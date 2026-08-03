Cipurile de memorie trag bursele asiatice în jos. De ce?

Scăderi pe bursă: Acțiunile din sectorul cipurilor de memorie au scăzut puternic în Asia pe fondul reevaluării investițiilor în AI.

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Acțiunile producătorilor de cipuri de memorie au scăzut puternic în Asia, pe fondul temerilor privind evaluările companiilor din sectorul AI, investițiile masive în centre de date și concurența tot mai puternică din China. Pentru investitori, această schimbare poate aduce pierderi suplimentare și o volatilitate crescută în sectorul tehnologic, mai ales dacă rezultatele companiilor nu vor justifica nivelul ridicat al investițiilor, subliniază Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Declinul masiv al acțiunilor din domeniul cipurilor de memorie în Coreea de Sud a tras în jos indicele bursei locale cu 10,8%. SK Hynix a pierdut 14,65%, iar Samsung Electronics 13,39%. Pentru Samsung, scăderea din vârful istoric până în sesiunea de marți atinge 39,3% în timp ce la SK Hynix este de 46,9%. Între vârful din 22 iunie și închiderea de azi, indicele KOSPI a pierdut 33,9%. Schimbarea direcției vântului este majoră, după un avans puternic care a dublat indicele sud-coreean pe seama cererii pentru memorie asociate cu explozia AI.

Întoarcerea văzută pe bursă are aspectul unui V inversat, și indică atât schimbarea așteptărilor despre profitabilitatea revoluției AI, cât și utilizarea împrumuturilor pentru a amplifica randamentele în perioada de frenezie a optimismului.

Investitorii „luați de val” au utilizat instrumentele puse la dispoziție cu ușurință inclusiv celor mai puțin experimentați, unii realizând profituri în jumătate de ani de aproape 10 ori capitalul investit. Fără să detecteze, însă, schimbarea de direcție, și fără asumarea deciziilor de limitare a expunerii, erodarea inițială a profiturilor a continuat cu pierderea chiar și a unei părți din capitalul inițial.

Deși variațiile sunt mai mici, și indicele american de tehnologie Nasdaq a suferit deprecieri recent, pierzând 4,7% doar în ultima săptămână, ușor peste jumătate din declinul înregistrat de la vârful din iunie. Sesiunea de astăzi, înaintea rezultatelor Microsoft și Meta, așteptate miercuri, și a celor ale Apple și Amazon (joi), este cu atât mai importantă, după semnalele oferite de Asia.

Bursa din Japonia, prin indicele Nikkei 225, a scăzut și ea cu 3,95%, cea din Taiwan, cu 4,65% și cea din China, prin indicele Shanghai Composite, cu 1,16%. Dacă indicii nu reușesc să se redreseze, un nou „moment Deep Seek” ar putea fi în desfășurare, punctează reprezentantul XTB.

Concurența din China și investițiile masive în AI schimbă sentimentul pieței

De data aceasta, un catalizator a fost listarea companiei chineze de cipuri de memorie CXMT, care a câștigat cotă de piață în ultimii ani, ajungând la 7,67% anul trecut, deși rămâne în urma Micron, aflată pe locul 3, după giganții din Coreea de Sud. Entuziasmul a fost atât de mare încât oferta a fost suprasubscrisă de peste 200 de ori. În prima sesiune, avansul de 466% a transformat compania cu venituri încă limitate, dar cu perspective de creștere, în cea mai valoroasă firmă listată în China.

Dacă modelele de AI din China se înmulțesc și se apropie tot mai mult, ca performanțe, de cele ale OpenAI și Anthropic, progresul din zona fizică, respectiv a cipurilor care susțin infrastructura AI a reactivat amintirile celor care au asistat, la începutul anului trecut, la un episod de corecții severe în SUA, în special în sectorul tehnologic, odată cu anunțul unui model de AI semnificativ mai ieftin al companiei chineze DeepSeek.

Acesta e, însă, doar unul dintre cele trei motive care au influențat starea de spirit a investitorilor. Pe fondul preocupărilor privind cheltuielile masive pentru a dezvolta centre de date, anunțul Google că va investi mai mult decât cash-ul pe care îl generează, semnalizând îndatorare în creștere în anii următori, nu a fost pe placul piețelor.

Luni, însă, Nvidia a pus gaz pe focul îngrijorării privind finanțarea circulară prin discuțiile despre oferirea de garanții către OpenAI în valoare de 250 de miliarde de dolari pentru a o ajuta să strângă bani și să construiască un centru de date cu o capacitate de 10 GW în Ohio, mai arată Claudiu Cazacu.

Ce urmăresc investitorii în rezultatele marilor companii?

La aceasta se adaugă un acord de vânzare reciprocă de echipamente și servicii cu SK Hynix în valoare de 500 de miliarde de dolari. Chiar și pentru o piață cu resurse ample, volumul acordurilor în discuție nu a trecut neobservat. Costul de asigurare a datoriei Nvidia a înregistrat cel mai mare salt de până acum, deși, la 0,82% pe an, rămâne foarte gestionabil.

Bursele americane și asiatice se află într-o perioadă fragilă, în ciuda scăderilor recente ale petrolului. Va fi important pentru investitori ca rezultatele trimestriale, estimările de profit și, mai ales, sumele alocate investițiilor să fie în zone considerate rezonabile, altfel, titlurile companiilor din tehnologie riscă să fie penalizate suplimentar.