Comentarii moderate din partea noului candidat al lui Trump la Fed și noi atacuri la adresa lui Powell

Stephen Miran (candidatul lui Trump la Fed) Mulțumit de datele actuale privind inflația publicate de BLS, pe care le califică drept „bune”.

Susține că nu există dovezi ale unei inflații determinate de tarife; elementele de bază ale CPI, precum prețurile autovehiculelor și biletele de avion, nu sunt afectate.

Consideră că inflația chiriei este parțial rezultatul imigrației ilegale; se așteaptă la o dezinflație în sectorul serviciilor dacă se schimbă politica.

Subliniază importanța independenței Fed, dar susține continuarea relaxării monetare.

Cunoscut pentru preferința sa pentru un dolar mai slab și o politică monetară mai relaxată. Donald Trump Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Intensifică criticile publice la adresa președintelui Fed, Jerome Powell, cerând reduceri agresive ale ratei dobânzii.

Ridică perspectiva unor procese judiciare privind gestionarea clădirilor Fed.

Susține că Powell a acționat „prea târziu” în relaxarea politicii monetare; pledează pentru reduceri mai rapide și mai semnificative ale dobânzilor. Barkin (președintele Fed Richmond) Avertizează că riscurile inflaționiste rămân nerezolvate, piața muncii și cheltuielile consumatorilor fiind în continuare incerte.

Subliniază oboseala consumatorilor cauzată de prețurile mai ridicate; avertizează că o reducere a cheltuielilor ar putea amenința economia.

Sugerează că Fed ar trebui să rămână prudentă și să se bazeze pe date. Ultimele declarații ale lui Miran și Trump întăresc posibilitatea unei schimbări către o politică monetară mai relaxată în SUA. Pe de altă parte, prudența lui Barkin semnalează că Fed nu se grăbește să scadă ratele dobânzilor, în timp ce numirea lui Miran introduce o voce în favoarea unei relaxări suplimentare și a unui dolar mai slab. Presiunea vocală a lui Trump asupra Fed pentru scăderea ratelor amplifică așteptările privind relaxarea condițiilor monetare în curând. În ansamblu, aceste evoluții indică o presiune descendentă crescută asupra dolarului american, mai ales că piața anticipează o posibilă acomodare a Fed după ședința din septembrie. Participanții la piață ar trebui să se aștepte la un dolar mai slab în toamnă, cu riscuri înclinate către o relaxare suplimentară dacă dinamica economică slăbește. EURUSD este în creștere astăzi, după publicarea datelor mixte privind inflația CPI și comentariile moderate ale noului candidat la funcția de președinte al Fed. În plus, Trump reia atacurile la adresa lui Jerome Powell, ceea ce ar putea exercita o presiune suplimentară asupra dolarului. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."