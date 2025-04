Ciocolata Dubai a aruncat în aer piața fisticului: Scumpiri de peste 30% în câteva luni

Ciocolata Dubai a cunoscut o creștere în popularitate surprinzător de rapidă, accelerată de rețelele sociale. Succesul său ajunge să își pună amprenta asupra pieței fisticului, un ingredient cheie din rețetă, dar și a lanțurilor de distribuție și producătorilor, aspect care se regăsește și în prețul final de la raft, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Apetitul pentru desertul care împletește gustul ciocolatei cu cel al fisticului, creat de Sarah Hamouda în 2021, a generat numeroase variante alternative, cu rețete diferite față de produsul artizanal. Originalul ("Can't Get Knafeh of It") a avut un succes atât de mare încât replicile, puse în vânzare sub numele de ciocolată Dubai, s-au răspândit în lumea întreagă. În Marea Britanie, lanțuri de magazine precum Waitrose, Lidl și Morrisons oferă diferite variante, unele produse de gigantul Lindt. Waitrose a instituit chiar o limită de două tablete pentru fiecare client. Unii observatori, precum Grocery Insight, au contestat, însă, necesitatea de a impune limitări, văzând-o drept o strategie de marketing. Gama de produse disponibile la nivel global este foarte variată, mergând de la branduri de largă accesibilitate până la cele mai selecte și, implicit, mai scumpe, alături de mici producători locali. Complicata ecuație a fisticului: Scumpiri și interdicții impuse producției din Iran Pe lângă rotunjirea veniturilor retailerilor, pofta pentru noul desert schimbă raportul între cerere și ofertă pe piața fisticului. Micii producători britanici se plâng de oferta restrânsă, inclusiv ca efect al unei interdicții din partea UE impusă fisticului iranian, cu unele loturi contaminate cu aflatoxină, ceea ce ar susține prețuri mai ridicate pentru exporturile de fistic ale SUA. Potrivit traderului CG Hacking, prețurile au crescut cu 35% față de acum un an, iar un indicator al prețurilor fisticului importat din SUA în Italia arată un avans de 26% de la începutul anului. Iranul, al doilea mare producător la nivel mondial, a exportat între septembrie anul trecut și martie anul acesta cu 40% mai mult fistic către Emiratele Arabe Unite decât în cele 12 luni precedente. Unii producători din Orientul Mijlociu se aprovizionează din Siria, limitând avansul costurilor. În California, simțind trendul, unii fermieri au început să treacă de la producția de migdale la cea de fistic, având în vedere diferența de preț în creștere, dar oferta se va vedea abia începând cu septembrie. În timp, această mișcare ar putea duce la o ajustare pozitivă de preț pentru migdale, afectând inclusiv anumite deserturi sau produse derivate. Pentru moment, presiunea pe piață pentru fistic pare a se menține, imprimându-se, alături de prețul ridicat pentru cacao, în prețul final ridicat al desertului, subliniază Claudiu Cazacu. Consumatorii, dispuși să plătească în plus pentru desertul exotic Chiar și în acest context, consumatorii par dispuși să plătească mai mult pentru un moment de relaxare, dar este de văzut dacă încetinirea economiilor nu ar aduce o repoziționare a preferințelor către gama de produse mai accesibile – fie în cadrul categoriei Dubai, fie către alte tipuri de produse de cofetărie. Profilul unui desert de ciocolată umplut cu un conținut cremos amintește de unele produse cunoscute, inclusiv cele oferite de Ferrero Rocher, constituind, în prezent, o alternativă și un competitor. În SUA, lanțuri precum Costco oferă variante de ciocolată Dubai, deși unii americani preferă să comande direct din Dubai. În același timp, vânzările desertului specific în magazinul Dubai Duty Free în primul trimestru al anului au atins 22 milioane de dolari sau 1,2 milioane de tablete. La rândul său, Lindt, producătorul elvețian care furnizează un produs larg disponibil în magazinele din Marea Britanie, a înregistrat un avans de 16,9% al acțiunilor anul acesta. Compania se confruntă, însă, cu incertitudinea barierelor comerciale. Prin urmare, a crescut nivelul stocurilor în Canada ca o măsură de prudență, luând în calcul livrări de ciocolată dinspre Europa pentru a evita taxele vamale majorate. Compania are cinci fabrici în SUA care alimentează atât piața locală cât și cea canadiană. Pentru moment, incertitudinea comercială și prețul ridicat pentru cacao nu au deturnat profitabilitatea companiei, care a reușit să obțină un profit de 884 milioane de franci elvețieni în 2024, având o capitalizare de 27,3 miliarde de franci. Mondelez, companie multinațională americană cu capitalizare de 84,9 miliarde de dolari, a înregistrat, de asemenea, un profit net de 4,61 miliarde de dolari anul trecut. Firma a avertizat că prețurile ridicate pentru materie primă, în special cacao, pot eroda 10% din câștigul pe acțiune, arată consultantul de strategie XTB România. Pentru micii producători care reușesc să obțină ingrediente de calitate la prețuri rezonabile, ca și pentru marii operatori care se mișcă repede în sensul dorințelor consumatorilor, trendul ciocolatei Dubai e o oportunitate valoroasă. Beneficiile s-au adunat și pentru producătorii de fistic, după câțiva ani de niveluri coborâte care impulsionaseră dezvoltarea de creme tartinabile și alte produse având la bază fisticul. Pentru consumatorii de fistic și deserturi care îl utilizează, deliciul vine, pentru o perioadă, cu un nou preț de plătit, în căutarea unui moment savuros, punctează Claudiu Cazacu.

