Chevron și ExxonMobil au depășit așteptările și au câștigat în premarket 📄

Câștigurile Chevron EPS ajustat: 2,51 USD (estimare: 2,40 USD)

Venituri și alte venituri : 50,67 miliarde USD (estimare: 49,34 miliarde USD)

Câștiguri Upstream : 4,59 miliarde USD (estimare: 4,35 miliarde USD)

Câștiguri Downstream : 595 milioane USD

Flux de numerar din operațiuni : 9,78 miliarde USD

Producție mondială : 3.364 mii barili de echivalent petrol pe zi (estimare: 3.278 mboe/d) Chevron a raportat pentru al treilea trimestru 2024 câștiguri de 4,5 miliarde de dolari (2,48 dolari pe acțiune - diluat), în scădere de la 6,5 miliarde de dolari (3,48 dolari pe acțiune - diluat) în același trimestru al anului trecut. Scăderea a fost determinată de marjele mai mici la vânzările de produse rafinate, de realizările mai mici și de absența efectelor fiscale și valutare favorabile din anul precedent. Cu toate acestea, compania a oferit acționarilor venituri record în numerar, distribuind 7,7 miliarde de dolari prin dividende și răscumpărări de acțiuni. Directorul general Mike Wirth a subliniat realizările strategice ale Chevron, inclusiv demararea unor proiecte cheie în Golful Mexic din SUA, care se estimează că vor crește producția la 300.000 de barili de echivalent petrol net pe zi până în 2026. Producția din Bazinul Permian a stabilit un nou record, contribuind la o creștere de 7% a producției mondiale nete de echivalent petrol față de anul trecut. De asemenea, Chevron își optimizează portofoliul prin vânzarea de active canadiene în valoare de 6,5 miliarde de dolari și intenționează să cedeze active neesențiale în valoare de 10-15 miliarde de dolari până în 2028. Eforturile de reducere a costurilor ale companiei vizează realizarea unor economii structurale de 2-3 miliarde de dolari până în 2026. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Chevron câștigă 2,20% în premarket, la 152 USD pe acțiune. Câștigurile Exxon Mobil EPS ajustat : 1,92 USD (estimare: 1,87 USD)

Venituri totale și alte venituri : 90,028 miliarde USD (estimare: 87,15 miliarde USD)

Producție : 4.582 mii barili echivalent petrol pe zi (estimare: 4.522 KOEBD)

Producția rafinăriei : 3.985 mii barili pe zi (estimare: 3.871 kbd)

Cheltuieli de capital pentru întregul an : Proiectate la aproximativ 28 de miliarde de dolari (estimare: 24,8 miliarde de dolari)

Cheltuieli corporative și de finanțare în trimestrul 4 : Se estimează a fi între 300 și 500 de milioane de dolari Exxon Mobil a raportat câștiguri solide în al treilea trimestru 2024 de 8,6 miliarde de dolari, sau 1,92 dolari pe acțiune, datorită eficienței operaționale ridicate și economiilor de costuri. Compania a obținut o producție record de lichide de 3,2 milioane de barili pe zi, cea mai mare din ultimii 40 de ani, și a crescut semnificativ vânzările de produse de mare valoare. De la începutul anului și până în prezent, Exxon a obținut câștiguri de 26,1 miliarde de dolari, în ciuda faptului că s-a confruntat cu factori negativi generați de marjele de rafinare și prețurile gazelor naturale mai slabe decât cele ridicate de anul trecut. CEO-ul Darren Woods a subliniat transformarea la nivel de întreprindere a companiei, care a consolidat profitabilitatea și a dus la economii structurale de 11,3 miliarde de dolari începând cu 2019. Exxon a anunțat, de asemenea, o creștere cu 4% a dividendului său trimestrial, marcând 42 de ani consecutivi de creștere a dividendului. Performanța Upstream a fost susținută de producția record din activele din Guyana și Bazinul Permian. Cu toate acestea, compania s-a confruntat cu provocări din cauza cesionării activelor non-strategice și a creșterii cheltuielilor de amortizare. Exxonmobil câștigă 1,45% în premarket, la 118,45 dolari pe acțiune.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."