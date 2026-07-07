Cinci acțiuni europene de urmărit în contextul scăderii prețului petrolului

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Din punct de vedere istoric, perioadele de corecții puternice ale prețului petrolului au fost însoțite de o performanță mai bună a sectoarelor mai sensibile la ciclul economic. De fapt, în cele douăsprezece luni care au urmat acestui tip de evoluție, tehnologia, materialele și, în special, consumul discreționar au înregistrat randamente semnificativ mai mari decât mediile lor istorice.

Explicația rezidă în faptul că prețul mai mic al petrolului acționează ca un adevărat stimulent pentru economie: reduce costurile de producție, transport și logistică, îmbunătățește marjele de profit ale companiilor, crește venitul disponibil al consumatorilor și reduce riscul unei încetiniri economice. Deși aceste statistici provin de pe piața americană, considerăm că această dinamică este perfect extrapolabilă la Europa, mai ales într-un context precum cel actual, în care scăderea prețului petrolului brut coincide cu o relaxare a tensiunilor geopolitice și cu perspective macroeconomice mai favorabile.

Inditex

Considerăm că este una dintre companiile europene cel mai bine poziționate pentru a beneficia de acest scenariu. Un preț mai mic al petrolului reduce costurile de transport și logistică pe întregul său lanț de aprovizionare, în timp ce creșterea puterii de cumpărare derivată din costurile mai mici ale energiei favorizează consumul discreționar. La aceasta se adaugă un mediu de politică monetară mai puțin restrictiv, întrucât așteptările mai reduse privind majorările ratei dobânzii – sau chiar reducerile viitoare ale băncilor centrale – ar trebui să continue să susțină cheltuielile gospodăriilor și încrederea consumatorilor.

În plus, compania continuă să dea dovadă de o remarcabilă soliditate operațională. În primul trimestru a reușit să-și majoreze marja brută cu 60 de puncte de bază, iar în prima lună a celui de-al doilea trimestru, vânzările au crescut cu 11,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, la un curs de schimb constant, demonstrând o capacitate ridicată de a-și proteja marjele chiar și într-un context complex. Este, fără îndoială, una dintre companiile noastre preferate din sectorul consumului european.

IAG

Compania aeriană este probabil una dintre companiile spaniole în care impactul scăderii prețului petrolului se reflectă mai direct. Combustibilul reprezintă unul dintre principalele sale costuri operaționale, astfel încât o scădere susținută a prețului țițeiului îmbunătățește semnificativ marjele. În plus, stabilizarea situației din Orientul Mijlociu reduce incertitudinea cu privire la rutele aeriene chiar înainte de sezonul de vară, consolidând perspectivele care erau deja favorabile datorită cererii turistice puternice.

La aceasta se adaugă un context intern favorabil: creșterea populației din Spania, robustețea pieței muncii și o activitate economică încă solidă ar trebui să susțină în continuare cererea de călătorii, atât în scop turistic, cât și din motive familiale și profesionale. În ansamblu, considerăm că IAG își menține capacitatea de a continua să surprindă în mod pozitiv datorită cererii robuste și unei structuri de costuri mai favorabile în a doua jumătate a anului.

ArcelorMittal

Scăderea prețului petrolului reprezintă, de asemenea, un factor favorabil semnificativ pentru ArcelorMittal deoarece contribuie la reducerea unei părți din costurile energetice și logistice asociate producției și distribuției oțelului, favorizând în același timp un mediu economic mai propice investițiilor industriale și în infrastructură.

Acest factor se adaugă altor catalizatori specifici companiei precum intrarea în vigoare a noului cadru comercial european pentru oțel, care limitează importurile și îmbunătățește perspectivele producătorilor europeni. Combinația dintre costurile mai mici ale energiei, o redresare treptată a ciclului economic și un mediu de reglementare mai favorabil ar putea continua să stimuleze îmbunătățirea marjelor în următoarele câteva trimestre.

Volkswagen

Industria auto germană ar putea fi unul dintre marii beneficiari ai unui scenariu caracterizat de prețuri mai mici la petrol. Scăderea prețului petrolului brut reduce atât costurile de producție și logistice, cât și costul de utilizare a vehiculului pentru consumatori, favorizând o redresare treptată a cererii de autoturisme.

În plus, sectorul a fost deosebit de afectat în ultimii ani de combinația dintre ratele ridicate ale dobânzilor, costurile mai mari ale energiei și deteriorarea încrederii consumatorilor. Dacă, așa cum ne așteptăm, scăderea prețului petrolului va fi însoțită de condiții financiare mai puțin restrictive și de o redresare treptată a consumului, Volkswagen ar putea fi una dintre companiile asupra cărora îmbunătățirea ciclului economic are un impact mai mare.

La aceasta se adaugă importantul proces de restructurare pe care grupul îl întreprinde și evaluările care continuă să se situeze la niveluri istorice foarte ridicate, ceea ce ar putea favoriza o reevaluare suplimentară dacă mediul macroeconomic continuă să se îmbunătățească.

Michelin

Compania franceză ar putea, de asemenea, să beneficieze de un context caracterizat de prețuri mai mici la petrol. Pe de o parte, scăderea prețului petrolului brut reduce o parte din costurile asociate materiilor prime derivate din petrol și transportului, favorizând evoluția marjelor.

Pe de altă parte, prețurile mai mici ale combustibilului încurajează, de obicei, o mobilitate mai mare și cresc numărul de kilometri parcurși, stimulând cererea de înlocuire a anvelopelor. La acest scenariu se adaugă mai mulți catalizatori structurali, precum îmbătrânirea parcului auto și creșterea numărului de vehicule electrice, a căror pondere mai mare accelerează uzura anvelopelor și crește frecvența înlocuirii acestora. În ansamblu, Michelin combină un profit ciclic derivat din scăderea prețului petrolului cu tendințe structurale pe termen lung care continuă să susțină creșterea afacerii sale.

SAP

Și compania germană de tehnologie ar putea fi favorizată de acest scenariu. Din punct de vedere istoric, sectorul tehnologic a fost unul dintre cele cu cea mai bună performanță după corecții puternice ale prețului petrolului, datorită îmbunătățirii încrederii economice și a condițiilor financiare care tind să devină mai favorabile.

Un mediu economic mai stabil, o presiune inflaționistă mai redusă și așteptări privind ratele dobânzilor mai puțin restrictive favorizează de obicei companiile din domeniul tehnologiei, atât datorită costului mai redus al capitalului, cât și îmbunătățirii cheltuielilor companiilor. În cazul SAP, se adaugă, de asemenea, un catalizator structural: cheltuielile în creștere pentru digitalizare, cloud și inteligența artificială. Compania menține o recurență ridicată a veniturilor și continuă să-și extindă oferta de soluții bazate pe AI, ceea ce o plasează într-o poziție privilegiată pentru a beneficia atât de redresarea ciclului economic, cât și de transformarea tehnologică pe care o întreprind companiile.

Pe scurt, considerăm că această evoluție depășește cu mult o simplă scădere a prețului petrolului. Dacă scăderea prețului petrolului brut confirmă o inflație mai moderată și permite băncilor centrale să mențină un ton mai puțin restrictiv, scenariul pentru acțiunile europene ar putea continua să se îmbunătățească în următoarele câteva luni. În acest context, preferința noastră rămâne îndreptată către acele companii care combină un beneficiu direct din costurile reduse ale energiei cu propriii catalizatori de creștere, precum Inditex, IAG, ArcelorMittal, Michelin și SAP, unde considerăm că există încă potențial pentru a continua revizuirea în sens ascendent a estimărilor privind profitul.