COCOA pierde 6% 📉

Contractele futures pe cacao scad cu 6% pe fondul ploilor abundente din Africa de Vest ­čôë Contractele futures petru cacao de pe ICE (COCOA) pierd ast─âzi aproape 6%, sub presiunea ploilor abundente din Africa de Vest, care ar putea cre╚Öte oferta din regiunile cheie de cultivare. Diminuarea ├«ngrijor─ârilor legate de aprovizionare duce ast─âzi la o mi╚Öcare violent─â a pie╚Ťei ╚Öi la cea mai mare sc─âdere a pre╚Ťului pentru cacao din ultimele luni. Perspectivele de precipita╚Ťii suplimentare ├«n Africa de Vest ar putea ├«mbun─ât─â╚Ťi semnificativ recolta de cacao din Africa ├«n acest an. Prognozele meteorologice indic─â continuarea ploilor pe tot parcursul s─âpt─âm├ónii ├«n cele dou─â ╚Ť─âri produc─âtoare de cacao: Coasta de Filde╚Ö ╚Öi Ghana (cele mai mari economii produc─âtoare de cacao).

În ciuda ploilor recente, seceta din Africa de Vest acoperă încă mai mult de o treime din Ghana și Coasta de Fildeș (date African Flood and Drought Monitor).

Dup─â ce au sc─âzut la un minim de 21 de ani, de 1,26 milioane de saci, pe 24 ianuarie, stocurile de cacao monitorizate de ICE ├«n porturile americane au ├«nregistrat o revenire semnificativ─â, urc├ónd la maximul ultimelor 8 luni, de 2,26 milioane de saci, conform celor mai mari valori ICE. COCOA (interval H1) Pre╚Ťul pentru cacao scade ast─âzi la 9.600 USD, test├ónd retragerea Fibonacci de 23,6% din ultima und─â descendent─â din mai. Traderii sunt aten╚Ťi la viitoarea rulare a contractelor futures pentru cacao (10 iunie 2025). ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Sursa: xStation5 Recent, diferen╚Ťa dintre contractele cele mai apropiate s-a m─ârit semnificativ, indic├ónd o cerere pe termen scurt pe pia╚Ťa spot. ├Än acela╚Öi timp, pre╚Ťurile mai mici pentru contractul din septembrie pot reflecta o mai mare certitudine cu privire la cre╚Öterea ofertei. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

