China: creștere de 5% fără entuziasm

Pe hârtie, totul se potrivește. Economia Chinei a crescut cu 5% în 2025, atingând exact ținta stabilită de autoritățile de la Beijing. Obiectivul a fost atins, titlurile din presă sunt pozitive, iar statisticile sunt finalizate. Din perspectivă politică, acesta este un succes. În contextul incertitudinii globale, al tensiunilor comerciale și al crizei pieței imobiliare, menținerea acestui ritm era departe de a fi garantată.

Cu toate acestea, piețele financiare au reacționat cu răceală. Nu a existat euforie, nici un val de intrări de capital și nici o schimbare în narativ. Previziunile nu au fost revizuite în sens ascendent, iar prețurile activelor au rămas stabile. De ce?

Răspunsul nu se află în nivelul creșterii în sine, ci în calitatea, sursele și dinamica acesteia. Acești factori definesc semnificația reală a datelor Chinei pentru piețele globale și explică de ce atingerea unei creșteri a PIB-ului de 5% nu a entuziasmat investitorii.

Structura creșterii

Creșterea economică a Chinei în 2025 a fost inegală. Cea mai mare contribuție la PIB a venit din industrie și exporturi, în timp ce cererea internă a rămas slabă. Vânzările cu amănuntul au crescut mai lent decât se aștepta, iar investițiile, în special în sectorul imobiliar, au continuat să scadă.

În al patrulea trimestru, creșterea a încetinit în mod vizibil, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Acest lucru indică faptul că economia pierde din avânt, în loc să-l câștige. Din perspectiva investitorilor, aceasta înseamnă că nu există un impuls ciclic clasic. Nu există niciun mecanism capabil să stimuleze în mod independent creșterea în trimestrele următoare, nici prin consum, nici prin investiții private. Creșterea de 5% înregistrată în 2025 nu are aceeași calitate ca cea de 5% înregistrată în urmă cu un deceniu.

Exporturile ca motor principal

Exporturile au fost un factor cheie al creșterii Chinei în 2025. Excedentele comerciale record confirmă faptul că companiile chineze au găsit cu succes piețe în afara SUA, compensând cererea internă slabă.

În același timp, această strategie are consecințe. China crește presiunea concurențială asupra producătorilor globali, oferind bunuri la prețuri din ce în ce mai mici. Ea exportă atât surplusul de producție, cât și presiunea asupra prețurilor. Pentru economia globală, acest lucru nu reprezintă un stimulent pentru creștere. În loc să stimuleze cererea de materii prime și bunuri de investiții, există presiune asupra marjelor de profit, tensiuni comerciale crescânde și un risc sporit de protecționism. Acest mediu favorizează strategiile de investiții defensive, mai degrabă decât o piață globală în creștere.

Dinamica economică

Piețele financiare nu evaluează trecutul, ci viitorul. Prin urmare, problema cheie nu este că China a atins o creștere de 5%, ci dacă poate menține sau accelera acest ritm.

În prezent, semnalele sunt mixte. Nu există un catalizator clar pentru a restabili încrederea consumatorilor sau pentru a inversa tendința de pe piața imobiliară. Politicile de stimulare rămân selective și prudente, autoritățile părând să se concentreze mai mult pe stabilitate decât pe stimularea agresivă a economiei.

Perspectivele pentru 2026 sunt considerate mai puțin favorabile decât în anul trecut. Pentru piețe, acest lucru implică un potențial limitat de surprize pozitive și puține motive pentru o reevaluare semnificativă a activelor chineze.

Implicații pentru piețele financiare

Rolul Chinei în economia globală se schimbă și are un impact direct asupra piețelor financiare. Țara nu mai este motorul creșterii globale și acționează din ce în ce mai mult ca un stabilizator, menținând economia la un ritm moderat, în loc să genereze un impuls puternic de creștere.

Pentru piețele de mărfuri, acest lucru înseamnă o presiune mai mică asupra cererii. Pentru economiile dependente de exporturile către China, așteptările trebuie revizuite. Pentru investitorii globali, selectivitatea sectorială și regională devine din ce în ce mai importantă. China rămâne pe harta investițiilor, dar nu mai este o sursă evidentă de creștere. În noul peisaj global, rolul său este mai complex și mai puțin clar pozitiv decât în deceniile anterioare.

Concluzii