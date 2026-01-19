China: creștere de 5% fără entuziasm

Pe hârtie, totul se potrivește. Economia Chinei a crescut cu 5% în 2025, atingând exact ținta stabilită de autoritățile de la Beijing. Obiectivul a fost atins, titlurile din presă sunt pozitive, iar statisticile sunt finalizate. Din perspectivă politică, acesta este un succes. În contextul incertitudinii globale, al tensiunilor comerciale și al crizei pieței imobiliare, menținerea acestui ritm era departe de a fi garantată.
Cu toate acestea, piețele financiare au reacționat cu răceală. Nu a existat euforie, nici un val de intrări de capital și nici o schimbare în narativ. Previziunile nu au fost revizuite în sens ascendent, iar prețurile activelor au rămas stabile. De ce?
Răspunsul nu se află în nivelul creșterii în sine, ci în calitatea, sursele și dinamica acesteia. Acești factori definesc semnificația reală a datelor Chinei pentru piețele globale și explică de ce atingerea unei creșteri a PIB-ului de 5% nu a entuziasmat investitorii.
Structura creșterii
Creșterea economică a Chinei în 2025 a fost inegală. Cea mai mare contribuție la PIB a venit din industrie și exporturi, în timp ce cererea internă a rămas slabă. Vânzările cu amănuntul au crescut mai lent decât se aștepta, iar investițiile, în special în sectorul imobiliar, au continuat să scadă.
În al patrulea trimestru, creșterea a încetinit în mod vizibil, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Acest lucru indică faptul că economia pierde din avânt, în loc să-l câștige. Din perspectiva investitorilor, aceasta înseamnă că nu există un impuls ciclic clasic. Nu există niciun mecanism capabil să stimuleze în mod independent creșterea în trimestrele următoare, nici prin consum, nici prin investiții private. Creșterea de 5% înregistrată în 2025 nu are aceeași calitate ca cea de 5% înregistrată în urmă cu un deceniu.
Exporturile ca motor principal
Exporturile au fost un factor cheie al creșterii Chinei în 2025. Excedentele comerciale record confirmă faptul că companiile chineze au găsit cu succes piețe în afara SUA, compensând cererea internă slabă.
În același timp, această strategie are consecințe. China crește presiunea concurențială asupra producătorilor globali, oferind bunuri la prețuri din ce în ce mai mici. Ea exportă atât surplusul de producție, cât și presiunea asupra prețurilor. Pentru economia globală, acest lucru nu reprezintă un stimulent pentru creștere. În loc să stimuleze cererea de materii prime și bunuri de investiții, există presiune asupra marjelor de profit, tensiuni comerciale crescânde și un risc sporit de protecționism. Acest mediu favorizează strategiile de investiții defensive, mai degrabă decât o piață globală în creștere.
Dinamica economică
Piețele financiare nu evaluează trecutul, ci viitorul. Prin urmare, problema cheie nu este că China a atins o creștere de 5%, ci dacă poate menține sau accelera acest ritm.
În prezent, semnalele sunt mixte. Nu există un catalizator clar pentru a restabili încrederea consumatorilor sau pentru a inversa tendința de pe piața imobiliară. Politicile de stimulare rămân selective și prudente, autoritățile părând să se concentreze mai mult pe stabilitate decât pe stimularea agresivă a economiei.
Perspectivele pentru 2026 sunt considerate mai puțin favorabile decât în anul trecut. Pentru piețe, acest lucru implică un potențial limitat de surprize pozitive și puține motive pentru o reevaluare semnificativă a activelor chineze.
Implicații pentru piețele financiare
Rolul Chinei în economia globală se schimbă și are un impact direct asupra piețelor financiare. Țara nu mai este motorul creșterii globale și acționează din ce în ce mai mult ca un stabilizator, menținând economia la un ritm moderat, în loc să genereze un impuls puternic de creștere.
Pentru piețele de mărfuri, acest lucru înseamnă o presiune mai mică asupra cererii. Pentru economiile dependente de exporturile către China, așteptările trebuie revizuite. Pentru investitorii globali, selectivitatea sectorială și regională devine din ce în ce mai importantă. China rămâne pe harta investițiilor, dar nu mai este o sursă evidentă de creștere. În noul peisaj global, rolul său este mai complex și mai puțin clar pozitiv decât în deceniile anterioare.
Concluzii
- Atingerea unei creșteri a PIB-ului de 5% în 2025 este un fapt, dar structura și dinamica acestei creșteri explică reacția moderată a pieței.
- Creșterea este defensivă, determinată în principal de exporturi și de gestionarea încetinirii, mai degrabă decât de stimulente interne.
- Dinamica economică se slăbește și nu există catalizatori clari pentru accelerare.
- Perspectivele pentru 2026 sunt moderate.
- Investitorii trebuie să își adapteze abordarea față de China ca sursă de creștere globală.
Deschiderea sesiunii din SUA: Încercare de revenire pe Wall Street 📈Meta Platforms crește cu 3,5%
Dincolo de depozitele bancare: Construirea unui portofoliu rezistent la scumpiri
Argintul își revine după o scădere bruscă 📈Se reia tendința ascendentă❓
Vânzarea masivă a indicelui VIX se accentuează pe fondul revenirii de pe Wall Street 📉
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."