori, sezonul de raportare a rezultatelor din trimestrul al doilea reprezintă, mai presus de toate, un test al narațiunii care înconjoară boom-ul nesfârșit din sectoarele energetic și al AI. În Europa, cheia va fi evaluarea măsurii în care nivelul actual al profiturilor din sectorul energetic este sustenabil și dacă alte sectoare – industria, sectorul bancar și cel chimic – sunt capabile să preia treptat ștafeta.

În SUA, atenția ar trebui să se concentreze nu doar asupra celui de-al doilea trimestru în sine, ci mai ales asupra prognozelor companiilor din sectorul tehnologic pentru trimestrele următoare. Dacă acestea se vor dovedi mai conservatoare decât se așteaptă piața, acest lucru ar putea declanșa o volatilitate crescută – atât în sectorul marilor companii tehnologice, cât și în cadrul indicelui mai larg S&P 500. Într-un astfel de scenariu, Europa, care este mai puțin dependentă de o singură megatendință, ar putea beneficia de o ieșire parțială de capital.

Mateusz Czyżkowski

Analist piețe financiare XTB