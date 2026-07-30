O intervenție neașteptată pe piața valutară? USDJPY se prăbușește cu peste 2%! 🇯🇵

Yenul japonez a înregistrat o apreciere rapidă față de principalele valute, perechea USDJPY prăbușindu-se cu 3,3% în momentul cel mai critic (în prezent: -2,3%), de la nivelul superior al intervalului de 162,00 până la un minim de aproximativ 158,00. Această creștere bruscă survine după luni în care yenul s-a tranzacționat aproape de minimele ultimilor 40 de ani, sub presiunea ratelor scăzute ale dobânzilor din Japonia și a costurilor ridicate ale importurilor de energie. Analiză tehnică: USDJPY (interval zilnic) USD/JPY a suferit o scădere dramatică, trecând sub EMA100 (160,45) și testând nivelul Fibonacci de 50,0% (159,50) în jurul valorii de 159,80. Indicele RSI zilnic (14) a scăzut abrupt către zona de supravânzare, la 30,6, indicând o presiune intensă de vânzare. Rezistența imediată se află acum în zona 160,45–160,56 (EMA100 și retragerea Fibonacci de 38,2%). Pe partea descendentă, suportul crucial se menține în zona tampon galbenă 158,40–158,50, consolidat de nivelul Fibonacci de 61,8% (158,45), EMA200 (158,40) și linia de tendință ascendentă pe termen lung. Sursă: xStation5 De ce înregistrează yenul o creștere puternică astăzi? Intervenție oficială presupusă: Strategii de piață din cadrul marilor instituții financiare atribuie în proporție covârșitoare această evoluție unei intervenții valutare neanunțate din partea autorităților japoneze. Analiștii sugerează că autoritățile au profitat de slăbiciunea dolarului, apărută în urma comunicatelor recente ale Fed și a datelor economice, pentru a-i lua prin surprindere pe speculatorii care pariau pe scăderea yenului, în perspectiva deciziilor viitoare ale băncii centrale.

Precedent istoric: Această apreciere bruscă reflectă măsurile de intervenție luate între sfârșitul lunii aprilie și luna mai, perioadă în care autoritățile japoneze au mobilizat aproximativ 11,7 trilioane de yeni. Cu toate acestea, efortul respectiv a oferit doar o ușurare temporară, întrucât yenul și-a pierdut complet câștigurile și a revenit la niveluri scăzute în mai puțin de două luni. Îndoieli privind schimbarea tendinței pe termen lung Deși această creștere frânează vânzările speculative de yeni și sporește perspectiva unei lichidări a operațiunilor de carry trade, experții rămân sceptici cu privire la o inversare susținută a tendinței. Factorii structurali nefavorabili — inclusiv achizițiile de dolari din cerere reală efectuate de importatori, ieșirile de investiții din sectorul de retail prin noul program NISA și așteptările persistente privind rata dobânzii din SUA — continuă să exercite o presiune fundamentală asupra monedei. Slăbiciunea yenului merge mână în mână cu randamentele obligațiunilor aflate la niveluri istorice, ceea ce agravează costurile serviciului datoriei pentru Japonia, cu o politică fiscală relaxată (se preconizează că raportul datorie/PIB se va înrăutăți de la aproximativ 152% la 187% în 2026). Prinsă între o creștere economică lentă și obligații imense legate de datoria publică, Banca Japoniei se află într-o situație din ce în ce mai defazată față de evoluțiile pieței, o dilemă de politică monetară care, în ultimă instanță, susține presiunea fundamentală de vânzare asupra yenului. În ciuda ratelor reale ale dobânzii care rămân în mod constant negative (inflația se situează la 1,7%, iar ratele dobânzilor la 1%), piața preconizează o singură majorare a ratei dobânzii în Japonia până la sfârșitul anului 2026. Sursă: XTB Research, date de la Bloomberg

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