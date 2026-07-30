Miza uriașă a Amazon pe inteligența artificială începe să dea roade

Piața abia a început să analizeze cel mai recent raport financiar al Amazon, dar reacția inițială a investitorilor arată clar cât de bine au fost primite rezultatele publicate. La momentul redactării acestui articol, puțin înainte de ora 24:00, acțiunile companiei se tranzacționează cu peste 7% mai sus în tranzacțiile după închiderea bursei. Amazon nu numai că a îndeplinit așteptările deja ridicate ale pieței, ci le-a depășit semnificativ în domeniile care contau cel mai mult pentru investitori.
Înainte de publicarea raportului, întrebarea cheie nu mai era doar despre creșterea veniturilor sau nivelul profitului. Piața dorea să vadă dacă investițiile masive ale Amazon în centrele de date, infrastructura de inteligență artificială și cipurile de calcul proprii începeau să genereze rezultate tangibile.
Raportul de astăzi sugerează că exact acest lucru începe să se întâmple. AWS a înregistrat o accelerare evidentă, veniturile totale ale grupului au depășit pragul simbolic de 200 de miliarde de dolari, iar inițiativele Amazon în domeniul inteligenței artificiale și afacerea cu cipuri personalizate au atins o amploare care nu mai poate fi privită doar ca o promisiune pe termen lung. Cu alte cuvinte, cheltuielile de capital (CapEx) ale Amazon nu mai sunt percepute de piață doar ca o cheltuială masivă care afectează fluxul de numerar liber. Acestea devin din ce în ce mai vizibile în creșterea veniturilor.
Amazon a încheiat al doilea trimestru cu venituri de 200,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut și un rezultat cu mult peste așteptările analiștilor. Amploarea afacerii este remarcabilă. Amazon generează deja niveluri de vânzări trimestriale care rămân de neatins pentru majoritatea companiilor globale chiar și pe o bază anuală, în timp ce continuă să crească într-un ritm mai degrabă specific unei companii aflate într-o expansiune agresivă.
Creșterea nu s-a limitat la un singur segment. Vânzările din America de Nord au crescut cu 16%, operațiunile internaționale au înregistrat o creștere a veniturilor de 15%, iar divizia de publicitate a demonstrat, încă o dată, un ritm de creștere foarte puternic.
Cu toate acestea, cea mai importantă parte a raportului o reprezintă AWS. Veniturile din segmentul de cloud au crescut cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 42,2 miliarde de dolari. Acest rezultat a depășit semnificativ așteptările pieței și a reprezentat cea mai rapidă rată de creștere a AWS din ultimele 18 trimestre. La fel de important este faptul că veniturile mai mari au fost însoțite de o rentabilitate puternică. Venitul operațional al AWS a atins 16,6 miliarde de dolari, comparativ cu 10,2 miliarde de dolari în anul precedent.
AWS este în prezent cea mai puternică dovadă că investițiile record ale Amazon încep să se traducă într-o afacere la scară mai largă. Cererea de putere de calcul, dezvoltarea modelelor de AI și adoptarea tot mai largă a inteligenței artificiale de către întreprinderi stimulează cererea de infrastructură cloud. Amazon își extinde capacitatea centrelor de date, devenind totodată din ce în ce mai eficientă în a valorifica această cerere în creștere.
Cifrele referitoare la operațiunile de AI ale Amazon și la cipurile proprii sunt, de asemenea, deosebit de interesante. Compania a anunțat că ambele domenii au depășit un ritm anualizat al veniturilor de 25 de miliarde de dolari și înregistrează creșteri de trei cifre.
Acest lucru reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care ar trebui privite cipurile proprii ale Amazon. Procesoarele Graviton și cipurile de AI Trainium nu mai sunt doar instrumente concepute pentru a optimiza costurile în cadrul infrastructurii interne a Amazon. Acestea devin din ce în ce mai mult parte a ofertei comerciale a AWS și un avantaj competitiv în cursa pentru a deservi clienții care adoptă soluții de AI.
Cu toate acestea, cifra spectaculoasă a profitului net trebuie interpretată cu prudență. Amazon a raportat un profit net de 62,6 miliarde de dolari, sau 5,75 dolari pe acțiune, dar rezultatul a fost stimulat semnificativ de venituri neoperaționale de peste 53 de miliarde de dolari, legate în principal de investiția sa în Anthropic. Cifra EPS pare impresionantă, dar nu reflectă pe deplin puterea operațională actuală a companiei. Totuși, acest lucru nu diminuează calitatea raportului. Venitul operațional a crescut cu 43% față de anul precedent, ajungând la 27,5 miliarde de dolari. Acest indicator, combinat cu accelerarea AWS, oferă o imagine mult mai clară a îmbunătățirii operațiunilor de bază ale Amazon.
Cel mai important subiect de discuție rămâne cheltuielile de capital (CapEx). Amazon investește sume record în imobile, echipamente și infrastructură tehnologică, ceea ce a dus la un flux de numerar liber negativ. În circumstanțe normale, acesta ar fi un semnal clar de avertizare. Astăzi, însă, piața se concentrează în principal asupra întrebării dacă aceste cheltuieli în creștere pun bazele unei creșteri viitoare a veniturilor.
Rezultatele de astăzi oferă dovezi din ce în ce mai solide că acest lucru se întâmplă. Accelerarea AWS, extinderea rapidă a afacerilor din domeniul AI și dezvoltarea de cipuri proprii sugerează că noua capacitate de calcul a Amazon nu este construită exclusiv pentru un viitor îndepărtat. Compania începe să utilizeze aceste investiții pentru a răspunde unei cereri reale și în creștere rapidă.
Acest lucru nu înseamnă că randamentul complet al acestor investiții record este deja vizibil. Amploarea cheltuielilor rămâne enormă, iar presiunea asupra fluxului de numerar liber ar putea continua în trimestrele următoare. Cu toate acestea, piața a primit un semnal clar că aceste investiții încep să se traducă într-o extindere a amploarei afacerii.
Perspectivele pentru al treilea trimestru prezintă o imagine puțin mai mixtă. Amazon se așteaptă la venituri cuprinse între 197 miliarde și 202 miliarde de dolari și la un profit operațional între 22,5 miliarde și 26,5 miliarde de dolari. Previziunile rămân solide, dar sugerează, de asemenea, că, după un al doilea trimestru excepțional de puternic, creșterea generală a grupului ar putea începe să se normalizeze.
Cu toate acestea, acest lucru nu schimbă concluzia principală a raportului de astăzi. Amazon a oferit exact acele semnale puternice pe care investitorii le așteptau. AWS a înregistrat o accelerare evidentă, profitabilitatea segmentului de cloud s-a îmbunătățit, iar afacerile legate de AI și cipurile proprii au atins o amploare care devine din ce în ce mai semnificativă pentru întreaga companie.
Amazon rămâne un gigant al comerțului electronic, dar potențialul viitor al companiei este din ce în ce mai strâns legat de AWS și de infrastructura pentru inteligența artificială. Raportul de astăzi arată că actualele cheltuieli de capital record nu mai reprezintă doar o povară financiară care afectează fluxul de numerar liber. Acestea devin din ce în ce mai mult fundamentul creșterii viitoare a veniturilor.
Și aceasta ar putea fi cea mai importantă schimbare în perspectiva de investiție în Amazon în urma acestor rezultate.
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