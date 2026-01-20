Combustibil verde, boabe aurii: Noua dinamică a pieței boabelor de soia din 2026

Aspecte esențiale Motorul SUA: soia ca sursă de energie

Brazilia: supapa de presiune globală

Factorul China: strategia statului vs piețele private

Recent, contractele futures pe soia au înregistrat a patra creștere consecutivă, impulsionate de cererea intensă de energie regenerabilă din SUA. Cu toate acestea, acest impuls ascendent este ținut sub control de un val de aprovizionare masivă provenind din America de Sud. Motorul SUA: soia ca sursă de energie În Statele Unite, soia este privită din ce în ce mai mult prin prisma tranziției energetice, și nu doar ca aliment. Potrivit Asociației Naționale a Procesatorilor de Semințe Oleaginoase (NOPA), ratele de „zdrobire” din SUA au atins niveluri istorice, cifrele de procesare din decembrie clasându-se pe locul al doilea în istorie. Această creștere este alimentată de capacitatea extinsă și de fabricile care funcționează la capacitate maximă în urma unei recolte interne puternice. Pe măsură ce uleiul de soia devine o materie primă esențială pentru dieselul regenerabil, cererea fermelor devine indisolubil legată de marjele energetice și de reglementările de mediu. În consecință, prețurile boabelor de soia sunt acum mai sensibile la diferențele de preț ale combustibililor decât la cererea tradițională de alimente. Brazilia: supapa de presiune globală În timp ce cererea din SUA împinge prețurile în sus, Brazilia acționează ca o contrapondere globală masivă. Firma de consultanță Safras & Mercado prognozează o recoltă record de 183,79 milioane de tone pentru 2026, o creștere de 5% față de anul precedent. Cu exporturi prognozate de 105 milioane de tone și o prelucrare internă de 60 de milioane de tone, Brazilia asigură o rezervă confortabilă de aprovizionare la nivel global. Deși un dolar american mai slab poate oferi un ușor impuls pentru mărfurile americane, amploarea producției braziliene rămâne forța principală care determină plafonul prețurilor la nivel global. Factorul China: strategia statului vs piețele private China rămâne importatorul dominant la nivel mondial, dar strategia sa de achiziții reflectă o schimbare a peisajului geopolitic și economic. Deși armistițiul comercial semnat la sfârșitul lunii octombrie a stimulat vânzările SUA, tendința pe termen lung favorizează America de Sud: Angajamentele statului: Giganții de stat Sinograin și COFCO și-au îndeplinit angajamentul de a achiziționa 12 milioane de tone de soia din SUA până la sfârșitul lunii februarie.

Preferințele private: În ciuda achizițiilor conduse de stat, producătorii privați chinezi continuă să prefere aprovizionarea mai ieftină din Argentina și Brazilia.

Schimbarea cotei de piață: Cota de piață a SUA în importurile chineze de soia a scăzut la 15% în 2025 (de la 21%), în timp ce cotele sud-americane continuă să crească. Concluzii și perspective economice Piața boabelor de soia este în prezent definită de forțe conflictuale. Rentabilitatea ridicată din sectorul dieselului regenerabil menține cererea robustă, însă aprovizionarea record din America de Sud exercită o presiune descendentă asupra cerealelor și semințelor oleaginoase. Atunci când Brazilia produce și exportă fără întreruperi, aceasta contribuie la atenuarea inflației globale pentru toate produsele, de la uleiurile de gătit până la materiile prime pentru biodiesel. Cu toate acestea, această dependență înseamnă că orice perturbare localizată, fie că este vorba de condiții meteorologice, blocaje logistice sau fluctuații valutare, poate avea rapid un efect de undă asupra lanțurilor de aprovizionare globale și economiilor legate de mărfuri.

