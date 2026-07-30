Rezumatul zilei: Acțiunile înregistrează o creștere pe fondul unei poziții mai puțin restrictive a Fed și al relansării comerțului cu AI; yenul domină piața valutară, iar petrolul înregistrează o scădere (30.07.2026)

📈 Acțiuni și privire de ansamblu asupra pieței Wall Street revine: Contractele futures pe acțiunile americane au înregistrat o revenire puternică, impulsionate de rezultatele financiare excepționale ale Microsoft și Lam Research, combinate cu o poziție mai puțin agresivă a Rezervei Federale. Contractele futures pe S&P 500 (US500) au crescut cu 1,6%, în timp ce cele pe Dow Jones (US30) au înregistrat un plus de 1,1%. Atenția se îndreaptă acum către rezultatele financiare ale Amazon, Apple și Chevron, care vor fi publicate după închiderea pieței.

Creștere în sectorul tehnologic și al AI: Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) au înregistrat o creștere de 3,4%, pe fondul unei redirecționări masive a capitalului de la titlurile de valoare și defensive (Apple, Walmart, Chevron, PepsiCo) către sectorul tehnologic și cel al semiconductorilor (creștere sectorială de +5,5%). Tranzacțiile din domeniul AI au fost relansate de rezultatele excepționale înregistrate de Microsoft (+17%, impulsionate de o creștere de 43% a Azure) și Lam Research (+30% venituri), impulsionând întregul ecosistem al companiilor SaaS și al producătorilor de cipuri.

Raliul european: Piețele europene s-au închis cu creșteri semnificative pe toate fronturile, conduse de indicele spaniol IBEX 35 (SPA35: +2,0%), indicele italian FTSE MIB (ITA40: +1,9%), indicele olandez AEX (+1,65%), indicele polonez WIG20 (W20: +1,2%), indicele german DAX (DE40: +1,1%), indicele francez CAC 40 (FRA40: +1,1%) și indicele britanic FTSE 100 (UK100: +0,7%). 📊 Date macroeconomice importante PIB-ul SUA: Creșterea PIB-ului în trimestrul al doilea al anului 2026 a încetinit la 1,5% anualizat (față de prognoza și valoarea anterioară de 2,1%), afectată de scăderea exporturilor, a cheltuielilor guvernamentale și a investițiilor companiilor, pe fondul incertitudinii generate de război.

PCE SUA: Consumul personal s-a situat la 0,3% (față de 0,4% cât se aștepta). Inflația PCE de bază a ratat ușor așteptările lunare, situându-se la 0,1% față de luna precedentă (față de 0,2% cât se aștepta; 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform previziunilor), semnalând presiuni mai moderate asupra prețurilor pe termen scurt.

Șomajul în Zona Euro: Șomajul din Zona Euro s-a menținut constant la 6,3% în iunie, la același nivel cu cel din mai. 🏦 Bănci centrale și piața valutară Banca Angliei (BoE): BoE a menținut rata principală a dobânzii la 3,75% în urma unui vot mai strâns decât se aștepta, cu 6 la 3 (Pill, Greene și Mann au votat pentru o majorare de 25 de puncte de bază). Guvernatorul Bailey a susținut această pauză, iar mesajul ușor mai puțin agresiv face ca o majorare a ratei în septembrie să rămână incertă. GBPUSD a crescut cu 0,8%.

Piața valutară (FX): Dolarul american și-a continuat tendința de vânzare de după ședința FOMC (USDIDX: -0,9%). Yenul japonez a înregistrat o performanță superioară tuturor monedelor din G10, pe fondul suspiciunilor privind o intervenție valutară din partea autorităților japoneze (USDJPY: -2,7%, EURJPY: -2,1%). Monedele cu profil de risc s-au apreciat (AUDUSD: +1,2%, NZDUSD: +1,6%), în timp ce EURUSD a câștigat 0,6%, ajungând la 1,1530. 🛢️ Mărfuri și metale prețioase Energie: Prețurile petrolului brut au înregistrat o scădere, contractele futures pe Brent scăzând cu 1,1% la 87,20 USD/baril, iar cele pe WTI cu 0,5% la 84,30 USD/baril. Contractele futures europene pe gaz natural au scăzut cu 4,0%, în timp ce gazul natural de la NYMEX a înregistrat o creștere de 0,9%.

Metale prețioase: Aurul și argintul s-au redresat pe fondul deprecierii dolarului și al așteptărilor privind scăderea ratelor dobânzilor. Aurul a crescut cu 1,0%, ajungând la 4.105 USD/uncie, în timp ce argintul a înregistrat o creștere de 2,05%, ajungând la 58,84 USD/uncie.

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