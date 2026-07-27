China își construiește propriile mașini de fabricare a cipurilor. ASML se află sub presiune pe măsură ce războiul tehnologic intră într-o nouă fază

China transmite din nou piețelor un semnal că intenționează să accelereze construirea propriului ecosistem tehnologic. În ultimele săptămâni, Beijingul a surprins piețele globale cu o serie de evoluții legate de inteligența artificială și semiconductori. Mai întâi au apărut rapoarte despre progresele înregistrate de cipurile de AI dezvoltate pe plan intern. Apoi, atenția globală s-a îndreptat către modelul Kimi K3 al companiei Moonshot AI, care, conform informațiilor disponibile, ar oferi capacități comparabile cu unele dintre cele mai avansate soluții dezvoltate de liderii occidentali, precum OpenAI și Anthropic.

Acum, China face un alt pas, mult mai fundamental. Conform relatărilor din presă, Beijingul a început să producă aparate de litografie DUV la nivel național, echipamente utilizate în fabricarea semiconductoarelor. Acesta este tocmai unul dintre domeniile care a rămas, de ani de zile, una dintre cele mai mari limitări pentru industria chineză a cipurilor.

Dacă aceste informații se vor confirma, ar deveni una dintre cele mai semnificative evoluții din sectorul tehnologic al Chinei, deoarece ar reprezenta o încercare de a reduce dependența de furnizorii străini nu numai în ceea ce privește cipurile semiconductoare în sine, ci și echipamentele necesare pentru fabricarea acestora.

Vestea s-a reflectat rapid pe piețele financiare. Acțiunile ASML, cel mai mare producător mondial de mașini de litografie, au intrat sub presiune, pe măsură ce investitorii au început să reevalueze riscurile pe termen lung asociate dezvoltării alternativelor chineze la tehnologiile occidentale.

Sursa: XTB Research

Totuși, acest lucru nu înseamnă că poziția ASML a fost brusc amenințată. Compania olandeză deține în continuare un avantaj tehnologic enorm, în special în domeniul celor mai avansate mașini EUV, care sunt esențiale pentru producerea celor mai sofisticate cipuri din lume. Cu toate acestea, reacția pieței arată că investitorii acordă o atenție din ce în ce mai mare ritmului cu care China încearcă să-și reducă dependența de furnizorii străini.

Mașinile de litografie se numără printre cele mai complexe sisteme industriale din lume. Acestea permit imprimarea unor modele extrem de precise pe plăci de siliciu, care sunt apoi utilizate pentru a crea procesoare moderne. Timp de decenii, această piață a fost dominată de doar câteva companii, ASML ajungând să ocupe o poziție unică, iar tehnologiile sale au devenit una dintre bazele industriei globale a semiconductoarelor.

Accesul la aceste tehnologii a devenit, de asemenea, unul dintre elementele-cheie ale rivalității dintre Statele Unite și China. Restricțiile la export au fost concepute pentru a încetini dezvoltarea de către Beijing a celor mai avansate cipuri, dar rezultatul a fost mai complicat. În loc să oprească ambițiile tehnologice ale Chinei, acestea au accelerat investițiile în soluții interne.

China a început să-și construiască propriul lanț de aprovizionare, care acoperă nu numai proiectarea cipurilor, ci și producția de semiconductori și echipamentele utilizate în fabricile de cipuri.

În acest context, dezvoltarea mașinilor DUV autohtone are o importanță deosebită. Nu este vorba doar de crearea unui singur echipament, ci de dobândirea unor capacități care, timp de decenii, au fost concentrate în principal în mâinile companiilor occidentale.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că, China a atins nivelul liderilor tehnologici mondiali. Cele mai avansate mașini EUV rămân în afara razei de acțiune a industriei chineze, iar avantajul ASML în acest domeniu rămâne substanțial. Dezvoltarea unei tehnologii cu adevărat competitive ar necesita încă mulți ani de progres.

Cu toate acestea, Beijingul nu trebuie neapărat să atingă imediat o superioritate tehnologică completă. Obiectivul său este de a construi un ecosistem suficient de avansat care să îi permită să reducă dependența de furnizorii străini și să-și protejeze industria națională de restricții viitoare.

Această abordare a fost vizibilă și în domeniul inteligenței artificiale. Succesul DeepSeek, urmat de dezvoltarea Moonshot AI și a modelului Kimi K3, a transmis piețelor un semnal că firmele chineze sunt capabile să creeze soluții mult mai competitive decât se aștepta anterior.

Până de curând, superioritatea tehnologică occidentală era privită ca un șanț adânc pe care China ar avea nevoie de mulți ani să-l depășească. Evoluțiile recente sugerează, însă, că decalajul ar putea fi semnificativ mai mic decât se presupunea anterior.

Acest lucru nu înseamnă, desigur, că această țară a ajuns deja la nivelul Statelor Unite și al aliaților acestora. Companiile occidentale dețin în continuare avantaje enorme în domenii-cheie. Nvidia rămâne lider pe piața celor mai avansate cipuri de AI, TSMC controlează producția celor mai sofisticate semiconductori din lume, iar ASML își păstrează poziția unică în litografia de ultimă generație.

Cu toate acestea, însăși natura concurenței se schimbă. China demonstrează că este dispusă să investească resurse enorme în dezvoltarea propriilor tehnologii și să-și reducă treptat dependența de furnizorii străini.

Pentru piața globală a semiconductorilor, acest lucru ar putea marca începutul unei lumi tehnologice mai fragmentate. Timp de ani de zile, industria cipurilor a funcționat ca un ecosistem global interconectat, în care diferite țări se specializau în anumite părți ale lanțului de aprovizionare. Statele Unite s-au concentrat pe proiectarea cipurilor, Taiwanul pe fabricarea celor mai avansate semiconductori, iar Europa pe tehnologiile critice legate de echipamentele de litografie.

Acum, China încearcă să-și construiască propria versiune a acestui sistem.

Prin urmare, cea mai mare importanță a începerii producției interne de mașini DUV nu rezidă doar în tehnologia în sine, ci în faptul că Beijingul încearcă să preia controlul asupra unei alte părți cruciale a lanțului de aprovizionare cu semiconductori.

Pentru ASML, acest lucru nu înseamnă sfârșitul imediat al dominației sale. Tehnologiile chinezești mai au încă un drum lung de parcurs înainte de a putea concura în mod realist cu cele mai avansate sisteme. Cu toate acestea, pentru investitori, este un semnal important că structura pieței globale a semiconductorilor ar putea începe treptat să se schimbe.

Războiul tehnologic dintre Statele Unite și China nu mai vizează doar cine poate crea cel mai bun cip sau cel mai avansat model de inteligență artificială. Este vorba despre controlul întregii infrastructuri care face posibilă existența acestor tehnologii.

Începerea producției interne de aparate DUV arată că Beijingul nu dorește să rămână doar un simplu client al tehnologiei occidentale. China încearcă să devină unul dintre producătorii acesteia.

Și tocmai de aceea această evoluție ar putea deveni unul dintre cele mai importante evenimente pentru întreaga piață a semiconductorilor.

Sursa: xStation5