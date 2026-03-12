Chubb va asigura navele care traversează Strâmtoarea Ormuz 🗽 Ce înseamnă acest lucru pentru companie?

Gigantul american de asigurări Chubb (CB.US) a fost desemnat asigurator principal într-un program susținut de Corporația Financiară Internațională pentru Dezvoltare a SUA (DFC), care vizează restabilirea transportului comercial maritim prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul riscurilor ridicate legate de războiul cu Iranul. Programul include un mecanism de reasigurare de până la 20 de miliarde de dolari, conceput pentru a acoperi potențialele daune legate de război. Programul de asigurare acoperă coca navelor, mașinile și mărfurile transportate , precum și daunele aduse mediului , cum ar fi costurile de curățare a potențialelor scurgeri de petrol. Chubb va oferi asigurare directă armatorilor și va coordona informațiile legate de navele și mărfurile care circulă în regiune.

Inițiativa are ca scop reducerea paraliziei transportului maritim regional. În condiții normale, aproximativ 15 milioane de barili de țiței și aproximativ 5 milioane de barili de produse petroliere rafinate trec zilnic prin Strâmtoarea Ormuz. Cu toate acestea, de la izbucnirea conflictului, traficul de tancuri a scăzut semnificativ din cauza riscului de atacuri.

În ultimele zile, au avut loc noi incidente de securitate. Potrivit UK Maritime Trade Operations , trei nave din largul coastelor Iranului au fost lovite de proiectile, confirmând riscul operațional ridicat cu care se confruntă în continuare companiile de transport maritim.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un „punct de strangulare” critic al pieței mondiale a petrolului, conectând Golful Persic cu Marea Arabiei și servind ca principală rută maritimă de export pentru resursele energetice din regiune.

Administrația Donald Trump a semnalat posibilitatea unor acțiuni militare suplimentare în cazul în care Iranul va încerca să blocheze transporturile prin strâmtoare. În cazul unui conflict prelungit, Marina SUA ar putea să escorteze petrolierele care tranzitează această cale navigabilă.

Analiștii observă că restabilirea fluxurilor comerciale stabile va necesita probabil atât protecția militară a rutelor maritime , cât și mecanisme de asigurare care să reducă riscul financiar pentru armatori și operatorii logistici.

Evan Greenberg , președinte și director executiv al Chubb (CB.US) , a declarat că firma este mândră să conducă programul în parteneriat cu guvernul SUA și U.S. International Development Finance Corporation , subliniind că comerțul care trece prin strâmtoarea Ormuz joacă un rol vital în economia globală și că asigurarea protecției navelor este esențială pentru restabilirea fluxurilor comerciale.

În rezultatele sale pentru 2025 , Chubb a raportat venituri record din subscrierea de asigurări de proprietate și accidente în valoare de 6,53 miliarde de dolari , ceea ce reprezintă o creștere de 11,6% față de anul precedent . În același timp, compania a înregistrat un raport combinat de 85,7% , reflectând o rentabilitate foarte puternică a subscrierii. De ce ar putea fi aceasta o oportunitate de afaceri Prime de asigurare mai mari: În timpul războiului, așa-numita asigurare împotriva riscurilor de război pentru tancuri poate crește de câteva ori sau chiar mai mult.

Piață de mari dimensiuni: În jur de 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere trec în mod normal prin Strâmtoarea Ormuz în fiecare zi , creând o piață potențială substanțială pentru acoperirea asigurărilor.

Poziția de asigurător principal: Chubb devine actorul central al programului, consolidându-și poziția pe piața globală a asigurărilor maritime și energetice .

Relația cu guvernul SUA: Cooperarea cu DFC poate duce la contracte suplimentare legate de proiecte de infrastructură și energie. De ce este posibil să nu se traducă în profituri uriașe pe termen scurt Reasigurare susținută de stat: DFC oferă o acoperire de până la 20 de miliarde de dolari , ceea ce înseamnă că o parte din risc și marje sunt reglementate și nu pot fi pur și simplu majorate.

Risc ridicat de catastrofe: De exemplu, scufundarea unui superpetrolier VLCC ar putea duce la pierderi de miliarde de dolari (marfă, navă, daune de mediu).

Partajarea riscurilor: Asigurătorii distribuie de obicei expunerea prin sindicate, ceea ce înseamnă că Chubb nu va suporta singur întregul risc. În cele din urmă, cea mai mare valoare poate consta nu numai în profitul imediat, ci și în posibila dominare pe termen lung a pieței asigurărilor de transport maritim împotriva riscurilor de război, accesul la date privind fluxurile comerciale globale de petrol și consolidarea reputației sale ca asigurător al infrastructurii strategice. Acțiunile Chubb (Interval D1) Acțiunile Chubb nu au reacționat cu creșteri la știrea contractului guvernamental. Investitorii ar putea fi îngrijorați de faptul că firma își asumă riscuri care ar putea fi dificil de monetizat. Pe de altă parte, pe termen lung, contractul s-ar putea dovedi extrem de benefic pentru companie, în special dacă nu se produce niciun incident catastrofal care să implice nave asigurate de Chubb . Sursa: xStation 5

